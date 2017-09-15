175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ

У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.
15 сентября 2017, пятница. 12:00 Хоккей

После недавних заявлений главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что игроки НХЛ не будут допущены к участию в Олимпиаде, успело пройти несколько дней. Об отказе заокеанской лиги от Игр в Корее было известно давно, но именно эти слова швейцарского чиновника стали последним олимпийским шлагбаумом для Александра Овечкина: до этой минуты ещё теплились остатки надежды, что российской суперзвезде удастся решить спорный вопрос в виде исключения. Перед самым стартом предсезонных матчей в НХЛ Овечкин обратился к публике со страстным заявлением, полным горечи и негодования.

Кинг: в «Лос-Анджелесе» не понимали, как Войнов мог попасть в тюрьму
Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о переходе в «Автомобилист» и скандале с Вячеславом Войновым.

«Это просто отстой, что мы там не сыграем!»

«Мне хотелось сделать это заявление, чтобы мои слова были правильно истолкованы и никто не понял их превратно. Олимпиада – в моей крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну. Хоккеисты из НХЛ участвовали в Олимпийских Играх ещё с того момента, когда я был ребёнком, и нам никогда не требовалось делать выбор между клубом и сборной. Мне нравится играть за «Кэпиталз», я люблю моих партнёров по команде. Они знают, насколько мне дорога моя страна, и все остальные хоккеисты НХЛ чувствуют тоже самое относительно своих команд. Мы не должны делать этот выбор.

Моя мама является двукратным олимпийским чемпионом, и когда я начал играть в хоккей, то мечтал, что буду играть за сборную каждый раз, когда меня туда вызовут. Когда я стал подростком, то играл за юниорскую сборную, откликался на каждый вызов. То же касается и взрослой сборной России. Когда меня попросили участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере, чтобы передать эстафету Сочи, я согласился. Когда меня попросили быть послом в Сочи, я согласился. Когда меня попросили поехать в Грецию и стать первым русским, кто пронёс олимпийский огонь по дороге в Сочи, я согласился. Когда меня попросили сыграть за сборную на Кубке мира, я согласился. Я горжусь тем, что российская молодёжная команда побеждает, и что у национальной сборной есть победы на чемпионатах мира. Но мы пока не выиграли самого главного.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Новости на этой неделе меня очень разочаровали, поскольку ИИХФ, МОК и НХЛ поставили меня и всех хоккеистов в ситуацию, когда у лучших игроков в мире нет шансов сыграть на Олимпиаде. Это касается не только меня, но и всех хоккеистов, которые хотят там играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Это затронуло всех хоккеистов, и болельщики не могут быть с этим согласны. Участие игроков НХЛ в Олимпиадах – это хорошо для хоккея, это хорошо для Олимпийских Игр. Это просто отстой, что мы не будем там играть!

Я говорил, что всегда приезжал в сборную, когда меня туда вызывали, и никто не может мне сказать, что я не могу там играть, если я ей нужен. А теперь ИИХФ и НХЛ утверждают, что никто из лиги не имеет права выступать на Олимпиаде, и разговаривать больше не о чем. В прошлом году я беседовал об этом с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом, он меня поддержал. Он понял, что я хочу сделать, если мне разрешат участвовать. И я, и моя семья благодарим его за поддержку.

Нет ничего равнозначного Олимпийским Играм. Я по-прежнему мечтаю выиграть олимпийское золото для России. Я надеюсь, что всё изменится, и у всех нас будет шанс отправиться на Олимпиаду в 2022 году. Главное, нужно помнить о детских мечтах. Как и всегда в это время года, моё внимание будет сосредоточено на моей второй детской мечте – победе в Кубке Стэнли. Я волнуюсь, потому что в «Вашингтоне» начинается тренировочный лагерь, и время для разговоров окончено. Мы просто должны выйти и сделать это. Я постараюсь изо всех сил помочь моим товарищам по команде, как и всегда старался с момента своего появления в НХЛ», — заявил Овечкин.

Кубок Стэнли – открытая дорога на Олимпиаду

Бросить вызов могущественной лиге у Александра не получилось – даже его статус мировой суперзвезды не помог выиграть эту борьбу. О том, что у Великой восьмёрки действительно были серьёзные планы поехать в Пхёнчхан хотя бы в индивидуальном порядке, было ясно ещё месяц назад, когда Овечкин оптимистично заявил: «Шанс всегда есть». Тогда это резко контрастировало с тем, что говорили другие игроки из НХЛ, давно смирившиеся с запретом.

Увы, Овечкин проиграл этот бой. Возможно, всё было бы иначе, если бы «Вашингтон» смог бороться за Кубок Стэнли в один из последних сезонов: выигранная Чаша дала бы возможность россиянину чувствовать свою заокеанскую миссию выполненной. Однако клубные неудачи вынудили Александра предостеречься от резких шагов, ведь не случайно он завершил свой пламенный спич словами о задачах «Вашингтона».

В воскресенье Овечкину исполнится 32 года. Шанс поехать на Олимпиаду-2022 в Китае у него сохраняется, но текущие приоритеты Александр был вынужден поменять. За оставшееся до Пекина время ему просто необходимо воплотить в жизнь мечту номер два – победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Именно этот блеск кубкового серебра поможет Великой восьмёрке приблизиться к решению задачи номер один. Если этот сценарий сработает, то помешать Овечкину не сможет уже никто.

Как в КХЛ стартовал десант игроков из НХЛ. От Маркова до Григоренко
От них ждут очень многого, а некоторые уже стали звёздами КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Александр Овечкин ОИ-2018
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
13:24 Утверждён новый состав совета директоров КХЛ
13:20 Форвард «Вегаса» Джеймс Нил пропустит старт сезона из-за травмы
13:03 «Бостон» хочет подписать новый контракт с 40-летним Харой
12:48 Пашков: ситуация для Овечкина трагичная, вряд ли он мог изменить мнение НХЛ
12:26 Гендиректор «Югры»: возможность отставки Захаркина не рассматривается
12:19 Стали известны составы «Адмирала» и ЦСКА на матч во Владивостоке
12:09 Федосов: игроки СКА будут уделять особенное внимание Мозякину
12:07 Гавриков: в СКА взял 46-й номер в честь Любушкина
11:59 Объявлены составы «Амура» и «Слована» на матч в Хабаровске
11:47 Макартур не примет участия в тренировочном лагере «Оттавы»
11:23 Форвард СКА Михаил Мальцев сыграет во втором звене в матче с «Магниткой»
11:15 Рогозин: хотел бы Овечкин играть за национальную сборную, нашёл бы способ
11:06 Киллорн: Василевский станет страшным вратарём для соперников
10:50 Купер: Сергачёв определённо не принимает ничего как должное
10:39 Белорусский форвард Сушко покинул лагерь «Филадельфии» и отбыл в OHL
10:38 Захаркин, Лекомцев и Варфоломеев встретились со студентами ЮГУ
10:17 «Динамо» подтвердило подписание контракта с Салминеном
10:15 «Торонто» пригласил защитника Полака в тренировочный лагерь на пробный контракт
10:00 Новиков: не хочу обидеть Барулина, но сейчас у него нет огня в глазах
09:45 «Колорадо» может обменять нападающего Дюшейна в выходные
09:35 Игроки, тренеры и персонал «Трактора» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»
09:30 Якушев: Суперсерию-72 невозможно повторить, Кубок мира – это совсем другое
09:25 «Югра» заключила пробный контракт с нападающим Бортниковым
09:15 Генменеджер «Вегаса»: Флёри стал потрясающим приобретением для клуба
09:12 Салминен заключил контракт с московским «Динамо» на один сезон
09:05 «Миннесота» подписала контракт с Маркусом Фолиньо на 4 года и $11,5 млн
09:03 Экс-форвард «Нефтехимика» и «Куньлуня» Саллинен перешёл в «Клотен» на месяц
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:55 Коваленко: до КХЛ тренерам могли указать на дверь без выплаты компенсации
08:55 «Торонто» пригласил Коростелёва в тренировочный лагерь, там ещё 5 россиян
07:28 Овечкин подтвердил, что не сможет сыграть на Олимпиаде-2018
07:19 Тарасенко: хочу быть не просто хорошим форвардом, а лидером «Сент-Луиса»
00:58 Клинкхаммер: Гарипов спасал «Ак Барс», сегодня он был великолепен
00:53 Лукоянов: болельщики «Ак Барса» считают, что мы должны легко всех обыгрывать
00:43 Хауден: рад, что Скилле переехал в Минск, мы с ним раньше вместе играли в НХЛ
00:33 Секач: у меня небольшой кризис, надеюсь, скоро смогу забить
00:14 Марков: уровень КХЛ растёт, руководство лиги делает всё, чтобы прогрессировать
14 сентября 2017, четверг
23:58 В. Вишневский: игра была не самая красивая для болельщиков, но с дисциплиной
23:39 Епанчинцев: сегодня у «Спартака» не было полкоманды, которая «возила трусы»
23:24 Назаров: готовились к матчу основательно, знали, что соперник организованный
23:19 Скривенс: я забыл о своей ошибке в прошлом матче, тренеры ничего не сказали
23:16 Озолиньш: противник переиграл, перебегал и переборол рижское «Динамо»
23:08 С. Зубов: хочется отметить вратаря Шикина, он держал «Сочи» в игре
22:59 Гулявцев: Мазур провёл один из худших матчей, но что, казнить его?
22:32 Билялетдинов: в игре «Ак Барса» есть вопросы, которые нужно поправлять
Все новости RSS
Партнерский контент