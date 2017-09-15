СКА вновь обыграет «Магнитку». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогнозы на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Он считает, что минское «Динамо» выиграет в третий раз подряд, а «Лада» ещё больше приблизится к тренерской отставке.

Московские «армейцы» заканчивают свой дальневосточный вояж, который для них пока складывается довольно тяжело. Ведя в счёте 3:0 в матче с «Куньлунем» и 2:0 в игре с «Амуром», команда Игоря Никитина всё же набрала очки. Это звучит довольно смешно, но дело в том, что в обоих матчах ЦСКА упускал преимущество, позволял соперникам сравнивать счёт и создавал себе лишние проблемы. Думаю, что на этот раз всё закончится в основное время. Красно-синие выиграют у «Адмирала», который продолжает выступать не слишком уверенно. Недавно подопечные Андриевского не справились с «Йокеритом».

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Слован», наоборот, поездку по Дальнему Востоку проводит неудачно. Он проигрывает всем подряд, и у «Амура» есть отличный шанс набрать три очка. Ну или хотя бы выиграть в овертайме или по буллитам. Конечно, команда Мартемьянова будет стараться победить в основное время. Думаю, что у неё это получится. Вообще, «Амур» сейчас является одним из лидеров КХЛ по красивым голам. Это можно увидеть на примере шайб Турбина и Бывальцева. Может быть, в этой игре мы вновь увидим очередной красивый гол в исполнении хабаровчан.

Прогноз: победа «Амура».

Мы ошиблись с прогнозом на матч между «Сибирью» и «Витязем». Форвард подмосковной команды Максим Афиногенов выдал потрясающую встречу и принёс своей команде победу в упорной борьбе со счётом 5:4. Теперь подольский коллектив переезжает в Шанхай, где ему будет ещё сложнее, потому что «Куньлунь» покрепче сибиряков. Да и сам выезд непривычный: игра не только на Дальнем Востоке, но и на достаточно специфической арене. Очень будет непросто Валерию Белову и его подопечным. Сделаем ставку на хозяев, у которых разыгрался Жильбер Брюле, забивший уже две шайбы за новый клуб. В последней игре он поразил ворота «Слована». Здорово играют вратари, прошлый матч был проведён на ноль. Так что «Куньлунь» будет фаворитом.

Прогноз: выиграет «Куньлунь».

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«Барыс» показывает фантастический хоккей на старте регулярного чемпионата. Доус просто разрывает на лоскуты всех соперников. Первое звено, состоящее из легионеров, смотрится шикарно. Про «Сибирь» же этого сказать нельзя. Сейчас это средняя команда, которая старается набирать очки, но получается у неё это далеко не всегда. Допускается много ошибок, тот же Салак пропустил в матче с «Витязем» пять шайб. Команда при симпатичной игре не показывает результата.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

«Локомотив» потихоньку начинает оживать. Гол Дениса Мосалёва принёс команде победу над магнитогорским «Металлургом». А перед этим был обыгран «Автомобилист», так что домашняя серия «железнодорожников» внушает оптимизм. «Трактор» обыграл в Москве «Динамо», что было довольно неожиданно. Болельщики челябинцев расстраивались из-за слабой игры их любимой команды, но с динамовцами она проявила себя очень прилично. Подопечные Гатиятулина забивали голы на любой вкус и расчерчивали такие комбинации, по которым можно писать хоккейные учебники. Они показали, что умеют играть в хоккей.

Прогноз: выиграют гости.

Здесь всё куда тяжелее, потому что минчане недавно выиграли второй домашний матч подряд, а Юнас Энрот не пропускал в течение этих двух игр. Вписался в коллектив новичок Скилле. Горди Дуайер и его подопечные начинают приходить в себя и делать ту работу, которую от них ждут. «Автомобилист» возвращается из Санкт-Петербурга. В матче со СКА не приняли участия сразу шесть человек во главе с Коваржем и Голышевым. Екатеринбуржцы явно будут стараться взять очки в играх с минскими и московскими динамовцами, но я ставлю на минчан, которые победят в очередном домашнем матче.

Прогноз: выиграют минчане.

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Конечно, «Магнитка» сильно ослабла в этом сезоне — клуб покинула целая группа игроков. И пока далеко не всё получается у команды. У СКА же всё наоборот: победная серия «армейцев» составляет 10 матчей подряд, пока коллектив Олега Знарка никто не может остановить. У главного тренера уйма хоккеистов и огромный выбор мастеров. Постепенно набирает форму Войнов, Зубарев вылечился от травмы, так что можно сделать вывод, что у Питера всё хорошо. Не видно причин, из-за которых СКА может потереть поражение от «Магнитки», тем более дома. Конечно, Илья Воробьёв не будет проводить столь масштабную ротацию, как это сделал Владимир Крикунов, и не оставит Мозякина с Коваржем в запасе. Но СКА – явный фаворит и, скорее всего, выиграет.

Прогноз: победа СКА.

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Артис Аболс всё ближе к отставке. Тольяттинцы терпят одно поражение за другим, конца этому не видно. «Динамо» же будет злым после третьего поражения подряд и захочет доказать своим болельщикам, что это была случайная неудача. Илья Никулин сказал, что команда продолжит биться и не собирается опускать голову. Хозяева будут в этой игре явными фаворитами. Бело-голубые победят, причём достаточно уверенно, но только если Лазушин не сыграет суперсильный матч. Думаю, что именно Александр выйдет на лёд с первых минут. Интересно будет посмотреть на Никиту Филатова в матче против своей бывшей команды. Напомню, что форвард довольно много времени провёл в московском «Динамо».



Прогноз: выиграет «Динамо».