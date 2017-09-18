Что мы помним о Кубке мира. Американские эксперты не верили в Знарка

Год назад в эти дни все российские хоккейные болельщики жили без сна, следя за перипетиями Кубка мира. Турнир в Торонто стал последним на данный момент крупнейшим мировым хоккейным форумом с участием самых именитых хоккеистов – в сентябре 2016 года о будущем отказе НХЛ от Олимпиады в Корее ещё не подозревали. Для Олега Знарка в качестве рулевого российской команды это также был дебют на соревнованиях высочайшего ранга, и хотя итоговая победа досталась канадцам, выход в полуфинал и достойная игра с хозяевами были восприняты как повод для оптимизма.

Когда хоккеисты из НХЛ в форме национальных сборных снова смогут сразиться на турнире лучших из лучших – неизвестно. О возможном проведении Кубке мира в 2020-м году ходят лишь обрывочные слухи, а до Игр-2022 в Пекине ещё слишком далеко, чтобы говорить наверняка. Давайте вспомним прошлогодний сентябрь и снова взглянем на те мысли, впечатления и переживания, которые были живы той осенью.

Почему Россия могла выиграть Кубок мира

Для Сергея Бобровского этот турнир должен стать лучшим турнирном в карьере, а достоинства российской атаки должны скрыть недостатки обороны. Именно эти ключевые моменты выделял обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов за день до старта Кубка мира.

«Насколько важную роль играет конкретно Сергей Бобровский в игре сборной России, наглядно продемонстрировал выставочный матч с Канадой. «Кленовые» обрушили на него почти полсотни бросков, а молодая оборона нашей команды порой трещала по швам, но это не помешало обладателю «Везины» дотянуть до овертайма. Если Бобровский или его сменщик Семён Варламов на таком уровне проведут весь турнир, а особенно его решающую стадию, возможно любое развитие событий. Если новокузнечанин покажет свой лучший хоккей, такой как в Минске-2014 или в сезоне, когда он был признан сильнейшим вратарём мира, сборная России будет всерьёз претендовать на победу в Кубке мира», — отмечал Дмитрий.

Вера в Боба и атаку. Почему сборная России выиграет Кубок мира Вера в Бобровского и атаку, уроки из матчей с финнами, командная игра Овечкина и Малкина – условия победы России в Кубке мира.

Низкий рейтинг Знарка в Америке

Первый матч на турнире россияне проиграли шведам со счётом 1:2, причём единственный гол наших был забит за 33 секунды до сирены Александром Овечкиным. Вернее сказать, сборная России успела и во второй раз поразить ворота шведов, но гол не был засчитан.

Поражение от «Тре крунур» тут же всколыхнуло волну критики по отношению к Олегу Знарку, и за комментарием о российском тренере корреспонденты «Чемпионата» обратились к известному обозревателю NHL.com Дэну Роузену, вспомнив, что именно официальный сайт лиги поставил Знарка на седьмое место из восьми в предварительном рейтинге наставников.

«Вы же понимаете, что он занял седьмое место в списке из восьми человек. Так что нельзя сказать, что он переоценён. На самом деле проблема в том, его плохо знают в Северной Америке. Мы тут отлично знаем, кто такой Майк Бэбкок, Джон Торторелла, Тодд Маклеллан. Того же тренера шведов Грёнборга здесь хорошо знают, так как он провёл немало времени на континенте. На последних крупных турнирах Россия не выглядела здорово, мягко говоря. Мы не берём в расчёт чемпионаты мира. Конечно, нельзя судить по одной игре Кубка мира, но рейтинг не взялся из ниоткуда», — отметил Роузен.

«Знарок — 7-й тренер из 8. Зато не скажешь, что он переоценён» Ведущий автор NHL.com Дэн Роузен рассказал, что необходимо сделать сборной России, чтобы пробиться в плей-офф Кубка мира.

«Если найти правильное применение Овечкину...»

Своими впечатлениями о двух матчах россиян на турнире с читателями «Чемпионата» поделился знаменитый канадский обозреватель Эллиотт Фридман. Разговор вновь затронул работу главного тренера нашей команды Олега Знарка, который продолжил удивлять североамериканских журналистов необычными решениями.

«Знаете, я разговаривал с хоккейными людьми, которые утверждают, что, если бы Барри Тротц тренировал Россию, команда была бы просто непобедима. Если Знарок сумеет найти правильное применение Овечкину и другим лидерам, немного отойдёт от стандартных схем, это принесёт плоды немедленно. Все остальные команды возненавидят это, так как увидят, насколько сильна может быть Россия», — откровенно заявил Фридман.

Фридман: если бы Россию тренировал Тротц, она была бы непобедима Знаменитый канадский обозреватель Эллиотт Фридман – о сборной России, Олеге Знарке, Александре Овечкине и Барри Тротце.

Пьер Лебрюн – о маленьком игровом времени Овечкина и Малкина

«Знарок давал мало игрового времени Овечкину и Малкину? Конечно, это бросалось в глаза. Чтобы победить, необходимо бросать в бой свои лучшие силы. Соглашусь, что некоторые его решения можно назвать странными. Скажем, неясно, почему в сборной нет Александра Радулова и Ильи Ковальчука. Если вы хотите выиграть турнир, где представлены лучшие хоккеисты НХЛ, вы должны выставлять лучший состав», — сказал североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн.

Лебрюн: нельзя играть КМ только в Канаде. Я – за Москву и Питер! Инсайдер ESPN Пьер Лебрюн поделился мнением об игре сборной России на КМ-2016, переходе Ничушкина и возвращении в НХЛ Ковальчука.

Крейг Кастенс – о несправедливой критике Знарка

«Лидеры других команд также не могут похвастать большим количеством игрового времени. Вам просто не нужно полагаться на какого-то одного игрока и давать ему 25 минут на льду. Если вы играете против Канады, то не можете решить все проблемы, выпуская Овечкина или Малкина в каждой второй смене. Это не сработает. Вы можете что угодно говорить про Олега Знарка и его тренерский штаб, но они пробились в четвёрку сильнейших команд Кубка мира. Это факт, с которым не поспоришь. Не знаю, как можно вообще критиковать тренера, который вывел команду в полуфинал и до сих пор претендует на победу в Кубке мира», — возразил Лебрюну другой эксперт «Чемпионата», тогдашний аналитик ESPN Крейг Кастенс.

Кастенс: что угодно говорите про Знарка, но Россия в полуфинале Ведущий эксперт ESPN Крейг Кастенс поделился ожиданиями от полуфинала КМ Россия — Канада, а также оценил работу Олега Знарка на турнире.

Полуфинал Канада – Россия

Полуфинальный матч Канада — Россия полностью оправдал самые высокие ожидания. Пропустив в первом периоде от Кросби, наши смогли взвинтить темп, и во втором периоде Кучеров сначала сравнял счёт, а затем Кузнецов вывел россиян вперёд. 72 секунды Россия выигрывала у Канады, но затем случился дубль Брэда Маршана, который подкрепили голы Перри и Тавареса. Россияне уступили канадцам и выбыли из турнира.

Иллюзия сказки. Россия билась, но не справилась с Канадой В полуфинале Кубка мира сборная России вела в счёте 72 секунды, но в итоге проиграла Канаде, пропустив три шайбы в третьем периоде.

Что было бы, если бы Россия обыграла Канаду

Крайне привлекательная вывеска матча давала повод для интересных и необычных рассуждений и по эту сторону океана. Так, обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов за день до матча спрогнозировал, что будет, если Россия обыграет Канаду.

«Все отстанут от Знарка как минимум до Олимпиады; Дон Черри извинится за резкость перед российскими тренерами; Овечкина перестанут считать некубковым игроком; финал Кубка мира будет никому не нужен; НХЛ отпустит своих игроков на ОИ-2018 за реваншем, а следующий Кубок мира пройдёт в России», — считал тогда наш автор.

Земля, остановись! Что будет, если Россия вынесет Канаду В НХЛ введут лимит на легионеров, а Дон Черри съест свой галстук. Что ещё может произойти, если Россия обыграет Канаду на Кубке мира.

Интервью Знарка после матча с Канадой

«Я получил огромный опыт. Для меня это было первый раз, это было очень тяжело. Здесь маленькие площадки, немного другой хоккей. На будущее я получил очень многое. Мы рассматривали Кубок мира как один из этапов подготовки к Олимпиаде. У нас команда на год моложе, чем даже Канада. Наши парни за два года наберутся опыта», — сказал после поражения Олег Знарок.

Знарок: что значит Канада непобедима? Придёт и наше время О поражении от Канады, игре Овечкина, критике Дона Черри, выводах перед ОИ и действиях игроков – в итоговом интервью с Олегом Знарком на КМ.

Интервью с Овечкиным после матча с Канадой

Лидер россиян Александр Овечкин нанёс за четыре матча турнира лишь 6 бросков в створ ворот – для многих болельщиков эта цифра стала главным пунктом обвинения в адрес российского капитана.

«Да, с таким талантом, который у нас есть, мы не сделали ни одного хорошего дальнего броска. Только Марков бросил. Это обидно, это наша вина. У меня всего шесть бросков за турнир? Если у меня была возможность бросать, я бросал. Понятно, что не очень доволен исходом турнира. Но я делал всё возможное, бился», — сказал Овечкин.

Овечкин: 6 бросков за Кубок мира? Была возможность – я атаковал Игроки российской и канадской сборных подвели итоги полуфинальной встречи, в которой хозяева Кубка мира одержали верх.

«Россия вряд ли могла дойти дальше полуфинала»

За финальной серией между сборными Канады и Европы в России следили уже далеко не все – слишком сильным было разочарование после поражения наших.

«Если НХЛ всё-таки отпустит игроков на Олимпиаду, это будет почти через два года. Команда поменяется. Молодые ребята повзрослеют и наберутся опыта. Те же Тарасенко, Кучеров, Кузнецов должны стать ещё сильнее. Но в то же время Овечкин и Малкин станут на пару лет старше и уже пройдут свой пик. Они по-прежнему являются очень хорошими игроками, но к Олимпиаде их карьера может пойти в другом направлении. е думаю, что Дацюк и Марков сыграют в Корее. А Марков является топовым защитником для России. С вратарями у сборной всё в порядке, с нападением тоже, а вот защиту нужно укрепить», — отметил в интервью «Чемпионату» ведущий автор NHL.com Том Гулитти.