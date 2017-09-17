Итоги дня КХЛ: «Магнитка» отдала матч с 3:0, СКА повторил свой рекорд

«Витязь» отыгрывался и выиграл

«Адмирал» дважды по ходу матча вёл у «Витязя», но в итоге уступил в овертайме — 3:4. Сильный матч провёл нападающий хозяев Владимир Ткачёв, выступивший в роли ассистента ко всем трём голевым атакам своей команды. Стараний нападающего хватило только на одно очко.У «Витязя» отметим легионеров: Мозик сравнял счёт в концовке третьего периода, а Бурстрём пробил Бобкова в дополнительное время. Но и голы Афиногенова и Макеева, убежавшего один на один с вратарём, получились классными. Команда Валерия Белова продолжает путешествовать по Дальнему Востоку и теперь перебирается в Хабаровск.

Заявление Захаркина и мастерство Семёнова

«Удивляет, что «Югру» уже списали из КХЛ, в рейтинге несколько критериев, не только результат. Думаю, мы будем другой командой уже в октябре», — заявил после матча с «Авангардом» главный тренер ханты-мансийцев Игорь Захаркин. Его команда в очередной раз проиграла, — 2:3 (ОТ). Это четвёртое поражение подряд. К чести гостей, они смогли заработать одно очко, забив усилиями Константина Майорова незадолго до сирены об окончании третьего периода. А вот «Авангард», в состав которого, как сказал Скабелка, вскоре может вернуться Николай Лемтюгов, отдал преимущество при счёте 2:0 в свою пользу. От неприятностей «ястребов» спас Кирилл Семёнов, шикарно бросивший с кистей при игре «3 на 3». Проскурякову даже не понял, как шайба оказалась в его воротах. Не зря президент «Авангарда» Владимир Шалаев так бился за Семёнова с бывшим гендиректором «Кузни» Сергеем Зиновьевым.

Легионерам «Барыса» перекрыли кислород

Образцово-показательно сыграла в Астане «Сибирь», сумевшая увезти из столицы Казахстана шесть очков. Главный тренер гостей Павел Зубов грамотно подготовил команду, разобрал по полочкам игру «барсов» и сделал самое главное: перекрыл кислород лидерам «Барыса» во главе с Найджелом Доусом. 4:0 – с таким счётом сибиряки на этот раз одолели соперника. Дважды «Сибири» усилиями Верещагина и Наумова удавалось реализовать лишнего, Основин забил в пустые ворота, в активе голкипера Красикова 26 отражённым бросков и матч на ноль. Сменщик Александра Салака сыграл достойно, доказав, что на него можно положиться в нужный момент. В свою очередь тренерскому штабу астанинцев во главе с Евгением Корешкову нужно сделать выводы из произошедшего. Домашняя серия «барсов» продолжится встречей с минским «Динамо».

Без шансов для «Трактора»

СКА в Петербурге не оставил никаких шансов «Трактору» — 5:0. Коллектив Олега Знарка одержал 12 побед подряд. Таким образом, «армейцы» повторили свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона — в сезоне-2014/15 они также выиграли 12 матчей подряд. При этом рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Авангарду» — 18 побед в сезоне-2010/11. Голкипер челябинской команды Василий Демченко был заменён на 28-й минуте встречи. Хоккеист пропустил три шайбы в течение трёх минут и 23 секунд. В общей сложности в этом матче он пропустил четыре шайбы, уступив место в воротах Павлу Францоузу, пропустившему всего один раз от Херсли. Голом в день рождения отметился Николай Прохоркин, ещё отличились Тихонов, Ковальчук и Кетов. В активе Игоря Шестёркина 20 отражённых бросков и матч на ноль. СКА продолжает уверенно лидировать в чемпионате, «Трактор» находится вне зоны плей-офф на Востоке. Лазарет челябинцев пополнился форвардом Кравцовым, получившим травму руки.

«Магнитка» «поплыла», ведя 3:0

Минское «Динамо» одержало победу над «Металлургом» — 5:3. Команда Ильи Воробьёва начала матч очень удачно, трижды за 36 минут поразив ворота Юнаса Энрота. Казалось бы, игра сделана. Но нет, «зубры» продемонстрировали потрясающую волю к победе и настоящий характер.Третий период целиком и полностью остался за хозяевами. Дубли оформили Павлович и Китаров, ещё один гол у Лисовца. Василия Кошечкина так и не заменили, хотя опытный голкипер провёл не лучший матч в чемпионате. «Металлург» потерпел третье поражение подряд.

Хитрый ход Крикунова сработал?

Похоже, хитрый ход Владимира Крикунова, который решил приберечь шесть человек из основного состава в матче со СКА, сработал. «Автомобилист» выиграл в Минске (3:1), а теперь и в Москве (1:0), набрав шесть очков в схватках с динамовскими клубами. Автором единственного года в российской столице стал нападающий Александр Кучерявенко, а Илья Крикунов и Голышев буквально нарисовали комбинацию в большинстве. Партнёру оставалось просто не промахнуться по воротам, Ерёменко оказался отыгран. В свою очередь Якуб Коварж отразил все 28 бросков по своим воротам, ни разу не пропустив. В Екатеринбург команда возвращается в хорошем настроении, главный тренер уральцев сказал, что просил своих хоккеистов сыграть именно так, как они это сделали.

«Лада» продолжает проигрывать

Восьмое поражение подряд – таков печальный итог выступления «Лады» в начале сезона. Артис Аболс продолжает держаться у руля команды, но выводы могут быть сделаны в самое ближайшее время. На сей раз тольяттинцы проиграли в Ярославе (1:2), суме ответить на голы Кадейкина и Картаева только шайбой Валуйского в большинстве. И это «автозаводцы» хорошо отделались, так как в общей сложности на ворота Антона Красоткина обрушилось 38 бросков. «Локомотив» добился четвёртого успеха подряд.