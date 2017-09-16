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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: неужели Барулин воскрес?

А вот Бен Скривенс чуть не подвёл «Салават Юлаев».
16 сентября 2017, суббота. 21:45 Хоккей

Скривенс заставил «Салават» нервничать

О том, какой вратарь стал героем игрового дня, можно сделать вывод из заголовка. А вот Бен Скривенс, напротив, сыграл неуверенно, чем сделал нервным вполне рядовой матч «Салавата Юлаева». Уже к 10-й минуте уфимцы обыгрывали «Спартак» со счётом 3:0. Маячил разгром, а красно-белые не могли всерьёз рассчитывать даже на одно очко. И если шайба Анатолия Никонцева в меньшинстве лежит, по большей части, на полевых игроках «Салавата», то возвращение москвичей в игру – во многом заслуга канадского вратаря хозяев. Особенно эпичным выдался гол Артёма Воронина, шайбу которому прямо на клюшку выдал именно Скривенс. Нестабильная игра стража ворот, который справился всего с 14 бросками из 18, заставила подопечных Эркки Вестерлунда нервничать вплоть до финальной сирены. Парадокс, что автор самой красивой шайбы встречи, а то и игрового дня, Теему Хартикайнен закончил матч с показателем полезности «-3».

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 4 3:1, 1:1, 1:2
Спартак
Москва
1:0 – Макаров (Лисин, Коротков) – 00:34 (5x5), 2:0 – Куляш (Макаров, Лисин) – 06:09 (5x5), 3:0 – Хартикайнен (Кемппайнен, Умарк) – 08:59 (5x4), 3:1 – Никонцев – 10:43 (4x5), 3:2 – Мирнов (Лаюнен, Стоа) – 22:33 (5x3), 4:2 – Умарк (Кемппайнен, Майоров) – 35:18 (5x5), 4:3 – Воронин – 40:50 (5x5), 5:3 – Ларсен (Кокарев, Фёдоров) – 54:30 (5x5), 5:4 – Никонцев (Бондарев, Провольнев) – 58:59 (5x5)

Назарова легионеры тащат, а Гулявцева топят

Не менее весёлый матч прошёл в Нижнекамске. «Нефтехимик» с «Северсталью» — не самые рейтинговые команды, но хоккей они выдали любопытный. На двоих они нанесли 77 бросков в створ, что само по себе много говорит о характере встречи. Любопытно и то, что самые красивые шайбы в Нижнекамске забросили защитники-старожилы российских чемпионатов. Олег Пиганович завершил роскошную комбинацию в большинстве, а Виталий Вишневский и вовсе вышел один на один с Ильёй Ежовым, изящно обыграв вратаря «Нефтехимика». Последний раз 37-летний ветеран забивал, страшно подумать, 28 марта 2014 года. Что касается результата, то хозяева некоторое время уступали в счёте, но за счёт более успешной реализации большинства подопечным Андрея Назарова удалось переломить игру. Главными помощниками рулевого нижнекамцев стала легионерская связка Ганзл – Секстон, на двоих набравшая четыре очка. А вот Александр Гулявцев по своим иностранцам на пресс-конференции прошёлся достаточно жёстко.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 2 1:2, 3:0, 0:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Галимов (Нестрашил, Брынцев) – 01:02 (5x5), 1:1 – Вишневский (Вовченко) – 11:54 (5x5), 1:2 – Чернов (Васильев, Бумагин) – 16:43 (5x5), 2:2 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 29:24 (5x4), 3:2 – Авцин (Шиксатдаров, Шарипзянов) – 30:39 (5x5), 4:2 – Сергеев (Секстон, Ганзл) – 37:00 (5x4)

Озолиньш сбился со счёта поражений

Кажется, что со счёта поражений рижского «Динамо» сбились все: болельщики, игроки и даже главный тренер Сандис Озолиньш. Латвийская команда потерпела очередную неудачу, на этот раз в Хельсинки, укрепившись в статусе главного аутсайдера Запада и всей лиги. Не помогло даже то, что наконец-то проснулся канадский легионер Терри Гальядри, набравший первые очки после травмы. Он поучаствовал в обеих шайбах рижан, которые в третьем периоде из безнадёжных 0:3 сделали достойные 2:3. Увы, подопечные Озолиньша проснулись слишком поздно. Проблемы с дисциплиной не прошли для них бесследно: две из трёх шайб, в том числе и победную, «Йокерит» забросил в большинстве. Если это ещё имеет значение, то рижане потерпели восьмое поражение кряду. Чем дальше – тем острее встаёт вопрос, кто будет вытягивать «Динамо» из этой трясины.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 2 2:0, 1:0, 0:2
Динамо Р
Рига
1:0 – Йормакка (Гилрой, Йенсен) – 14:04 (5x4), 2:0 – Ниеми (Анттила) – 17:12 (5x5), 3:0 – Йенсен (О'Нилл, Норман) – 22:02 (5x4), 3:1 – Пуяц (Гальярди) – 52:13 (5x5), 3:2 – Кристо (Гальярди, Балинскис) – 55:39 (5x5)

Барулин остановил «Торпедо» и оформил первый «сухарь»

То, что карьера MVP Кубка Гагарина-2011 идёт на спад, было понятно ещё несколько лет назад. Собственно, когда позиции Константина Барулина поочерёдно подрывали молодые Эмиль Гарипов и Денис Костин, можно было смело говорить о кризисе именитого вратаря. Однако старт нынешнего сезона заставил многих поставить крест на карьере Барулина. Сначала было четыре пропущенные шайбы и поражение от «Куньлуня», а затем уже ставшие легендарными 3:11 в Уфе. Пропустив чуть больше всего сменщика, Константин пять матчей подряд лицезрел со скамейки запасных. Основным вратарём «Сочи» стал Дмитрий Шикин, а некогда элитный голкипер отныне вынужден цепляться за каждый шанс. И матч с «Торпедо», надо признать, он провёл так, будто это одна из его последних возможностей остаться в обойме. Барулин отразил все 25 бросков, оформил первый «сухарь» в сезоне, а южане благодаря шайбе Михаила Мамкина добились победы. Помог ему отличиться Эрик О’Делл, совсем недавно разродившийся хет-триком.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Мамкин (О'Делл) – 01:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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