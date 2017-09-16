«Работы Захаркина не видно, а ЦСКА – заложник ротации»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделились мнениями о ситуации в «Югре», старте «Трактора» и «Барыса» и влиянии ротации игроков на игру ЦСКА.



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— Как оцените работу Игоря Захаркина в «Югре»? Сможет ли он исправить ситуацию?



Кожевников: Работы пока не видно. Раз начало такое, значит, команда была не готова. Там всё налицо. Посмотрите на результат команды. Хотя, там игроки есть очень опытные, которые свои игры должны цеплять, но результата не видно. Сам факт показывает всё про Захаркина. Говорить мы можем много, а результат налицо.

Кожевников: Работы у Захаркина пока что не видно. Сам факт такого старта показывает всё про него. Говорить мы можем много, а результат налицо.

Гомоляко: Захаркин – опытный тренер, думаю, что он должен её исправить. Там не всё дело в тренере. Тяжело работать с таким бюджетом и с такой командой. Он примет какие-то другие решения, и всё будет нормально, я надеюсь.

Бадюков: Какие-то изменения в сравнении с другими сезонами в «Югре» произошли, но они не столь ощутимы. Если в прошлых сезонах она брала львиную долю очков, играя от обороны, то сейчас, пытаясь играть в атакующий хоккей, она допускает много ошибок. Как следствие, она проигрывает матчи. Это не идёт в угоду команде Захаркина. Мы знаем его как специалиста-инициатора, который может за короткий промежуток времени психологически воздействовать на команду так, чтобы она побежала вперёд. Но тут нужно стратегические вещи принимать во внимание. Трансферная капания не должным образом была проведена. Ушёл Мянтюлля. Хотя руководство говорит, что ищет ещё одного легионера, но пока получается так, что у «Югры» они слабые. Приходится рассчитывать на тех игроков, которые в потоке через «Югру» проходят. Захаркин абсолютно правильно сказал, что на следующий год все без работы останутся. Кто-то будет себя в ВХЛ искать, а кто-то в КХЛ. Но за счёт разговоров ты за одну неделю не побежишь. Считаю, что ему не то, чтобы не повезло. Захаркин с «Югрой» пока находится на том месте, на котором она раньше и находилась. Будет, может быть, цикл, когда она будет цеплять очки, но такого, чтобы она резко поднялась вверх и начала бороться за восьмёрку, не будет.

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— Руководство «Трактора» говорит об ошибках тренерского штаба. Действительно ли главная причина неудачного старта команды в Гатиятулине?



Кожевников: Трудно говорить об ошибках Гатиятулина. Старт у них вышел средненьким. Команда иногда показывает хорошие игры. Но, когда команда проигрывает, в этом есть и тренерская ошибка. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Иногда очень хорошие матчи показывает «Трактор», а иногда никакие. Наверное, где-то есть тренерские ошибки.



Гомоляко: Я так не считаю. Не думаю, что в этом виноват тренерский штаб. Там есть другие причины, о которых я пока промолчу.

Бадюков: Наверное, Губарев имел в виду, что за первые пять матчей команда забрасывала не более двух шайб за игру, но очки всё равно очки приходили. «Трактор» выигрывал за счёт игры в большинстве. Но потом произошли домашние коллапсы с «Автомобилистом» и «Куньлунем», когда челябинцы проиграли, ведя в счёте 3:0. Команда стала забивать больше, но и пропускать стала больше. «Трактор» отошёл от своей игры и стал действовать по сопернику. А в поездке это всё продолжилось. Мы знаем Гатиятулина как стратега, который ставит систему и добавляет две спецбригады, которые делают результат. Вдобавок он создаёт плотную и жёсткую оборону. Если «Трактор» вёл, то мы на сто процентов были уверены, что от средних команд команда не пропустит. А здесь она играет не в свой хоккей, по мнению руководства.

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— На старте сезона «Барыс» идёт в числе лидеров Востока. Надолго ли это? Корешков — тренер-открытие?



Кожевников: Наверное, да. Там первое звено играет. Удивительно, что никто не может нейтрализовать первое звено. Вообще, хочу отметить одну удивительную вещь – у нас люди начинают лучше играть после тридцати лет. Почти всем сильнейшим игрокам в нашей лиге за тридцать. Они уже набрались опыта и играют за счёт мастерства, что говорит о необученности молодёжи. Дело всё в детско-спортивных школах, на что надо обратить внимание, чем мы не занимались и не занимаемся практически. Всё рассчитываем на массовость талантов. Пока «Барыс» — это новость. Там новых игроков не так уж и много. Это не открытие, потому что команда всегда проводила неплохие матчи. Но это приятная новость.



Гомоляко: Я бы не сказал, что Корешков это открытие. Евгений хорошо работал в «Стальных лисах». Он хороший, талантливый и перспективный тренер. В «Барысе» собраны качественные легионеры. Хорошо, что в Астане можно иметь хоть сколько иностранцев. Думаю, что они не подведут, а молодым ребятам, которые пришли в команду, может не хватить опыта до конца сезона. Конечно, я надеюсь, что «Барыс» будет такую игру показывать и дальше.

Гомоляко: Хорошо, что в Астане можно иметь хоть сколько иностранцев. Думаю, что они не подведут, а молодым ребятам, которые пришли в команду, может не хватить опыта до конца сезона. Конечно, я надеюсь, что «Барыс» будет такую игру показывать и дальше.

Бадюков: Корешков, как специалист, только становится на большой путь. На «Барыс» сейчас настраиваются, как на лидера Востока, и «Сибирь» это показала. Мы знаем сильные стороны команды – это, конечно же, первое звено. Но закрыть его большого труда не составит. Физически на одном звене далеко не уедешь, поэтому спад у «Барыса» будет. Он немножко притормозит. Может быть, он не будет в лидерах чемпионата, но будет одним из лидеров. Но то, что у «Барыса» поменялось полкоманды, люди пришли из чемпионата Казахстана и ВХЛ, и он идёт на таком месте – здесь можно сказать хорошие слова в адрес руководства и Корешкова. Думаю, что «Барыс» не будет падать какого-то места, и это главная задача для клуба.

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— ЦСКА проиграл во Владивостоке. Значит ли это, что мощь команды Игоря Никитина преувеличена и москвичей пока рано ставить в один ряд со СКА?



Кожевников: Да нет, почему преувеличена? У них на 80 процентов новая команда. Там будут спады, они должны быть. Команда набирается опыта. Я не могу понять, почему молодые кандидаты в сборную играют через матч. Они что, не выдерживают, раз выходят на лёд через игру? Молодые, талантливые ребята, им надо опыта набираться, а они почему-то через встречу играют. Поэтому ЦСКА только начинает создаваться, по большому счёту, а команда будет хорошей. После Нового года она будет стабильной.



Гомоляко: Там очень хорошие хоккеисты, но это не значит, что у них есть команда. Игорю Никитину ещё предстоит создать хорошую команду. У Питера уже давно сложился коллектив, они давно играют вместе. Надо просто потерпеть и, я думаю, что у них будет такая же команда. Может быть, не в этом, но в следующих годах ЦСКА будет стабильную игру показывать.

Бадюков: В ЦСКА много новичков и игроков, которые друг с другом не играли. Резкая, ядрёная химия должна состояться, настояться, как хорошее вино.

Бадюков: ЦСКА в последних играх стал заложником своей ротации. Она может привести на данном этапе к отрицательному результату. Хоккеисты, которые находятся в составе, должны всё время играть, они должны чувствовать в себе лидерские качества. А когда игроки чувствуют себя то ли первым, то ли четвёртым звеном, происходит недопонимание и непонимание того, кто какие роли играет. Те же Шумаков и Шалунов сыграли классный матч с «Куньлунем», а в следующей встрече они участия не приняли. В игре с «Адмиралом» был момент, когда Сорокин не подтащил, когда ему забили с нулевого угла. ЦСКА горел 1:3, и у «армейцев» был целый период, чтобы сравнять, но лидеров и навала, как такового, мы не увидели. ЦСКА продолжил играть так же хорошо, как он играл бы, если б он вёл в счёте или была ничья. Психологического всплеска, который мы видим у СКА или того же «Барыса», у красно-синих пока не проявляется. Мы не видим, как ЦСКА вытаскивает матчи. По прошлому сезону даже такое было. Думаю, что это будет в будущем. В команде много новичков и игроков, которые друг с другом не играли. Резкая, ядрёная химия должна состояться, настояться, как хорошее вино.