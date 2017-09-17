Запасы Европы иссякли, талантов нет? Где КХЛ взять новых Мозякиных и Доусов

Стартовавший десятый сезон КХЛ набрал обороты, но пока не радует новизной. СКА снова ушёл в отрыв, на этот раз начав с самой первой игры, а в списке снайперов лиги сплошь знакомые лица. Почему в российском хоккее правят балом бомбардиры-ветераны, а новых Мозякиных не видно на горизонте?

Лучший русский бомбардир

Но прежде чем перейти к рассмотрению проблемы, нужно отдать должное хоккеистам, олицетворяющим снайперскую элиту КХЛ. Начнём с Сергея Мозякина, лучшего снайпера в истории отечественного хоккея. Капитан «Магнитки» — вообще уникальный случай. К 36 годам он дважды выиграл кубок Гагарина и столько же раз чемпионат мира в составе национальной сборной, но при этом не растерял мотивацию и не снизил планку, а с каждым сезоном забрасывает всё больше и больше. Прошлый сезон стал абсолютно лучшим в карьере форварда, за весь чемпионат, включая регулярку и плей-офф, Мозякин забросил 55 шайб, что стало рекордом для первенств страны.



Нынешним летом капитан «Металлурга» потерял своих постоянных партнёров по команде. Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс», а затем увяз в допинговом скандале. Крис Ли и Виктор Антипин уехали покорять НХЛ. Казалось, что без них результативность Мозякина существенно снизится, ведь сила «Магнитки» была именно в сыгранности первого звена, а не в индивидуальных действиях какого-либо хоккеиста. Однако, Сергей в начале нынешнего сезона прочувствовал увеличившуюся ответственность, осознал свою роль единственного оставшегося в команде снайпера и продолжает тащить «Металлург». Теперь капитан команды принимает участие практически в каждом голе «Магнитки», и его не смущает не только потеря Зарипова, но и апатия Яна Коваржа, который пока не похож в этом сезоне сам на себя.



Прямо сейчас Сергей Мозякин идёт на третьем месте в снайперском списке КХЛ, но нет сомнения, что самый забивной нападающий лиги последних двух сезонов улучшит свой результат.

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Главное достояние хоккейного Казахстана

Когда в 2011 году Найджел Доус впервые приехал в КХЛ, можно было предположить, что миниатюрный канадец будет много забивать, как он это делал в АХЛ. Но вряд ли кто-то думал, что Доус осядет в нашей лиге, примет казахстанское гражданство, а затем станет незаменимым игроком для «Барыса» и войдёт в список лучших снайперов в истории КХЛ.



Сейчас для «Барыса» Найджел значит ничуть не меньше, чем Мозякин для «Магнитки», а в последнее время их судьбы в чём-то схожи. Для обоих хоккеистов, капитанов своих команд, прошлый сезон стал лучшим в российской карьере, и именно Доус стал вторым снайпером лиги, наколотив 43 шайбы за чемпионат. Найджел, так же как и Мозякин, летом лишился партнёров по ударному звену, после завершения карьеры Брэндоном Боченски и перехода в «Динамо» Дастина Бойда. Но также как и Мозякина, Доуса это обстоятельство ни капли не смутило, и он начал сезон так, что на данный момент за капитаном «Барыса» можно смело закрепить звание самого индивидуально сильного хоккеиста лиги.



Не так давно Доус выдал серию из шести подряд матчей с заброшенными шайбами, но только один раз Найджел отличился единожды. Дубли и хет-трики стали привычным делом для Доуса образца нынешнего сезона, и если так пойдёт дело и дальше, то текущая первая строчка снайперского рейтинга без проблем перерастёт в итоговый результат.

Ковальчук снова в деле

Илья Ковальчук с самого начала карьеры считался элитным снайпером, но на уровне КХЛ экс-капитан СКА только в последние два сезона претендует на звание самого забивного игрока лиги. Это неудивительно, поскольку Ковальчук в отличие от тех же Мозякина и Доуса сделал карьеру в НХЛ, а в Россию приехал относительно недавно. Прошлый и нынешний сезон Илья работает в СКА под руководством Олега Знарка, который сумел найти общий язык со строптивым форвардом, и это незамедлительно сказалось на результате Ковальчука.



Прошлый сезон стал лучшим для Ильи в КХЛ не только с точки зрения победы в кубке Гагарина, но и в личной статистике его выступлений в России. Сейчас Илья продолжает наращивать обороты, и теперь именно он, после отъезда за океан Шипачёва и Дадонова, главная забивная единица СКА. 11 шайб в 11 матчах, таков промежуточный результат Ковальчука в этом сезона и предварительное второе место в списке снайперов.

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Мозякин, Доус, Ковальчук – эти фамилии не первый год мелькают в списках лучших снайперов лиги, а между тем каждому из этих хоккеистов прилично за 30 лет и не за горами если не конец карьеры, то спад результативности. При этом преемников снайперского трона пока не видно, и на это есть определённые причины.

Мозякин, Доус, Ковальчук – эти фамилии не первый год мелькают в списках лучших снайперов лиги, а между тем каждому из этих хоккеистов прилично за 30 лет и не за горами если не конец карьеры, то спад результативности.

В НХЛ всё же лучше

Разумеется, главная причина отсутствия ярких снайперов в КХЛ – отъезд за океан всех лучших кадров. Таких уникумов, как Мозякин, который при своём таланте остался в России, больше не найти, а все остальные мастера стремятся попробовать свои силы в НХЛ. Александр Радулов, наверняка со временем оспоривший бы снайперское лидерство Мозякина, уехал прошлым летом, а перед нынешним сезоном лига потеряла ещё двух своих потенциальных лучших бомбардиров – Шипачёва и Дадонова.



Ещё раньше НХЛ заманила к себе Артемия Панарина, Владимира Тарасенко, Евгения Кузнецова. Эти ребята успешно играют в лучшей лиге мира, и можно только представить, что бы они устраивали в России.



Ходит много разговоров о том, что сейчас снизился отток совсем молодых хоккеистов в НХЛ, и даже наоборот, в Россию возвращаются после нескольких сезонов скитаний по минорным лигам. Но, во-первых, в нашей стране давно не появлялись молодые снайперы, сопоставимые по таланту с Овечкиным, Малкиным или Тарасенко, а во-вторых, вернувшихся хоккеистов вряд ли можно назвать голеодорами от бога. Виктор Тихонов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, безусловно, имеют сильные стороны, но никто из них не способен поставить забрасывание шайб на конвейер.

Скауты, а где снайперы-легионеры?

С российскими хоккеистами ситуация ясна, так уж сложилось, что все лучшие, как правило, уходят в НХЛ, и пока с этим невозможно бороться. Но в России всегда играли весьма интересные легионеры, и почему сейчас никто из них не может приблизиться к уровню того же Найджела Доуса – большой вопрос.



На заре КХЛ мы восхищались снайперским чутьём Марцелла Хоссы, Яна Марека, Маттиаса Вейнхандля, Тони Мортенссона, Йозефа Вашичека и других ярких иностранцев. Лучшим снайпером первого сезона лиги наряду с Мареком был Павел Брендл, а в третьем регулярном чемпионате гонку выиграл Роман Червенка. Никто из этих хоккеистов уже не выступает в КХЛ, а новые легионеры, способные забрасывать пачками, появляются со скрипом.



Происходит это во многом потому, что две самые богатые российские команды взяли курс на российских игроков, так как действуют в интересах сборной, а вот у остальных клубов, похоже, не лучшим образом выполняют работу скауты, ответственные за приглашение хоккеистов из Европы. Всё больше заметны селекционные промашки, а расторжение контракта с легионером по ходу сезона стало обычным делом.



Разумеется, лига не совсем обеднела на ярких иностранцев. Линус Умарк, Брэндон Козун, Дэн Секстон показывают отличный хоккей и являются лидерами своих команд, но если говорить о снайперской гонке с Мозякиным и Доусом, то у этих игроков немного шансов.

Линус Умарк, Брэндон Козун, Дэн Секстон показывают отличный хоккей и являются лидерами своих команд, но если говорить о снайперской гонке с Мозякиным и Доусом, то у этих игроков немного шансов.

Олимпиада спасёт КХЛ?

Лучшие снайперы современной КХЛ задали довольно высокую планку, до которой пока не под силу добраться другим форвардам. Конечно, в первую очередь это происходит из-за того, что хоккеисты высокого класса не задерживаются в нашей лиге, и, сверкнув в течение одного-двух сезонов, покидают её. И это неудивительно для России, где контракт на три сезона считается долгосрочным соглашением.

Поэтому рекорды Сергея Мозякина ещё очень долгое время не будут побиты, а найти забивного легионера, как Найджел Доус, и оставить его в клубе на шесть лет и вовсе кажется фантастикой.

Впрочем, у некоторых российских команд есть возможности удержать хотя бы российских талантливых игроков. Речь, разумеется, о ЦСКА и СКА, в составе которых играют, например, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Никита Гусев, которые могли уехать в НХЛ, но пока привязаны к своим российским командам длинным рублём и возможностью сыграть на Олимпиаде.



Федерация хоккея России при поддержке богатейших клубов страны делает всё возможное, чтобы убедить российских хоккеистов остаться на Родине, а теперь у неё есть отличный козырь в виде отказа НХЛ от Олимпийских игр. Если Владиславу Третьяку, Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко удастся убедить подрастающее снайперское поколение, что выступать за свою страну на крупнейших международных турнирах и получать солидную зарплату дома престижнее и выгоднее, чем уезжать в НХЛ, то после завершения карьеры Сергею Мозякину будет кому передать знамя главного голеодора страны.