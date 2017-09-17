Овечкину – 32. Что осталось выиграть легенде «Вашингтона»?

17 сентября многолетний капитан «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин празднует свой 32-й день рождения. Хоккеист уже провёл впечатляющую карьеру, но при этом ещё не выиграл несколько серьёзных трофеев. Мы решили рассказать о том, что уже выиграл Овечкин и где ему пока не везёт.

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Чемпионат России, КХЛ

Впервые чемпионом России Овечкин стал в 2005 году в составе родного «Динамо», добившегося победы в локаутный сезон НХЛ. После того успеха 19-летний Александр уехал в НХЛ на контракт новичка. В сезоне-2012/13 в НХЛ опять случился локаут, а «Динамо» вновь ждал успех. Правда, Овечкин не поднимал кубок Гагарина над головой в прямом смысле, так как во время плей-офф КХЛ играл уже за «Вашингтон». По итогам года ему вручили чемпионский перстень.

Чемпионат мира

На чемпионатах мира Овечкин дебютировал, когда ему было 18 лет в 2004 году. С того времени он пропустил всего два мировых форума. Первый раз в сезоне-2008/09, а во второй раз — в прошлом году. За это время Овечкин трижды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро и ещё три раза бронзу.

Он по сегодняшний день пропустил всего два мировых форума с того времени. Первый раз в сезоне-2008/09, а во второй раз — в прошлом году.

«Колдер Трофи»

В свой дебютный сезон в НХЛ Овечкин набрал феноменальные 106 (52+54) очков, а команда не смогла пробиться в плей-офф. По итогам года форварда признали лучшим новичком года, в этом споре он опередил Сидни Кросби. Их выбрали на драфте в разные годы, но дебютировать в лиге они смогли лишь после локаутного года.

«Морис Ришар Трофи»

52 шайб не хватило Овечкину, чтобы стать лучшим снайпером в свой дебютный сезон. К выигрышу «Морис Ришар Трофи» он пришёл только через два года. В сезоне-2007/08 Овечкин набрал 112 (65+47) очков в регулярном чемпионате и ещё 9 (4+5) результативных баллов в плей-офф. После этого Александр становился лучшим снайпером лиги ещё пять раз: в 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

«Арт Росс Трофи»

Лучшим бомбардиром Овечкин смог стать всего однажды, в свой третий сезон в лиге, набрав 112 очков. Овечкин опередил по набранным баллам своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз», у которого было 106 (47+59) очков.

«Харт Трофи»

«Харт Трофи» называют одной из самых престижных наград по итогам регулярного чемпионата. Овечкина называли лучшим в 2008, 2009 и 2013 годах. Больше Александра эту награду получали лишь три хоккеиста – Эдди Шор, Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Больше Александра «Харт Трофи» выигрывали лишь три хоккеиста – Эдди Шор, Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

«Тед Линдсэй Трофи»

«Тед Линдсэй Трофи» очень схож по значению с «Харт Трофи», только победителя определяют не журналисты, а профсоюз игроков НХЛПА. Овечкин признавался лучшим игроком регулярного чемпионата в 2008, 2009 и 2010 году.

«Конн Смайт Трофи»

«Конн Смайт Трофи» вручается хоккеисту, который смог проявить себя в плей-офф. Из россиян этот трофей покорялся лишь Евгению Малкину. Овечкин за всё своё время выступления в Северной Америке ни разу не приближался к этой награде.

Кубок Стэнли

С 2007 года «Вашингтон Кэпиталз» каждый год выходит в плей-офф НХЛ, и уже три раза становилась лучшей командой по итогам регулярного чемпионата. При этом команда ни разу не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф. Поэтому Овечкина и весь «Вашингтон» называют некубковой командой.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.

Олимпиада

За свою карьеру Овечкин выступил на трёх Олимпиадах, но ни одну из этих поездок удачной не назовёшь. В Турине 2006 году россияне были ближе всего к завоеванию медалей, а затем дважды оступились в четвертьфинале. Через полгода в южнокорейский Пхёнчхан Овечкин не поедет. Исправить он это попробует в 2022 году в Пекине, когда ему уже будет 36 лет.