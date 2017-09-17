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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Каток СКА продолжит движение. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Дмитрий Ерыкалов не верит не только в «Югру», но и в «Сибирь».
17 сентября 2017, воскресенье. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился мнением относительно того, как завершатся матчи сегодняшнего игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Витязь»

Обе команды сбросили с себя груз ответственности. «Адмирал» одолел самих московских «армейцев», и это была сенсационная победа, принесшая массу положительных эмоций. А «Витязь» в Новосибирске прервал серию поражений. Правда, после этого уступил в Китае. Домашняя площадка поможет одержать «Адмиралу» победу, три очка останутся во Владивостоке.

Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.

«Авангард» — «Югра»

Совсем недавно команды встречались в Ханты-Мансийске, и тогда «Авангард» одержал сверхубедительную победу со счётом 7:0, которая привела к тому, что появились слухи о возможной отставке Захаркина. Это давление всё нагнеталось и нагнеталось. Убеждают нас руководители «Югры», что всё в порядке и не будет резких движений, но я не верю в победу команды в Омске. Пусть это будет менее разгромный результат, но «Авангард» выиграет в основное время с разницей в две-три шайбы.

Прогноз: победит «Авангард».

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«Барыс» — «Сибирь»

Эти команды встречались между собой два дня назад, и «Сибирь» одержала волевую и рабочую победу. Во многом это случилось благодаря Салаку. Много будет зависеть от игры чешского вратаря (если он, конечно, выйдет на лёд). На мой взгляд, выиграть два матча у одной команды с разницей в двое суток очень сложно. «Барыс» возьмёт реванш, правда, в дополнительное время.

Прогноз: победа «Барыса» в овертайме.

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«Динамо» (Минск) – «Металлург»

Отметим команду Ильи Воробьёва, которая проиграла два последних матча, но выглядела более цельно и намного лучше, чем в первых играх сезона. Очень зрелищный был матч в Ярославле и достойная игра против чемпиона в Питере. Я думаю, что магнитогорцы заслужили полноценную победу и выиграют в основное время в Минске.

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Локомотив» — «Лада»

Не совсем ровно выступает «Локомотив» в этом сезоне, но победа над «Магниткой» должна поставить на правильные рельсы команду Кудашова. Всё-таки «Лада» нынче – не соперник ярославцам. Поражение за поражением следует у команды Артиса Аболса. Хоть она и симпатичная, но я не вижу, за счёт чего может обыграть нынешний «Локомотив». Тем более в гостях.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

СКА – «Трактор»

Петербуржцы идут катком. Максимум, что сможет сделать «Трактор», — отобрать у них одно очко. Сенсация, конечно, возможна. Мы видели, как ЦСКА проиграл во Владивостоке, но там наложились многие факторы: и поддержка трибун на «Фетисов-арене», и долгий перелёт «армейцев». Подопечные Знарка находятся в комфортных условиях, а вот челябинцы будут скованы нервозной обстановкой, потому что руководство клуба уже говорит о возможных ошибках тренерского штаба. И эта нервозность передастся Гатиятулину и команде. Она не позволит «Трактору» набрать хотя бы одно очко.

Прогноз: победа СКА.

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«Динамо» (Москва) – «Автомобилист»

В Москву приезжает тренер, который сделал динамовцев чемпионами в 2005 году. Крикунов – это козырь «Автомобилиста» в этом матче, поскольку он гораздо опытнее Владимира Воробьёва. В матче, где встречаются соперники примерно одного класса, тренерский багаж Крикунова сработает, и «Автомобилист» одержит выездную победу в основное время.

Прогноз: победа гостей в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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