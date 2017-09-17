Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Адмирала» до СКА

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. В Западной конференции в лидерах традиционно идут СКА и ЦСКА. На Востоке вверху таблицы идут «Салават», «Металлург», «Куньлунь» и «Барыс». Впереди нас ждёт всё самое интересное, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Запасы Европы иссякли, талантов нет? Где КХЛ взять новых Мозякиных и Доусов
Они все смотрят за океан, но у России теперь есть козырь.
Хабаровск
Ярославль
Минск
Владивосток
Москва
Санкт-Петербург
СКА получит от КХЛ 40 млн. Это нормально?
«Кузне» и «Югре» достанется в семь раз меньше.
Уфа
Казань
Новосибирск
Хельсинки
Итоги дня КХЛ: неужели Барулин воскрес?
А вот Бен Скривенс чуть не подвёл «Салават Юлаев».