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Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин,photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» отдала матч с 3:0, СКА повторил свой рекорд

Питер проглотил очередного соперника. И не поперхнулся.
17 сентября 2017, воскресенье. 22:00 Хоккей

«Витязь» отыгрывался и выиграл

«Адмирал» дважды по ходу матча вёл у «Витязя», но в итоге уступил в овертайме — 3:4. Сильный матч провёл нападающий хозяев Владимир Ткачёв, выступивший в роли ассистента ко всем трём голевым атакам своей команды. Стараний нападающего хватило только на одно очко.У «Витязя» отметим легионеров: Мозик сравнял счёт в концовке третьего периода, а Бурстрём пробил Бобкова в дополнительное время. Но и голы Афиногенова и Макеева, убежавшего один на один с вратарём, получились классными. Команда Валерия Белова продолжает путешествовать по Дальнему Востоку и теперь перебирается в Хабаровск.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 4 2:0, 0:2, 1:1, 0:1
Витязь
Московская область
1:0 – Краснослободцев (Ткачёв, Моррисонн) – 00:57 (5x5), 2:0 – Александров (Ткачёв, Бартулис) – 06:54 (5x4), 2:1 – Афиногенов (Никулин) – 21:27 (5x5), 2:2 – Макеев (Горак) – 27:22 (4x5), 3:2 – Курашов (Ткачёв, Райт) – 40:39 (5x5), 3:3 – Мозик (Горак) – 58:34 (5x5), 3:4 – Бурстрём (Риссанен, Макеев) – 61:28 (3x3)

Заявление Захаркина и мастерство Семёнова

«Удивляет, что «Югру» уже списали из КХЛ, в рейтинге несколько критериев, не только результат. Думаю, мы будем другой командой уже в октябре», — заявил после матча с «Авангардом» главный тренер ханты-мансийцев Игорь Захаркин. Его команда в очередной раз проиграла, — 2:3 (ОТ). Это четвёртое поражение подряд. К чести гостей, они смогли заработать одно очко, забив усилиями Константина Майорова незадолго до сирены об окончании третьего периода. А вот «Авангард», в состав которого, как сказал Скабелка, вскоре может вернуться Николай Лемтюгов, отдал преимущество при счёте 2:0 в свою пользу. От неприятностей «ястребов» спас Кирилл Семёнов, шикарно бросивший с кистей при игре «3 на 3». Проскурякову даже не понял, как шайба оказалась в его воротах. Не зря президент «Авангарда» Владимир Шалаев так бился за Семёнова с бывшим гендиректором «Кузни» Сергеем Зиновьевым.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 2:0, 0:1, 0:1, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Кугрышев (Анелёв, Медведев) – 09:24 (5x5), 2:0 – Пьянов (Михеев, Анелёв) – 16:55 (4x4), 2:1 – Анкудинов (Майоров, Булянский) – 22:04 (5x5), 2:2 – Майоров – 57:53 (5x5), 3:2 – Семёнов (Березин) – 61:35 (3x3)

Легионерам «Барыса» перекрыли кислород

Образцово-показательно сыграла в Астане «Сибирь», сумевшая увезти из столицы Казахстана шесть очков. Главный тренер гостей Павел Зубов грамотно подготовил команду, разобрал по полочкам игру «барсов» и сделал самое главное: перекрыл кислород лидерам «Барыса» во главе с Найджелом Доусом. 4:0 – с таким счётом сибиряки на этот раз одолели соперника. Дважды «Сибири» усилиями Верещагина и Наумова удавалось реализовать лишнего, Основин забил в пустые ворота, в активе голкипера Красикова 26 отражённым бросков и матч на ноль. Сменщик Александра Салака сыграл достойно, доказав, что на него можно положиться в нужный момент. В свою очередь тренерскому штабу астанинцев во главе с Евгением Корешкову нужно сделать выводы из произошедшего. Домашняя серия «барсов» продолжится встречей с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
0 : 4 0:2, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Демидов (Коньков) – 07:54 (5x5), 0:2 – Верещагин (Наумов, Бергстрём) – 13:20 (5x4), 0:3 – Наумов (Шаров, Коньков) – 26:37 (5x4), 0:4 – Основин – 57:20 (en)

Без шансов для «Трактора»

СКА в Петербурге не оставил никаких шансов «Трактору» — 5:0. Коллектив Олега Знарка одержал 12 побед подряд. Таким образом, «армейцы» повторили свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона — в сезоне-2014/15 они также выиграли 12 матчей подряд. При этом рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Авангарду» — 18 побед в сезоне-2010/11. Голкипер челябинской команды Василий Демченко был заменён на 28-й минуте встречи. Хоккеист пропустил три шайбы в течение трёх минут и 23 секунд. В общей сложности в этом матче он пропустил четыре шайбы, уступив место в воротах Павлу Францоузу, пропустившему всего один раз от Херсли. Голом в день рождения отметился Николай Прохоркин, ещё отличились Тихонов, Ковальчук и Кетов. В активе Игоря Шестёркина 20 отражённых бросков и матч на ноль. СКА продолжает уверенно лидировать в чемпионате, «Трактор» находится вне зоны плей-офф на Востоке. Лазарет челябинцев пополнился форвардом Кравцовым, получившим травму руки.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 0 1:0, 3:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Ковальчук (Гусев, Дацюк) – 13:04 (5x4), 2:0 – Кетов (Каблуков) – 23:50 (5x5), 3:0 – Прохоркин (Гусев, Рундблад) – 26:35 (5x5), 4:0 – Тихонов (Рукавишников, Рыков) – 27:13 (5x5), 5:0 – Херсли (Гусев, Дацюк) – 47:11 (5x4)

«Магнитка» «поплыла», ведя 3:0

Минское «Динамо» одержало победу над «Металлургом» — 5:3. Команда Ильи Воробьёва начала матч очень удачно, трижды за 36 минут поразив ворота Юнаса Энрота. Казалось бы, игра сделана. Но нет, «зубры» продемонстрировали потрясающую волю к победе и настоящий характер.Третий период целиком и полностью остался за хозяевами. Дубли оформили Павлович и Китаров, ещё один гол у Лисовца. Василия Кошечкина так и не заменили, хотя опытный голкипер провёл не лучший матч в чемпионате. «Металлург» потерпел третье поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 3 0:1, 0:2, 5:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Коварж (Мозякин) – 02:58 (5x4), 0:2 – Эллисон (Шаус, Филиппи) – 23:39 (5x5), 0:3 – Косов (Коварж, Григоренко) – 36:00 (5x4), 1:3 – Китаров (Павлович, Волков) – 46:28 (5x5), 2:3 – Павлович (Дюков, Хенкель) – 48:48 (5x5), 3:3 – Китаров (Граньяни) – 52:55 (5x5), 4:3 – Лисовец (Скилле, Граньяни) – 59:15 (5x5), 5:3 – Павлович (Граньяни) – 59:59 (en)

Хитрый ход Крикунова сработал?

Похоже, хитрый ход Владимира Крикунова, который решил приберечь шесть человек из основного состава в матче со СКА, сработал. «Автомобилист» выиграл в Минске (3:1), а теперь и в Москве (1:0), набрав шесть очков в схватках с динамовскими клубами. Автором единственного года в российской столице стал нападающий Александр Кучерявенко, а Илья Крикунов и Голышев буквально нарисовали комбинацию в большинстве. Партнёру оставалось просто не промахнуться по воротам, Ерёменко оказался отыгран. В свою очередь Якуб Коварж отразил все 28 бросков по своим воротам, ни разу не пропустив. В Екатеринбург команда возвращается в хорошем настроении, главный тренер уральцев сказал, что просил своих хоккеистов сыграть именно так, как они это сделали.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Кучерявенко (Голышев, Крикунов) – 33:54 (5x4)

«Лада» продолжает проигрывать

Восьмое поражение подряд – таков печальный итог выступления «Лады» в начале сезона. Артис Аболс продолжает держаться у руля команды, но выводы могут быть сделаны в самое ближайшее время. На сей раз тольяттинцы проиграли в Ярославе (1:2), суме ответить на голы Кадейкина и Картаева только шайбой Валуйского в большинстве. И это «автозаводцы» хорошо отделались, так как в общей сложности на ворота Антона Красоткина обрушилось 38 бросков. «Локомотив» добился четвёртого успеха подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1 0:0, 2:1, 0:0
Лада
Тольятти
1:0 – Кадейкин (Мосалёв, Манухов) – 21:51 (5x5), 2:0 – Картаев (Апальков) – 31:16 (5x5), 2:1 – Валуйский (Белоусов, Зернов) – 32:40 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
17 сентября 2017, воскресенье
22:13 Зернов: «Лада» играла неплохо, за неплохую игру очков никто не даёт
21:54 Дуайер: показали, что минское «Динамо» — настоящая команда
21:47 И. Воробьёв: «Магнитке» пришлось тяжело в Минске, не хватило сил
21:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:00 Кудашов: будем принимать решения по дисциплине, Полунин поедет играть в МХЛ
20:57 Аболс: у «Лады» пожар с центрами и нехватка нападающих
20:32 С. Салминен: у «Динамо» был шанс на победу, но, чтобы выигрывать, надо забивать
20:17 Губарев: СКА, можно сказать, сборная России, остановит «армейцев» расхлябанность
20:16 Каблуков: у СКА нет задачи выиграть 12, 16 матчей, поставить какой-то рекорд
20:16 Губарев: Гатиятулина изменения в «Тракторе» не коснутся, не хотим рубить сплеча
20:05 Зуб: не спрашивайте меня, когда СКА проиграет, мы всегда выходим на победу
20:03 Бойд: «Динамо» пыталось пробить Коваржа, но он был слишком хорош
19:52 Крикунов: просили ребят сыграть так, чтобы домой поехали в хорошем настроением
19:50 Прохоркин: когда СКА проиграет? Надеюсь, в ближайшие два сезона не проиграем
19:48 В. Воробьёв: доволен Салминеном, он создал два момента, но Коварж его переиграл
19:46 Ковальчук: с «Магниткой» провели одну из худших игр, после сделали выводы
19:45 Гатиятулин: Кравцов травмировал кисть, «Трактор» каждый день теряет игроков
19:36 Знарок: о рекорде СКА по победам на старте сезона ничего не знаю
19:23 «Лада» уступила «Локомотиву» и потерпела восьмое поражение подряд
19:22 Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у «Магнитки»
19:19 СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона
19:15 СКА разгромил «Трактор», идёт в сезоне без поражений — 12 побед подряд
19:12 Гола Кучерявенко хватило «Автомобилисту» для победы над московским «Динамо»
18:52 Форвард Шмелёв возвращается из ВХЛ в «Спартак»
18:37 «Авангард»: Кугрышев достиг отметки в 100 голевых пасов в КХЛ, Медведев — 200
18:16 СКА — «Трактор»: Демченко пропустил три шайбы за 3.23 и был заменён
18:05 Е. Корешков: «Сибирь» полностью заблокировала все броски первого звена «Барыса»
18:00 П. Зубов: благодарен игрокам «Сибири» за то, что взяли 6 очков
17:55 Булянский: знаю, что болельщики «Югры» ждали моего возвращения из «Рубина»
17:51 Анелёв: вернуться на лёд после перерыва – прекрасное чувство
17:40 К. Майоров: хоккеистам «Югры» хватит уже разговаривать, пора делать дело
17:26 Скабелка: Лемтюгов, может быть, сыграет в следующем матче
17:13 Захаркин: «Югру» рано списывают, в октябре мы будем другой командой
16:58 Григоренко сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Динамо» Мн
16:51 «Локомотив» и «Лада» назвали составы на матч в Ярославле
16:39 Объявлены составы «Динамо» и «Автомобилиста», Салминен в 3-м звене москвичей
16:26 2 очка Анелёва помогли «Авангарду» во 2-й раз одолеть «Югру», 4-я победа кряду
16:19 «Сибирь» выиграла 2-й выездной матч с «Барысом», у Красикова — «сухарь»
16:18 Антон Белов вернулся в состав СКА после травмы
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14:39 «Авангард» — «Югра»: Анелёв набрал очки в первом же матче после травмы
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