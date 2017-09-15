Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад

Перед началом сезона мы опубликовали рейтинг тренеров, указав вероятность увольнения. На первом месте среди наставников, возглавляющих клубы Западной конференции, был Александр Гулявцев. Однако за десять туров расстановка сил успела поменяться. Одни тренеры укрепили свои позиции, а другие, напротив, дали поводы для разговоров об отставке. С этого момента и до конца регулярного чемпионата мы будем обновлять рейтинг каждые десять матчей.

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Западная конференция Не нервничать может разве что Олег Знарок.

13 (13). Олег Знарок (СКА)

Вероятность отставки: 1% (-4%)



Если до начала чемпионата ещё была микроскопическая вероятность того, что СКА, а вместе с ним и главного тренера, накроет чемпионское похмелье, то первые же матчи нового сезона развеяли сомнения. По большинству соперников питерские «армейцы» проходятся катком, лишь изредка делясь очками, дотягивая до буллитов. Олег Знарок настолько уверен в себе, что советует коллегам менее серьёзно относиться к матчам со СКА. Некоторые даже прислушиваются.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Относитесь к СКА немного проще». Крикунов воспользовался советом Знарка Владимир Крикунов выбросил белый флаг ещё до начала матча со СКА.

12 (10). Юкка Ялонен («Йокерит»)

Вероятность отставки: 10 % (-10%)



В этом году «Йокериту» исполняется 50 лет. Юбилей, дата серьёзная, а значит и ответственность на главном тренере велика. Однако Юкка Ялонен пока справляется. Перед сезоном казалось, что именно главный тренер – слабое звено команды из Хельсинки, но из восьми стартовых матча «шуты» проиграли всего два, и только один в основное время – со СКА. Ялонен может чувствовать себя в безопасности.

11 (12). Петерис Скудра («Торпедо»)

Вероятность отставки: 15% (+5%)



Прямо сейчас «Торпедо» занимает своё место в таблице. Сразу за спинами большой западной четвёрки. Собственно, плюс-минус на этой позиции нижегородцы топчутся всё то время, сколько Петерис Скудра работает с командой. За стабильность не увольняют, только если не разглядят в этом застой. Когда волжане проиграли три матча подряд, а главный тренер жёстко высказывался о своих игроках на пресс-конференциях, показалось, что Скудра чуть упустил управление. Но за тремя поражениями последовали три победы и зарождающийся шторм сменился полным штилем.

10 (9). Алексей Кудашов («Локомотив»)

Вероятность отставки: 20% (-)



Хоккей «Локомотива» не всегда зрелищный. Вспоминая плей-офф, может показаться, что ярославцы даже сделали шаг назад. Однако правильнее будет сравнить нынешнюю игру «железнодорожников» с прошлой «регуляркой». Бывают, конечно, сбои вроде тех, что случились в Череповце и Нижнем Новгороде, но в целом Кудашов работает в привычном для себя режиме. Не идёт игра у звена Красковского? Это вопрос скорее к хоккеистам, шансов им дают достаточно.

Ни на кого из тренеров в КХЛ не оказывается такое давление, как на Игоря Никитина.

9 (6). Игорь Никитин (ЦСКА)

Вероятность отставки: 20% (-20%)



Ни на кого из тренеров в КХЛ не оказывается такое давление, как на Игоря Никитина. С составом как у ЦСКА от него ждут не только побед, но и фантастической игры с первых же туров. Каждый новый матч даёт повод покритиковать Никитина за очередную звезду, оставленную в запасе. К части наставника «армейцев», со своими обязанностями он справляется достойно. Это касается как результатов, так и поведения на публике. После Кубка Открытия ЦСКА не потерпел ни одного поражения, а на каждой пресс-конференции Никитин терпеливо отвечает на непрекращающиеся вопросы о ротации. На длинной дистанции может произойти что угодно, но пока новый рулевой «армейцев» не даёт поводов для отставки.

«Это неуважение к труду Окулова». Итоги прямого эфира после игры СКА — ЦСКА Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей после матча СКА – ЦСКА.

8 (3). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва)

Вероятность отставки: 30% (-30%)



Перед стартом сезона Владимир Воробьёв был в зоне риска. Что вполне объяснимо, учитывая все проблемы «Динамо» и статус тренера-дебютанта. Многие даже сомневались, что бело-голубые будут в плей-офф. Однако уже первые матчи показали, что «Динамо» — боеспособная команда, а Воробьёв вполне комфортно чувствует себя в новой роли. Какое-то время москвичи даже наступали на пятки ЦСКА, но поражения в трёх последних играх откинули их на несколько позиций. Впрочем, из зоны риска Воробьёв уже выбрался и достаточно крепко стоит на ногах.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

7 (8). Валерий Белов («Витязь»)

Вероятность отставки: 40% (+10%)



Начало сезона «Витязь» проводит там, где и пребывал до прихода Валерия Белова – за чертой кубковой восьмёрки. Подмосковная команда проигрывает сериями, может при своих зрителях пропустить пять шайб от «Барыса», но на то есть и объективные причины. В том числе — вирус, из-за которого Белов никак не мог собрать оптимальный состав. Пока разочаровывают новые легионеры, но это вопрос скорее к менеджменту «Витязя». Белов работает с тем материалом, который ему предоставили. Однако если сегодняшний график набора очков сохранится в будущем, непременно появятся вопросы и к главному тренеру.

6 (11). Милош Ржига («Слован»)

Вероятность отставки: 40% (+25%)



Как и у Белова, который для Подольска больше, чем просто тренер, Милош Ржига мог похвастаться большим кредитом доверия. Как и у Белова, у него есть право косо посмотреть на менеджмент клуба. «Слован» поздно начал комплектование, строительство команды идёт прямо по ходу чемпионата, и процесс этот болезненный. Добавьте сюда перебои с финансированием и получите предпоследние место на Западе. Ржига по-прежнему царь и бог в Братиславе, но даже ему нужно помнить истину о том, что выигрывает команда, а проигрывает тренер.

После 3:11 в Уфе главный тренер «Сочи» разом стал главным и чуть ли не единственным кандидатом на отставку.

5 (5). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

Вероятность отставки: 50% (-)



После 3:11 в Уфе главный тренер «Сочи» разом стал главным и чуть ли не единственным кандидатом на отставку. Сам он на вопрос о возможном увольнении ответил философски, мол, произойти может всё что угодно. Однако когда эмоции улеглись, стало понятно, что делать выводы по одному матчу, пусть и такому невыразительному, неправильно. 5:0 в Казани укрепили позиции Сергея Зубова, а по словам самого же тренера последние четыре матча «леопарды» провели так, как и планировали. Южане держатся в зоне плей-офф, что обеспечивает иммунитет от увольнения. Пусть и временный.

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4 (1). Александр Гулявцев («Северсталь»)

Вероятность отставки: 50% (-25%)



Вопреки нашему скепсису «Северсталь» по истечении первых десяти туров находится в зоне плей-офф. На восьмом месте, всего в одном очке от девятого, но перед сезоном картина рисовалась куда менее оптимистичная. Александру Гулявцеву потребовалось некоторое время на то, чтобы конвертировать качественную игру в победы, но после четырёх поражений в упорной борьбе пришёл результат. 2:7 от СКА и особенно 1:5 от «Динамо» при своих болельщиках череповецкую команду не красят, но в остальном подопечные Гулявцева играют от ножа. Речи об отставке главного тренера не идёт.

Вопреки нашему скепсису «Северсталь» по истечении первых десяти туров находится в зоне плей-офф.

3 (2). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

Вероятность отставки: 60% (-10%)



Несмотря на то, что «Спартак» располагается на 11-м месте в Западной конференции, провальным старт команды не назовёшь. Свои очки, худо-бедно, москвичи набирают. В основном, правда, жертвами красно-белых становятся аутсайдеры, но три очка не пахнут. Недавно «Спартак» сенсационно выиграл в Казани, но тут же оступился в соседнем Нижнекамске. Подопечные Вадима Епанчинцева выступают примерно так, как от них ожидали перед стартом сезона, не прыгая выше головы и не проваливаясь с треском. Тренер в такой ситуации может оказаться под ударом, но вряд ли Алексей Жамнов будет скор на расправу.

2 (4). Горди Дуайер («Динамо» Минск)

Вероятность отставки: 60% (-)



Любой тренер, который идёт в клуб с неопределённым вектором развития, должен держать в уме вероятность отставки. В межсезонье минское «Динамо» в очередной раз перелопатило состав, что, конечно, пошло команде на пользу. Начав с 1:6 от «Йокерита», минчане проиграли и следующие пять игр. Кресло под Горди Дуайером начало раскачиваться с усиленной амплитудой, но со временем игра «Динамо» наладилась. Последние две игры «зубры» и вовсе отыграли на ноль. Впрочем, зная, как всё изменчиво в хоккейной Беларуси, канадский специалист в любой момент может лишиться работы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

1 (7). Сандис Озолиньш («Динамо» Рига)

Вероятность отставки: 70% (+40%)



Когда сам тренер призывает снять с него скальп – не остаётся ничего другого, как последовать его призыву. Не в прямом, понятное дело, смысле, а в переносном. Сандис Озолиньш ни на кого не перекладывает ответственность, не уничтожает игроков на пресс-конференциях и, кажется, внутренне готов к отставке. 5 очков рижского «Динамо» в 11 играх – это худший результат во всей лиге. Да, латвийскую команду с первых же туров захлестнула эпидемия травм, но так провалить пятиматчевую домашнюю серию, как это сделали подопечные Озолиньша, надо умудриться. Проблемы у рижан наблюдаются не только с результатом и качеством игры, но и с характером. А это, как ни крути, зона ответственности тренера. То, что Сандис пользуется в Латвии огромным уважением, должно помочь ему подольше продержаться у руля «Динамо», но любому терпению рано или поздно приходит конец. Даже по отношению к по-настоящему великим личностям.