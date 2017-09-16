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«Агенты Кремля»
Текст: Владислав Уткин
Фото: photo.khl.ru

«Агенты Кремля». Или кого Михайлов считает самым противным канадцем

А ещё канадцы извинились за то, что случилось после первой игры Суперсерии-1972.
16 сентября 2017, суббота. 11:00 Хоккей

В Музее хоккея в рамках празднования 45-летнего юбилея Суперсерии-1972 состоялась встреча участников самого легендарного события в истории мирового хоккея.

Торжественная церемония началась с приветственных слов. Участники Суперсерии облачились в игровые свитеры своих команд, от имени сборной СССР теплые слова в адрес гостей произнесли Владислав Третьяк и Александр Якушев, а со стороны канадцев слово взял Пэт Стэйплтон:

«От лица сборной Канады мы хотели бы извиниться перед командой СССР. Мы не пожали им руки после первой игры Суперсерии. Мы просто тогда не знали протокол».

Фото: photo.khl.ru

Затем участникам хоккейной Суперсерии-1972 вручили именные перстни. Перстни вручили хоккеистам сборной СССР Александру Якушеву, Владиславу Третьяку, Александру Гусеву, Владимиру Лутченко, Юрию Ляпкину, Юрию Шаталову, Вячеславу Анисину, Юрию Блинову, Александру Волчкову, Евгению Зимину, Юрию Лебедеву, Александру Мальцеву, Александру Мартынюку, Борису Михайлову, Вячеславу Старшинову, Владимиру Шадрину и Александру Пашкову.

Также были вручены перстни канадским игрокам — Пэту Стэйплтону, Питу Маховличу, Фрэнку Маховличу, Жоселину Говремону, Брэду Парку, Реду Беренсону, Деннису Халлу и Уэйну Кэшману.

Фото: photo.khl.ru

Также перстни были вручены вдовам и родственникам тех участников серии Суперсерии, которые уже ушли из жизни. Вдова Александра Рагулина Ольга Юрьевна сразу же передала награду сыну:

— Первый перстень я передала старшему сыну, а второй хочу вручить младшему – Александру Рагулину-младшему. Он у меня большой талант, сыграл отца в фильме «Легенда №17».

Борис Михайлов, получив награду, попросил микрофон:

— Можно?
— Вам всё можно, – отреагировал ведущий мероприятия Денис Казанский.
— Хочу поприветствовать Кэшмана, самого противного защитника канадцев.

Уэйн приобнял Бориса Петровича, отметив, что на льду они были непримиримыми соперниками, а в жизни стали большими друзьями.

Когда перстень получал Деннис Халл, Владислав Третьяк дал краткую характеристику одному из главных героев Суперсерии.

— Обладатель самого сильного броска, — Владислав Александрович знал, что говорит. Всего было произведено 45 перстней. Каждый перстень состоит из белого золота 14 карат, общий вес перстня — 20 грамм. Кроме золота, там присутствуют сапфиры, рубины и бриллианты (белые и чёрные). Имеется надпись «Суперсерия», флаги СССР и Канады, по бокам серп и молот, с другой стороны кленовый лист. Награда стилизована под налёт времени.

Фото: photo.khl.ru
Фото: photo.khl.ru

Самые трогательные моменты церемонии были связаны с воспоминаниями тех матчей. Вспоминали тех, кого уже нет рядом с нами. В этот момент Владислав Третьяк попросил всех встать. Сольный проход Харламова, могучий бросок Васильева, мастерство Петрова… Уникальные кадры с великими хоккеистами.

Фото: photo.khl.ru
Фото: photo.khl.ru

«Всегда приятно вспомнить свою молодость. Я рад, что Суперсерию-72 помнят не только игроки, но и любители хоккея. О хоккеистах обеих команд отзываются с большой теплотой. Раньше была спортивная злость, а сейчас отношения между нами и канадскими ветеранами совсем другие. Можно сказать, что мы дружим. За эти 45 лет мы очень часто встречались. Мы много раз посещали Канаду, они тоже с удовольствием гостили в России. Хоккей тем и хорош, что укрепляет отношения между людьми. Такое событие, как Суперсерия-72, невозможно повторить. Сейчас многие игроки выступают в НХЛ, нет политического воздействия, как это было в 1972 году. Кубок мира проходит, но это уже совсем другое», — рассказал Александр Якушев.

Фото: photo.khl.ru

После торжественной церемонии вручения перстней участники и гости мероприятия поднялись на второй этаж Музея хоккея, где легендарные хоккеисты оставили отпечатки своих рук.

Фото: photo.khl.ru
Фото: photo.khl.ru

Сенатор Фрэнк Маховлич от имени мэра города Торонто передал Музею почетную грамоту, в которой было сказано много тёплых слов в адрес хоккеистов сборной СССР.

«Я разговаривал с канадцами, и они сказали, что всегда будут приезжать в Россию. Даже несмотря на то, что никто не даст гарантий, что по возвращении домой их не запишут в агенты Кремля», — пошутил Якушев.

Не все канадцы смогли приехать в Москву, но, как сказал Владислав Третьяк, в следующем году они ждут советских хоккеистов у себя на родине с ответным приёмом.

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Якушев Борис Михайлов Владислав Третьяк
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