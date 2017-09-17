Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Адмирала» до СКА

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. В Западной конференции в лидерах традиционно идут СКА и ЦСКА. На Востоке вверху таблицы идут «Салават», «Металлург», «Куньлунь» и «Барыс». Впереди нас ждёт всё самое интересное, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Запасы Европы иссякли, талантов нет? Где КХЛ взять новых Мозякиных и Доусов Они все смотрят за океан, но у России теперь есть козырь.

Хабаровск

Ярославль

Минск

Владивосток

Москва

Санкт-Петербург

СКА получит от КХЛ 40 млн. Это нормально? «Кузне» и «Югре» достанется в семь раз меньше.

Уфа

Казань

Новосибирск

Хельсинки