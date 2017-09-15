Итоги дня КХЛ: ЦСКА проиграл «Адмиралу», а в «Тракторе» сменится тренер?

ЦСКА уступил во Владивостоке

9 побед подряд – столько продлилась выигрышная серия столичных «армейцев», которые достаточно неожиданно оступились во Владивостоке. Для ЦСКА этот проигрыш стал лишь вторым в сезоне, и до «Адмирала» подопечных Никитина огорчал лишь грозный СКА. Дальневосточников не сломил даже гол Сергея Шумакова, забитый за 2 секунды до конца стартового периода, который позволил гостям сравнять счёт. С самого начала второго отрезка «Адмирал» снова вышел вперёд и больше не упускал преимущества. «ЦСКА — рабочая команда. Разбирали соперника как обычно. Важно было не удаляться», — спокойно проанализировал победную игру защитник «Адмирала» Антон Волченков.

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«Слован» прервал серию поражений

Команда Милоша Ржиги смогла остановить череду проигрышей, и сделала это в одном из самых непростых выездных матчей. «Слован» смог одолеть в гостях хабаровский «Амур», хотя хозяева имели более чем двукратное преимущество по броскам (40 – 16). Великолепно проявил себя голкипер словацкого клуба Якуб Штепанек, а ключевой эпизод случился в середине второго периода, когда Михал Ржепик в большинстве застал врасплох Юху Метсолу. Гол, забитый с острейшего угла, принёс «Словану» победу.

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«Куньлунь» не хочет пропускать

Подопечные Майка Кинэна обыграли дома «Витязь», и второй матч кряду не пропустили в свои ворота ни одной шайбы – очередную уверенную игру выдал вратарь пекинской команды Магнус Хелльберг. Для того, чтобы добиться третьего в сезоне «сухаря», шведу потребовалось отразить 42 выстрела гостей. В третьей двадцатиминутке подмосковные хоккеисты осадили владения Хелльберга (соотношение бросков 14 -1 в пользу «Витязя»), но пробить голкипера так и не смогли. Победным для «Куньлуня» стал гол Жильбера Брюле, который порадовал 3 тысячи шанхайских зрителей великолепным кистевым броском.



«Сегодня «Куньлунь» преподал нам урок, даже, я бы сказал, мастер-класс о том, как играть перед воротами, и как из ситуации выжимать максимум. Два вбрасывания в нашей зоне решили исход матча», — сказал после матча главный тренер «Витязя» Валерий Белов.

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«Сибирь» прервала победную серию «Барыса»

Новосибирцы смогли увезти из Астаны три полновесных очка, остановив набравший ход «Барыс». На протяжении двух периодов шла упорнейшая борьба без голов, но с большим количеством удалений с обеих сторон. На старте третьей двадцатиминутки «Барыс» смог реализовать малый штраф Наумова, однако «Сибирь» быстро отыгралась, а в середине периода смогла сделать решающее усилие. После наброса от синей линии и серии рикошетов самым расторопным оказался форвард гостей Александр Бергстрём, который умело подработал шайбу рукой. Штурм владений Салака результата хозяевам не принёс, а на последних секундах защитник «Барыса» Диц проиграл борьбу в своей зоне, что привело к голу в пустые ворота.



«В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплочённый, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч – сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идём на первом месте, то можно расслабиться. Мол, «Сибирь» приехала, идёт на восьмом и сейчас мы ей…», — отметил после матча главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.

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Кронвалль принёс победу «Локомотиву»

Ярославцы дома одолели «Трактор», сломив сопротивление челябинцев лишь в самой концовке основного времени. На гол Дениса Мосалёва, забитый в большинстве в конце первого периода, гости также ответили реализованным численным преимуществом — отличился Ник Бэйлен. Исход матча был решён за 3 минуты до финальной сирены, и роковым для «Трактора» стало удаление Артёма Бородкина, которое точным броском под перекладину реализовал Стаффан Кронвалль. Для команды Алексея Кудашова эта победа стала третьей подряд, позволив выйти на третью строчку в таблице Западной конференции. У идущего четвёртым «Йокерита» на два набранных очка меньше при двух матчах в запасе.

«Будем серьёзно разбираться с ошибками тренерского штаба. Как и все, огорчён поражением на последних минутах игры. Считаю, на результат серьёзно повлияли очередные ошибки тренерского штаба. Шестое удаление за нарушение численного состава в десятой игре, в середине сентября – не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска», — так прокомментировал результат матча в Ярославле генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. Похоже, матч со СКА 17 сентября может решить судьбу Анвара Гатиятулина у руля «Трактора».

«Лада» проиграла седьмой матч подряд

Московские динамовцы прервали свою серию из трёх поражений кряду, добавив головной боли тольяттинской «Ладе». Команда Артиса Аболса смогла отыграться после пропущенной в начале второго периода шайбы от Дастина Бойда, но перед самым перерывом упустила Никиту Комарова. Форвард «Динамо» исполнил красивый сольный номер, бросив из-под защитника впритирку со штангой, а в третьем отрезке опытнейший Илья Никулин упрочил преимущество хозяев. Именно его гол стал победным для москвичей, а для «Лады» это поражение стало уже седьмым подряд.

«Третий период провели неплохо, но главное, что опять нашли способ, как проиграть. Снова было нарушение численного состава, но эти нарушения были без вариантов. Они стоили матча», — признал после встречи Артис Аболс.

Очередное достижение Мозякина не спасло «Магнитку» в Питере

Магнитогорский «Металлург» был близок к тому, чтобы лишить СКА радости домашней победы. Казалось, что усилий Сергея Мозякина не хватит для противостояния мощной команде Олега Знарка, но лидер «Магнитки» смог причинить питерцам максимум хлопот. Снайпер оформил голевой дубль в ворота Игоря Шестёркина и отметил очередную круглую цифру личной статистики (350-я шайба в КХЛ). Казалось, что ключевым моментом матча был отрезок в середине второго периода, когда СКА с интервалом в четыре минуты забросил две шайбы, но гости отыгрались, и за счёт финального штурма перевели игру в овертайм.



Дополнительное время продлилось недолго. На третьей минуте овертайма могучим щелчком точку поставил Патрик Херсли, который принёс победу СКА и сохранил для питерцев ноль в графе поражений.

Минское «Динамо» не смогло продлить серию побед

Неважно стартовавшие в нынешнем сезоне минчане перед домашним матчем с «Автомобилистом» имели в активе три победы в четырёх встречах. Продлить неплохую серию белорусской команде не удалось: уже на пятой минуте опытнейший Алексей Михнов распечатал ворота Энрота, а гол Анатолия Голышева во втором периоде закрепил успех уральцев. «Динамо» достаточно много времени проводило в чужой зоне, поддавливало гостей за счёт позиционного нападения, но переиграть Коваржа смогло лишь за три минуты до конца.