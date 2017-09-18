«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии?

Уже минула середина сентября, а в КХЛ до сих пор не состоялось ни одной тренерской отставки. Терпеливости руководителей клубов можно было только порадоваться, если не знать реалий российского хоккея. Громыхнуть может в любой момент. А вслед за одной отлетевшей головой, словно по цепочке, последуют другие. Пока же никто не решается сделать первый шаг.

После 0:7 от «Авангарда» Евгений Хацей произнёс многозначительное «сейчас будем решать» относительно будущего Игоря Захаркина. Однако уже на следующий день от намечавшейся паники не осталось и следа, главный тренер «Югры», как ни в чём не бывало, провёл тренировку, а руководство клуба заговорило о кредите доверия. Следующим клубом, где менеджмент сам спровоцировал разговоры о тренерской отставке, стал «Трактор».

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После поражения в Ярославле генменеджер «Трактора» Евгений Губарев выступил с жёстким заявлением. «Будем серьёзно разбираться с ошибками тренерского штаба. Как и все, огорчён поражением на последних минутах игры. Считаю, что на результат серьёзно повлияли очередные ошибки тренерского штаба. Шестое удаление за нарушение численного состава в 10-й игре, в середине сентября, это не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска», – посетовал Губарев.



Впрочем, вскоре один из боссов «Трактора» сменил гнев на милость. Мол, заявление на официальном сайте клуба сделал на эмоциях, пытаясь встряхнуть тренерский штаб. Учитывая, что уральцы «сгорели» в Санкт-Петербурге со счётом 0:5, контрольный звонок не сработал. Зато породил массу слухов. Начиная с того, что Анвара Гатиятулина сменит Андрей Соколов, на данный момент работающий его помощником, заканчивая тем, что в жертву принесут других ассистентов главного тренера — Равиля Гусманова и Виталия Ячменёва. Ясно одно: «Трактору», уже вывалившемуся за пределы кубковой восьмёрки, нужно что-то менять.

«Трактор», которому мы прочили не просто повторный выход в плей-офф, а четвёртое место на Востоке, представляется одним из главных разочарований на старте сезона.

«Трактор», которому мы прочили не просто повторный выход в плей-офф, а четвёртое место на Востоке, представляется одним из главных разочарований на старте сезона. Есть тому и объективные причины вроде травм Александра Черникова и Юрия Петрова. Это ни в коем случае не главные звёзды «Трактора», но их многолетняя связка – это тот фундамент, на котором держится игра в меньшинстве. Потеряв в первом матче сезона Черникова, а затем и его товарища, уральцы скатились на 24-е место в лиге по нейтрализации меньшинства. Хуже обстоят дела только у рижского «Динамо», «Спартака» и «Адмирала».



Сложно выигрывать, если каждое четвёртое большинство соперника оборачивается изменением счёта на табло. Однако невыразительная игра спецбригад (с 18% реализации большинства «Трактор» занимает 13-е место в лиге) не может быть единственной причиной столь неудачного старта. Для того чтобы выявить другие болевые точки команды Гатиятулина, мы обратились к данным компании Instat, которая специализируется на продвинутой статистике и работает со многими клубами КХЛ.

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До матчей с «Локомотивом» и СКА в среднем «Трактор» наносил почти 29 бросков за игру и проводит в атаке свыше 13 минут. После выезда в гости к лидерам Запада эти показатели упали, но в целом о пассивном хоккее применительно к челябинцам говорить не приходится. Ещё в прошлом сезоне Гатиятулин говорил, что не прочь играть в атакующем стиле, но для этого у него нет ресурсов. Видимо, с приобретением Ника Бэйлена, Ивана Вишневского и пары форвардов-легионеров главный тренер «Трактора» всё же решился сделать крен в сторону атаки. Но насколько это оправданно? По результативности уральцы входят в третью десятку команд, забросив лишь 20 шайб в 11 играх.



У «Трактора» налицо проблемы с реализацией моментов. Максим Якуценя, как самый бросающий игрок форвард команд (в среднем 5,7 в сторону ворот и 2,5 в створ), имеет на своём счету всего одну шайбу. 36-летний форвард – один из тех, кто сдал по сравнению с прошлым сезоном. И видно это не только по статистике от Instat, хотя и количество потерь (в среднем 8,4 – худший результат в команде) ужасает. Никак не может выйти на прошлогодний уровень и Алексей Кручинин, что, впрочем, можно объяснить травмой. Помимо того что он также до сих пор не открыл счёт своим голам в текущем сезоне, один из лидеров «Трактора» проигрывает единоборства (47,4%) и допускает большой брак в передачах (79,3%).

«Трактор» — худшая команда чемпионата по игре в третьих периодах. Челябинцы, как правило, реже, чем соперник, блокируют броски.

Если в единоборствах «Трактор» в целом не уступает своим соперникам (45,6% против 45,3%), то в других «бойцовских» показателях команда Гатиятулина откровенно проседает. Прежде всего бросается в глаза то, что «Трактор» — худшая команда чемпионата по игре в третьих периодах. Челябинцы, как правило, реже, чем соперник блокируют броски. Блоки, правда, показатель этот весьма специфический: обилие шайб, принятых на себя, говорит о характере команды, но отнюдь не гарантирует успешный результат и уж точно не свидетельствует о чётко выстроенной системе игры. Там, где есть профессионализм, героизм не нужен.

Прогноз на сезон КХЛ. Восток. «Магнитка» рухнет, но попадёт в плей-офф «Магнитка» потеряет лидерство, но попадёт в плей-офф, а «Салават Юлаев» станет королём Востока.

Впрочем, если объединить блокированные броски и силовые приёмы, по которым «Трактор» на старте сезона уступает практически любой команде, а порой и разгромно, то можно прийти к неутешительному выводу. За межсезонье челябинцы потеряли в мускулах и характере, став во многом мягкотелой командой. Но разве это не прогнозировалось перед стартом чемпионата? «Трактор» лишился сразу двух жёстких самоотверженных защитников в лице Владимира Денисова и Николая Белова. Причём сделал это во многом добровольно, так и не найдя им замены. Пришедший на их место Иван Вишневский мало того что защитник иного формата, так ещё и старт сезона откровенно проваливает.

Ещё один бич нынешнего «Трактора» — потери шайбы. Мы уже отмечали, что непозволительно часто этим грешит опытнейший Якуценя. На втором месте Линус Виделль, хотя к шведу, как и ко всей легионерской тройке, претензий должно быть меньше всего. Но в том-то и дело, что потери – это беда всей команды. В недавнем матче с «Локомотивом» уральцы совершили всего 64 потери – показатель почти образцовый, но даже это не помогло им добиться победы. В основном же зависимость между количеством потерь и конечным результатом практически прямая. 107 потерь в матче с «Адмиралом», по данным Instat, — наглядная иллюстрация того, как подопечные Гатиятулина подарили три очка команде, которая на тот момент не знала побед.

Пытаясь разобраться в причинах неудач «Трактора», мы упираемся в то, что попросту не знаем, какой же хоккей ставит своей команде Гатиятулин.

Пытаясь разобраться в причинах неудач «Трактора», мы упираемся в то, что попросту не знаем, какой же хоккей ставит своей команде Гатиятулин. Учитывая наличие таких ярких атакующих защитников, как Ник Бэйлен и Кирилл Кольцов, а также тройки качественных иностранцев, понятно стремление искать счастье в атаке. Но как только «Трактор» ввязывается в открытый хоккей, наружу сразу же вылезают все недостатки уральцев, а реализация моментов страдает на обе ноги ещё с предсезонных матчей. Показатель полезности «-7» у Бэйлена наглядно демонстрирует весь дисбаланс сегодняшнего «Трактора». А для того чтобы вновь перестроиться на рельсы рабоче-крестьянского хоккея, у Гатиятулина просто-напросто нет ресурсов.

Губарев: Бэйлена было непросто уговорить, помог Щехура Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, как челябинская команда готовится к 10-му сезону КХЛ.

Глупо спорить с тем, что большая часть вины за последние результаты лежит на Гатиятулине. Он — главный тренер, а значит, ответственен за то, что происходит на льду. Игра в неравных составах, потери – всё это индикаторы работы Гатиятулина. Возможно, молодому тренеру не хватает опытных помощников. Однако то, что «Трактор» никак не может определиться со своей философией, застряв где-то между моделями Валерия Белоусова и Андрея Николишина, вина не только тренеров. Вряд ли ситуацию исправит даже приглашение условного Александра Сёмина, который, напомним, начинал свою карьеру в Челябинске.



В этом году «Трактор» празднует свой юбилей – 70 лет. Казалось бы, самое время вернуться к истокам, прививая команде традиционный челябинский стиль. Руководство челябинского клуба то ли осознанно, то ли поддавшись ностальгии, сняло с «Трактора» гусеницы, лишив его возможности передвигаться по бездорожью. Да только в лиге, где принято биться-бороться, кружевной хоккей могут позволить себе лишь два-три клуба, напичканные исполнителями высшей пробы. Эпоха Белоусова, который был последним оплотом советского хоккея в КХЛ, ушла вместе с ним. В Челябинске, похоже, с этим по-прежнему не могут смириться.