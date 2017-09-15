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КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Рыспаева прощают и ждут в КХЛ! Итоги совета директоров

Дамиру предстоит испытательный срок в ВХЛ.
15 сентября 2017, пятница. 17:00 Хоккей

15 сентября в Москве состоялось первое в новом сезоне КХЛ заседание совета директоров. Собрание учредителей КХЛ рассмотрело результаты деятельности организации за прошлый год, а также избрало новый состав совета директоров. Председателем совета был переизбран Геннадий Тимченко, а состав совета пополнился президентом ФХР Владиславом Третьяком.

«Какие задачи стоят передо мной? Всё что намечено КХЛ, должно реализовываться. Мы должны в первую очередь отпраздновать десятилетие нашей лиги, немножко волнует посещаемость матчей, думаю, что клубы должны работать над этим, наверное, перенять опыт у СКА, то как клуб работает с болельщиками. Я на днях посмотрел ролик, как весь стадион пел гимн России – это было здорово, уединение, может быть – это недоработка клубов, но КХЛ идёт вперёд, я думаю, что все вопросы, которые были поставлены, мы приведём к общему знаменателю. Одно из основных направлений работы – это подготовка сборной к Олимпиаде», — сказал Третьяк.

352 млн для клубов

По итогам прошлого сезона КХЛ впервые получила положительные показатели чистой прибыли – более 120 млн рублей. Лига распределила между командами 352 млн рублей. Самую большую сумму получил обладатель кубка Гагарина СКА – 40,5 млн рублей. ЦСКА заработал 25,6 млн рублей, а финалист прошлого плей-офф магнитогорский «Металлург» — 23,2 млн рублей. Наименьшую сумму получил новокузнецкий «Металлург» — 5,8 млн рублей.

Лига распределила между командами 352 млн рублей. Самую большую сумму получил обладатель кубка Гагарина СКА – 40,5 млн рублей.

«Мы стимулируем клубов, чтобы увеличивать вместимость и заполняемость. Что касается первой недели нового чемпионата, была хорошая динамика, а вот на второй-третьей посещаемость снизилась. Мы не оставляем это без внимания, работаем точечно с клубами», — сказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в лиге остаётся всего один клуб с задолженностью – это братиславский «Слован». Словаки должны своим игрокам порядка 30 млн рублей и обещают выплатить эту сумму до конца сентября. Совет директоров принял решение внести в регламент изменения: на клубы, которые задерживают выплаты на более двух месяцев, будет наложен штраф в размере 20% от суммы.

Дамоклов меч

«Чемпионат получается интересным, над клубами повис дамоклов меч выполнения стратегии. Останется 24 клуба, а те, что будут представлять балласт, будут переведены в ВХЛ. Видим усиления клубов из нижней части таблицы. Что касается промежуточных рейтингов, рейтинг составляется два раза: по итогам гладкого чемпионата, а затем по итогам сезона. Все промежуточные подведения будет спекуляцией. Вряд ли он поменяется в отношении команд из нижней части по итогам плей-офф. Клубы уже смогут понять, кто уйдёт и скорректировать свою трансферную политику», — отметил Чернышенко.

Чернышенко: На месяц разрешим Рыспаеву играть в ВХЛ, если во время этого периода не будет никаких повторных примеров неадекватного поведения, то тогда примем решение, чтобы он имел возможность играть в КХЛ.

При этом председатель совета директоров Геннадий Тимченко также отметил проблему стадионов в лиге.

«Проблема у нас одна – у нас не хватает больших и красивых стадионов. Хоккей стал очень популярен вновь. Стратегически вынуждены прощаться с некоторыми клубами, которые игру не показывают, и картинки нет. Будем бороться с такими клубами, отчислять и брать новые, если они будут появляться, может быть даже из Европы. В Новосибирске к МЧМ должна быть построена арена. Есть план строительства стадиона в Нижнем Новгороде, разговаривал с губернатором, ведём беседу. В Петербурге есть планы построить арену на 20 тысяч, первую большую в России. Всё это будет в течение 4-5 лет», — рассказал Тимченко.

Амнистия Рыспаева

«Рыспаев был дисквалифицирован в августе 2016 года после очередной жестокости, после этого лига наложила бессрочную дисквалификацию. Есть обращение клуба, федерации, самого игрока. Позиция лиги не изменилась, продолжаем бороться с грубостью и с неприятием неспортивного поведения. В тоже время учитывая, что игрок раскаялся, за год пересмотрел отношение к поведению. Мы предлагаем формулу: на месяц разрешим играть в ВХЛ, если во время этого периода не будет никаких повторных примеров неадекватного поведения, то тогда примем решение, чтобы он имел возможность играть в КХЛ», — сказал Чернышенко.

В настоящее время казахстанский защитник выступает за команду «Номад» в чемпионате Казахстана и ждёт возможности вернуться в КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владислав Третьяк Геннадий Тимченко Дамир Рыспаев Дмитрий Чернышенко
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