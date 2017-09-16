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Линус Умарк, ХК «Салават Юлаев»
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

«Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.
16 сентября 2017, суббота. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Спартак
Москва
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Я бы обратил внимание, какую форму набрал Линус Умарк. Шведский волшебник выступает как в прошлом году, прокачивает партнёров, например Йоонаса Кемппайнена. Первое звено Уфы станет залогом победы хозяев, уточню, что победы в основное время. И даже Бен Максвелл, который также играет результативно в последних матчах, не поможет «Спартаку» заработать очки.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Северсталь
Череповец

Во многом похожие команды как по стилю игры, так и по другим факторам, вроде того что обе базируются в рабочих городах. Ставлю на «Нефтехимик» по нескольким причинам. Во-первых, «Северсталь» не выигрывает в Нижнекамске с 2013 года, то есть уже четыре сезона. Во-вторых, у череповецкой команды есть проблемы с созданием и реализацией моментов. В последних играх две шайбы для «Северстали» уже сверхнорма. Полагаю, что «Нефтехимику» хватит двух-трёх шайб для победы.

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Прогноз Ерыкалова: победа «Нефтехимика» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Динамо Р
Рига

В матче с любой другой командой «Йокериту» пришлось бы непросто, потому что финский клуб три дня назад играл на Дальнем Востоке, после чего им предстоял тяжёлый перелёт обратно в Хельсинки. Наверное, начало встречи пройдёт непросто для подопечных Юкки Ялонена. Но рижане сейчас находятся в разобранном состоянии и пока играют беспросветно. Озолиньшу, конечно, нужно цепляться за очки, чтобы сохранить пост главного тренера, но, думаю, не в этом матче.

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Прогноз Ерыкалова: победа «Йокерита» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Торпедо
Нижний Новгород

Торпедовцы чередуют победы и поражения. Казалось бы, согласно шахматному порядку они должны выиграть в олимпийской столице. Но у «Сочи» налаживаются дела в атаке и наконец-то заиграли легионеры. В прошлой встрече хет-триком разродился Эрик О’Делл, первую шайбу забросил Энеруд. У «Торпедо» с легионерами пока не всё так гладко, и вот этот иностранный фактор сыграет за «Сочи». Подопечные Сергея Зубова одержат победу на льду дворца «Шайба».

Прогноз Ерыкалова: победа «Сочи» в основное время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо
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