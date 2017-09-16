СКА получит от КХЛ 40 миллионов. Это нормально?

Нормально для кого? Для нас с вами 40 миллионов – сумма астрономическая. Моя бабушка, например, имела привычку любую сумму переводить в мешки сахара. Такое поколение. На ту сумму, что лига перечислила клубу из Санкт-Петербурга, она смогла бы запастись 1000 тоннами сахара. В общем, на заготовки точно бы хватило. А, скажем, человек с зарплатой 35 тыс.рублей (средняя по стране) смог бы прожить на эту сумму…95 лет. Разумеется, без учёта инфляции и других потрясений вроде низкой продолжительности жизни.
Для СКА 40 миллионов – капля в море. Насколько нам известно, в самом богатом клубе нашего хоккея есть негласное правило, согласно которому игроки основного состава не получают меньше 50 миллионов рублей в год. Исключения есть, но касаются они, в основном, молодёжи. То есть этой космической по общечеловеческим меркам суммы «армейцам» не хватит даже на то, чтобы прокормить нападающего четвёртого звена.
Впрочем, сумма, вырванная из контекста, мало о чём говорит. СКА получил не просто 40 миллионов, а в семь раз больше, чем «Югра» или покинувшая лигу «Кузня». И вот здесь уже становится интересно. То есть лига помогает богатым, которые и без того не знают, куда деньги девать, а беднякам раздают крошки с барского стола?
Космической по общечеловеческим меркам суммы «армейцам» не хватит даже на то, чтобы прокормить нападающего четвёртого звена.
На первый взгляд, принцип распределений доходов среди клубов, принятый в КХЛ, и правда может показаться возмутительным. В лиге, где и без того велико расслоение на бедных и богатых, а кастовость – наше всё, олигархам подбрасывают самую жирную косточку. Скажите спасибо, что беднякам что-то всё-таки дают, а не отбирают. Это было бы «робингудство», только наоборот. Однако если оглянуться назад, а заодно обратиться к опыту других лиг, картина получится уже не такой однозначной.
Начнём с того, что до сезона-2014/15 КХЛ в принципе ничего не выплачивала клубам. В смысле совсем ничего: ни пять миллионов, ни два, ни те самые 35 тысяч, на месячную зарплату офисному сотруднику. При этом сама лига во времена Александра Медведева зарабатывала неплохо. Например, заключая контракты с крупными спонсорами, не думая делиться с клубами. Более того, если у вас в регионе есть компания, которая попадает в одну группу товаров со спонсорами КХЛ (мобильные операторы, газировка, автомобили и т.д.), то заключать с ней контракт вы не имеете права.
Эти выплаты стали уже третьими за историю КХЛ. По сравнению дебютными 114 млн. рублей доходы подросли более чем вдвое — 252 млн. рублей. Прогресс очевиден, но даже если собрать все деньги и отдать в одни руки, получится содержать разве что команду Высшей лиги. Сравнивать с тем, какие суммы крутятся за океаном, даже как-то неловко. НХЛ за сезон зарабатывает миллиарды долларов, до чего нам, кажется, не добраться даже через сто лет. Впрочем, новость ли это? В Северной Америке на совершенно другом уровне находятся как доходы населения, так и телевизионный рынок.
А вот в чём можно сравнивать КХЛ и НХЛ, так это в принципах распределения доходов. Гэри Беттмэн и Ко, в отличие от ведомства Дмитрия Чернышенко, не публикует подробную раскладку того кому, сколько и за что заплатили. Однако известно, что помощь со стороны НХЛ идёт отстающим клубам, а не передовикам, которые и сами способны заработать. Яркий пример – «Аризона», которую лига содержала на протяжении нескольких лет, пока не нашла для неё владельца. В истории КХЛ тоже были случаи, когда лига выделяла деньги на погашение долгов из своего стабилизационного фонда, но масштабы помощи несопоставимы.
Разница в том, что в НХЛ большинство клубов могут зарабатывать самостоятельно. На билетах, продаже атрибутике и многом другом. Другими словами, на зрителе, которые несёт деньги в кассу клуба без посредников. КХЛ избрала другую стратегию. Ежегодными выплатами она скорее не помогает клубам, а мотивирует их. Вместо того, чтобы заниматься благотворительностью, Чернышенко подталкивает людей на местах к активной работе по улучшению продукта. Не зря спортивный принцип и посещаемость – это основные пункты не только при распределении доходов, но и в рейтинге КХЛ, по итогам которого ожидаются отчисления.
Когда Геннадий Тимченко говорит, что всем надо брать пример со СКА – это раздражает. Легко, мол, говорить, когда ваш спонсор – «Газпром», а только на зарплаты игроков вы тратите около 2 млрд.рублей. Да только зажиточных клубов в КХЛ полно, а с питерским оклохоккеем по-прежнему никто не стоял даже рядом. Пока каждый домашний матч «Локомотива» — это незапланированная ностальгия по 90-м, а в Казани только-только узнали о существовании HD, картинку из Санкт-Петербурга не отличить от энхаэловской. В то время, когда ЦСКА с трудом собирает полные трибуны на лидеров, СКА штампует аншлаги, невзирая на соперника.
Если сложить воедино все факторы, то становится понятно, почему СКА получил 40 миллионов, а ЦСКА – 25, то есть почти в два раза меньше. Питерские «армейцы» прошли на два раунда дальше, чем московские, а между посещаемостью их домашних матчей – настоящая пропасть. Клубам как бы намекают: создавайте команды-сенсации, собирайте на них полные арены, а респект от лиги в денежном эквиваленте не заставит себя долго ждать. И не вина КХЛ, что в том Новосибирске при отличной посещаемости не смогли заработать больше 9,4 млн. из-за невыхода в плей-офф. Если в этом сезоне прорыв совершит команда с большой, а главное – заполняемой ареной, она имеет все шансы сорвать куш.
По большому счёту, КХЛ пошла по пути футбола. В той же Лиге чемпионов основные выплаты предусмотрены за каждую победу и прохождение стадий. Оставшуюся сумму в элитном футбольном еврокубке распределяют исходя из удельного телерынка. То есть, всё тот же спортивный принцип вкупе с популярностью. А вот в серии А действуют другие порядки. Да, на Апеннинах серьёзная сумма (40%) также распределяется в равной доле, а ещё немалая часть (30%) – в зависимости от популярности, но помимо всего прочего есть такие пункты как «исторические результаты» (10%) и «результаты за последние 5 лет» (15%), то есть всё устроено в угоду признанным грандам. В КХЛ всё куда демократичнее.
То, что придумала КХЛ с рейтингом и выплатами доходов – это не что иное, как кнут и пряник. Больно уж много в нашем хоккее клубов, которые плывут по течению, комфортно чувствуя себя в неизменных годами условиях. Как Андрей Назаров в своём знаменитом спиче, попавшем в Youtube, намеревался выбивать из игроков «Барыса» Высшую лигу, так и руководство лиги предпринимает попытки вывести из клубов столь укоренившийся совок. Претензия к КХЛ может быть одна: жёстко спрашивая за HD-оборудование, освещение и прочие «фантики», лига особо не помогает клубам в наступлении того самого нового уровня, о котором говорил ещё Яромир Ягр. Впрочем, всё это вполне созвучно с новой стратегией КХЛ: если у вас нет средств не то что на новую ПТС, а хотя бы на смену лампочек – добро пожаловать в лигу рангом ниже. Ничего личного, только бизнес.