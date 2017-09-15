Финал, но без балета. «Магнитке» вновь не покорился СКА

Энтони и Ромео из СКА

В начале недели петербургских журналистов потрясала новость. СКА открыл все предыгровые тренировки в дни домашних матчей, сделано это было по настоятельному указанию КХЛ. Новому правилу в лиге не подчинился только «Трактор», остальные клубы также любезно распахнули свои двери.

Теперь же спортивные корреспонденты могут во время домашней серии «армейцев» наблюдать, как Вячеслав Войнов за полгода не разучился кататься и видеть, как забрасывает шайбы Харийс Витолиньш. Тренер СКА кстати забавно называет своих подопечных. Белов у Витолиньша — «Энтони», а Рукавишников — «Ромео».

СКА вновь обыграет «Магнитку». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Магнитка» не возьмёт реванш за финал, ЦСКА вернётся с победой с Дальнего Востока.

На раскатку СКА пришли посмотреть игроки «Металлурга», катавшиеся перед хозяевами льда. Илья Самсонов с Никитой Пивцакиным внимательно следили за разминкой конкурентов. И даже коварно улыбающийся Евгений Кетов, запульнувший шайбу в стекло перед ними, не испугал хоккеистов.



Внимание всех зрителей привлёк 19-летний нападающий СКА Михаил Мальцев. Ещё в понедельник с «Ладой» он был 13-м форвардом в команде, в среду ему доверили место в четвёртом звене, а накануне игры с «Магниткой» он вышел во втором с Широковым и Калининым. Дальше игра с Ковальчуком и Дацюком? «Если Мальцев будет так прогрессировать, то может и до сборной дорасти, у нас молодым всегда в национальную команду открыта дорога», — признался тренер СКА Владимир Федосов.

Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад Кого первым отправят в отставку: Дуайера или Озолиньша?

В «Ледовом» на матч с «Металлургом» немного не хватило до второго в сезоне аншлага. Хотя билетов было не достать, утром один из журналистов пытался заполучить свободную «проходку» на игру, но потерпел неудачу. Матч с «Магниткой» провёл с включённым микрофоном форвард СКА Сергей Широков. В клубе рассказали, что от Широкова стоит ждать огненных комментариев. Интересно, много ли телевизионщикам придётся «запикивать» речь нападающего?

Перед стартовой сиреной на стадионе в третий раз в сезоне спели гимн а капелла. У питерцев это с каждым раз получается всё слаженнее. В составе «Магнитки» не оказалось Мэтта Эллисона, который приболел. В воротах место занял молодой Илья Самсонов. На первых минутах Осала прорвался к воротам Шестёркина, а затем слегка сцепился с Чудиновым. Момент был у Калинина, но Сергею «прилетело» от Игоря Григоренко, и нападающий после двух ударов об штангу ворот поехал на скамейку, держась за лицо.

Счёт же в матче открыл Виктор Тихонов, забросив вторую шайбу в сезоне. И тут же чуть не огорчил голкипера СКА Берестенников. Но бросок нападающего «Металлурга» оказался не таким точным, как у Тихонова.

Зубарев впечатал в борт Осалу

Второй период «Магнитка» начала активнее, ожил Мозякин и, переиграв Зубарева, отправил шайбу в верхний угол ворот СКА. Для Сергея это стал 350-й гол в КХЛ. «Металлург» продолжал прессинговать, а «армейцы» удаляться. В предыдущих встречах болельщики и эксперты отмечали лояльное судейство к лидерам чемпионата. В этом матче в спорных моментах арбитры выписывали штрафы игрокам СКА. Однако хозяева отличились даже в меньшинстве. Кетов с передачи Каблукова мощным броском прошил Самсонова.

Воодушевленные фанаты СКА вдруг вспомнили песню прошлогоднего плей-офф и запели «Кто чемпионы?» Призыв услышали игроки, и третья шайба влетела в ворота «Магнитки» от конька Дацюка.

Питерцы должны были спокойно доводить дело до победы, но на последней минуте второго периода Андрей Зубарев очень грязно сыграл против Осалы. Защитник СКА впечатал в борт финна и заслуженно получил удаление до конца встречи. Не исключено, что Зубареву будет выписана пятиматчевая дисквалификация за такую грубую игру.

На заключительный отрезок встречи Оскар всё-таки появился на льду. СКА же сумел продержаться пять минут в меньшинстве, однако Тихонов схлопотал ещё одно удаление и численным преимуществом воспользовался Мозякин.



В последние десять минут гости всё чаще атаковали, хозяева старались не отставать. Самсонова несколько раз спасала штанга. По накалу страстей матч всё больше напоминал финал Кубка Гагарина, только без «балета на льду». За 47 секунд до финальной сирены Никита Пивцакин перевёл встречу в овертайм.



Именно Пивцакин в дополнительное время создал опасный момент у ворот Шестёркина. Роковым же для «Металлурга» стало удаление Осалы. Херсли зарядил фирменную «пушку», и команда Олега Знарка одержала 11-ю победу подряд.