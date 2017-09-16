Амнистия для тафгая. Рыспаев собрался играть в хоккей?

Тафгай из Устинки

Дамир Рыспаев родился 25 апреля в Усть-Каменогорске, и как многим мальчишкам из этого города ему была уготована карьера хоккеиста. Вот только Рыспаев с юношеских лет видел хоккей несколько иначе, чем большинство его сверстников, и вместо того, чтобы попытаться стать очередным блестящим выпускником одной из лучших хоккейных школ на постсоветском пространстве, Дамир выбрал тернистый путь хоккейного полицейского.



Став постарше, Рыспаев попал в систему астанинского «Барыса», уже выступавшего к тому моменту в КХЛ, но до поры до времени играл только за «Барыс» — 2 в чемпионате Казахстана да за молодёжную команду «Снежные Барсы» в первенстве МХЛ. Уже тогда молодой игрок занимался на льду больше маханием кулаками и зарабатыванием штрафных минут, чем непосредственными обязанностями хоккеиста, но про Рыспаева стали говорить, и это было главное для Дамира.

Удивительно, что несмотря на сплошные нули в графах результативности и крайне отрицательные показатели полезности, Рыспаев в 2013 году принял участие в юниорском чемпионате мира в дивизионе Б1 в составе сборной Казахстана. В играх за национальную команду Дамир забыл о своей хулиганской репутации, в пяти встречах заработал лишь две штрафные минуты, а также открыл счёт голам на профессиональном уровне. Кроме того, Рыспаев вместе со сборной Казахстана выиграл тот турнир.

Читатели «Чемпионата» выбрали лучшего бойца в истории КХЛ

Но преображение Рыспаева оказалось временным, в следующем сезоне, который он вновь провёл между МХЛ и чемпионатом Казахстана, Дамир вновь занимался на льду в основном тем, что гонял соперников и зарабатывал реноме будущего главного тафгая в российском хоккее. Интересно, что к тому моменту, когда сверстники Рыспаева уже изо всех сил стучались в двери главных команд своих регионов, Дамир даже не имел постоянного амплуа на льду, так как выходил на площадку с одной целью, для выполнения которой не требовалось даже минимальных навыков защитника или нападающего. Рыспаев не набирал очков, регулярно оставлял свою команду в меньшинстве, да и вообще казался не к месту в лигах, где с ним никто не имел ни желания, ни возможности провести равный бой.

К тому моменту, когда сверстники Рыспаева уже изо всех сил стучались в двери главных команд своих регионов, Дамир даже не имел постоянного амплуа на льду, так как выходил на площадку с одной целью, для выполнения которой не требовалось даже минимальных навыков защитника или нападающего.

Впрочем, это ни мало не заботило самого Рыспаева, у которого с самого детства не было кумиров в мире хоккея, зато нравились представители единоборств Александр Карелин и Майк Тайсон. Дамир просто получал кайф от того, что катался по льду и наводил ужас на противников. Не смущал особенный статус хоккеиста и клубы, где Рыспаев выступал. Любая команда Рыспаева точно знала, что противник не рискнет сыграть грязно, а кроме того Дамир привлекал внимание и делал шоу. Поэтому вызов Рыспаева в молодёжную сборную Казахстана в 2015 году уже никого не удивлял. На том турнире Дамир снова был тише воды ниже травы и заработал своё второе золото на национальном уровне.

Открытая Назаровым дверь в КХЛ

Но вряд ли Рыспаева действительно радовали золотые медали сборной, его целью была КХЛ, где Дамир мог действительно проверить на прочность свой бойцовский характер. Неизвестно, дождался молодой боец своего шанса при Андрее Шаянове или Ари-Пекке Селине, но Рыспаеву повезло – «Барыс» летом 2014 года возглавил Андрей Назаров, который просто не мог пройти мимо такого бриллианта. Сам бывший тафгай, эпатажный Назаров, прекрасно знающий, как сделать шоу на ровном месте, стал привлекать Дамира к играм в КХЛ, но единственной задачей Рыспаева был боксёрский поединок на льду.



Стоит признать, что в отличие от знаменитых тафгаев «Витязя», Рыспаев во-первых, действовал всегда в одиночку, а во-вторых, никогда не нападал со спины, да и вообще старался драться только с крупными хоккеистами, которые уже отмечались в боевых действиях. Так, первый бой в КХЛ Дамир провёл с Александром Свитовым.

Дебютную драку в КХЛ юный казахстанец проиграл по очкам превосходящему его в габаритах сопернику, да и в целом получил нелестные отзывы о том поединке из-за того, что провёл его в шлеме, но популярность Рыспаева стала стремительно набирать обороты. О нём стали много говорить и писать, а сам Дамир показал умение поддержать интерес к себе. Через прессу Рыспаев вызывал на бой Артюхина, заносил в блокнот для нарушителей своих следующих жертв и передавал привет Владимиру Соботке. Параллельно Рыспаев продолжал драться, в списке его оппонентов значились Евгений Тимкин, Виталий Меньшиков, Натан Перкович и, конечно же, Евгений Артюхин. https://www.youtube.com/watch?v=EkpdxU2bCh0



Тот поединок получился одним из самых зрелищных в истории КХЛ, молодой Рыспаев вновь достойно выглядел против матёрого бойца Артюхина, а Андрей Назаров наверняка остался доволен тем, как выглядел в этой драке его подопечный.



Вообще, Андрей Викторович стал не только проводником Рыспаева в КХЛ, но и настоящим крёстным отцом Дамира в хоккее. Не столь важно, каким способом, но Рыспаев благодаря Назарову смог закрепиться на высшем уровне, стал востребованным, и даже в то время, когда тренер пошёл на повышение в СКА, Дамир продолжил выступать за «Барыс» и гнуть свою линию, а после возвращения Назарова в Астану Рыспаев даже стал привлекаться в сборную Казахстана. У Рыспаева, как и у его наставника, всегда было множество негативных отзывов, однако они на пару делали отличное шоу, которое набирало в Интернете в разы больше просмотров, нежели самый красивый гол сезона.

Разборка с «Куньлунем» и беспрецедентное наказание

До поры до времени Дамир поддерживал своё реноме честного бойца и не пускался в откровенную грязь, но скользкая дорога тагфая всё-таки довела его до дисквалификации. Первый звоночек для Рыспаева прозвучал в январе 2016 года, когда Дамир в игре с «Авангардом» грубо атаковал защитника омичей Михала Кемпны.

Рыспаев ударил чеха исподтишка, а затем нанёс ещё один удар уже по лежащему хоккеисту. Это было совсем не в стиле Дамира, и вызвало бурную негативную реакцию в хоккейной общественности. Рыспаев и Назаров пытались оправдать этот инцидент карательной операцией для Кемпни, который в начале игры едва не травмировал Найджела Доуса, однако этот посыл был подавлен гулом недовольства со стороны «Авангарда» и лиги, выписавшей Рыспаеву пять матчей дисквалификации, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко задумался об ужесточении регламента.

В отличие от знаменитых тафгаев «Витязя», Рыспаев во-первых, действовал всегда в одиночку, а во-вторых, никогда не нападал со спины.

Это был первый действительно грязный поступок Рыспаева, и после него Дамир ожидаемо ушёл в тень, чтобы успокоить волнующиеся массы. Он вернулся в чемпионат Казахстана, съездил с национальной командой на мировое первенство в Москве, где, правда, не провёл ни одной игры, а затем отправился в армию, получив возможность принимать участие в соревнованиях во время службы.

«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.

Следующий сезон хоккеист собирался провести в «Барысе», в составе которого, несомненно, продолжал бы оттачивать свои боксёрские навыки, но судьба распорядилась иначе. На предсезонном турнире в Астане хозяева принимали «Куньлунь», который только-только вошёл в состав участников лиги, и Рыспаев попал в заявку на эту игру. Причина – в последнем матче между этими командами лидер «Барыса» Дастин Бойд сломал ногу после грубого нарушения и выбыл на долгий срок. Назаров и Рыспаев никак не могли уйти от возмездия, и оно получилось впечатляющим.

Тафгай «Барыса» один за одним вывел из строя практически всю пятёрку китайского клуба, а затем пытался в одиночку напасть на других игроков «Куньлуня», находящихся на скамейке запасных. Тренер новичков лиги Владимир Юрзинов-младший не оценил усилия Рыспаева и увёл свою команду с площадки, нападающий «Куньлуня» Томаш Марцинко попал в больницу, а КХЛ для начала запретила Дамиру участвовать в остальных предсезонных матчах.



Однако, было понятно, что эта мера – лишь мгновенная реакция, которая требовала дополнительного разбирательства. Заседание по Рыспаеву состоялось через 10 дней, и в результате него КХЛ вынесла беспрецедентное решение – наложить на хоккеиста бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию.

Такого сурового наказания не удосуживались даже канадские тафгаи «Витязя», регулярно устраивавшие беспредел на льду, а Рыспаев был по сути отстранён от хоккея за первое подобное действие, которое, к тому же, всё-таки имело подоплёку. Наверняка тяжесть наказания Рыспаева обусловлена тем, что Дамир напал именно на «Куньлунь» — новичка лиги, большой совместный проект Китая и России, призванный популяризовать хоккей в Поднебесной. Рыспаев оказал совсем негостеприимный приём китайскому клубу, пошёл вразрез с программой развития КХЛ и за это получил по полной программе.

Амнистия от КХЛ

Сразу после этого решения КХЛ «Барыс» заявил о намерении бороться за отмену дисквалификации, а сам Рыспаев писал письменное обращение к Дмитрию Чернышенко. Несмотря на это, прошлый сезон КХЛ Дамир пропустил полностью, проведя его в чемпионате Казахстана за «Номад». В составе этой команды Рыспаев забыл о драках и уж тем более о грязных провокациях, за весь чемпионат набрал всего 41 штрафную минуту и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом Казахстана. Да, пару раз за сезон приходили новости о том, что Дамир выбросил капитана «Алматы» за борт или случайно применил силовой приём против судьи, но всё это были вполне допустимые игровые моменты. Рыспаев, наконец, показал себя как хоккеист и даже забросил весьма красивую шайбу в одном из матчей.

Всё это в совокупности с давностью нарушения позволило КХЛ пересмотреть свою позицию по дисквалификации Рыспаева и начать работу по амнистии Дамира. Сейчас ему разрешено месяц поиграть в ВХЛ, и в случае адекватного поведения хоккеиста ему позволят вернуться в КХЛ.



Рыспаев, «Барыс» и федерация хоккея Казахстана целый год боролись ради принятия такого решения, и вряд ли у кого-то есть сомнения, что Дамир не вытерпит этот месяц, оставшийся ему до возвращения в элиту российского хоккея.

Тафгай «Барыса» один за одним вывел из строя практически всю пятёрку китайского клуба, а затем пытался в одиночку напасть на других игроков «Куньлуня», находящихся на скамейке запасных.

Но у многих может возникнуть логичный вопрос: а зачем это надо «Барысу» и самому Рыспаеву? Возможно, Дамир просто заскучал по атмосфере КХЛ и всеобщего внимания прессы и при первой же возможности даст волю своим кулакам. А может Рыспаев действительно пересмотрел свои взгляды на хоккей и после возвращения будет стараться именно играть, а не драться, и приносить пользу своей команде? В последнее верится с трудом – Дамир сделал слишком много для создания своего имиджа – но даже если Рыспаев собирается вернуться только для того, чтобы устрашать соперников «Барыса», это не будет нарушением договорённости. Драки в КХЛ происходят и без Рыспаева, а дисквалификация Дамира была направлена на искоренении грязи и жестокости в нашем хоккее.

Рыспаева прощают и ждут в КХЛ! Итоги совета директоров Дамиру предстоит испытательный срок в ВХЛ.

Если Рыспаев вернётся в качестве тафгая, все от этого только выиграют. Хоккеист будет заниматься любимым делом, «Барыс» получит крепкого охранника, а лига станет ещё привлекательнее для болельщиков, любящих шоу на льду. Но если Рыспаев начнёт ещё и играть в хоккей, то эта поучительная для игрока история станет действительно сказкой со счастливым концом.

