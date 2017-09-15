Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ

После недавних заявлений главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что игроки НХЛ не будут допущены к участию в Олимпиаде, успело пройти несколько дней. Об отказе заокеанской лиги от Игр в Корее было известно давно, но именно эти слова швейцарского чиновника стали последним олимпийским шлагбаумом для Александра Овечкина: до этой минуты ещё теплились остатки надежды, что российской суперзвезде удастся решить спорный вопрос в виде исключения. Перед самым стартом предсезонных матчей в НХЛ Овечкин обратился к публике со страстным заявлением, полным горечи и негодования.

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«Это просто отстой, что мы там не сыграем!»

«Мне хотелось сделать это заявление, чтобы мои слова были правильно истолкованы и никто не понял их превратно. Олимпиада – в моей крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну. Хоккеисты из НХЛ участвовали в Олимпийских Играх ещё с того момента, когда я был ребёнком, и нам никогда не требовалось делать выбор между клубом и сборной. Мне нравится играть за «Кэпиталз», я люблю моих партнёров по команде. Они знают, насколько мне дорога моя страна, и все остальные хоккеисты НХЛ чувствуют тоже самое относительно своих команд. Мы не должны делать этот выбор.

Моя мама является двукратным олимпийским чемпионом, и когда я начал играть в хоккей, то мечтал, что буду играть за сборную каждый раз, когда меня туда вызовут. Когда я стал подростком, то играл за юниорскую сборную, откликался на каждый вызов. То же касается и взрослой сборной России. Когда меня попросили участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере, чтобы передать эстафету Сочи, я согласился. Когда меня попросили быть послом в Сочи, я согласился. Когда меня попросили поехать в Грецию и стать первым русским, кто пронёс олимпийский огонь по дороге в Сочи, я согласился. Когда меня попросили сыграть за сборную на Кубке мира, я согласился. Я горжусь тем, что российская молодёжная команда побеждает, и что у национальной сборной есть победы на чемпионатах мира. Но мы пока не выиграли самого главного.



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Новости на этой неделе меня очень разочаровали, поскольку ИИХФ, МОК и НХЛ поставили меня и всех хоккеистов в ситуацию, когда у лучших игроков в мире нет шансов сыграть на Олимпиаде. Это касается не только меня, но и всех хоккеистов, которые хотят там играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Это затронуло всех хоккеистов, и болельщики не могут быть с этим согласны. Участие игроков НХЛ в Олимпиадах – это хорошо для хоккея, это хорошо для Олимпийских Игр. Это просто отстой, что мы не будем там играть!



Я говорил, что всегда приезжал в сборную, когда меня туда вызывали, и никто не может мне сказать, что я не могу там играть, если я ей нужен. А теперь ИИХФ и НХЛ утверждают, что никто из лиги не имеет права выступать на Олимпиаде, и разговаривать больше не о чем. В прошлом году я беседовал об этом с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом, он меня поддержал. Он понял, что я хочу сделать, если мне разрешат участвовать. И я, и моя семья благодарим его за поддержку.

Нет ничего равнозначного Олимпийским Играм. Я по-прежнему мечтаю выиграть олимпийское золото для России. Я надеюсь, что всё изменится, и у всех нас будет шанс отправиться на Олимпиаду в 2022 году. Главное, нужно помнить о детских мечтах. Как и всегда в это время года, моё внимание будет сосредоточено на моей второй детской мечте – победе в Кубке Стэнли. Я волнуюсь, потому что в «Вашингтоне» начинается тренировочный лагерь, и время для разговоров окончено. Мы просто должны выйти и сделать это. Я постараюсь изо всех сил помочь моим товарищам по команде, как и всегда старался с момента своего появления в НХЛ», — заявил Овечкин.

Кубок Стэнли – открытая дорога на Олимпиаду

Бросить вызов могущественной лиге у Александра не получилось – даже его статус мировой суперзвезды не помог выиграть эту борьбу. О том, что у Великой восьмёрки действительно были серьёзные планы поехать в Пхёнчхан хотя бы в индивидуальном порядке, было ясно ещё месяц назад, когда Овечкин оптимистично заявил: «Шанс всегда есть». Тогда это резко контрастировало с тем, что говорили другие игроки из НХЛ, давно смирившиеся с запретом.

Увы, Овечкин проиграл этот бой. Возможно, всё было бы иначе, если бы «Вашингтон» смог бороться за Кубок Стэнли в один из последних сезонов: выигранная Чаша дала бы возможность россиянину чувствовать свою заокеанскую миссию выполненной. Однако клубные неудачи вынудили Александра предостеречься от резких шагов, ведь не случайно он завершил свой пламенный спич словами о задачах «Вашингтона».



В воскресенье Овечкину исполнится 32 года. Шанс поехать на Олимпиаду-2022 в Китае у него сохраняется, но текущие приоритеты Александр был вынужден поменять. За оставшееся до Пекина время ему просто необходимо воплотить в жизнь мечту номер два – победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Именно этот блеск кубкового серебра поможет Великой восьмёрке приблизиться к решению задачи номер один. Если этот сценарий сработает, то помешать Овечкину не сможет уже никто.