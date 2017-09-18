Когда это закончится? Почему СКА выигрывает все матчи в КХЛ

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» отдала матч с 3:0, СКА повторил свой рекорд Питер проглотил очередного соперника. И не поперхнулся.

В нынешнем сезоне СКА не потерпел ещё ни одного поражения в КХЛ. Команда Олега Знарка выиграла уже 12 матчей и повторила свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона. В начале сезона-2014/15 «армейцы» также выиграли в 12 матчах подряд. Разбираемся, почему никто не может остановить СКА.

Точечная селекция вместо массовой скупки

В начале лета, когда Илья Ковальчук был одной ногой в НХЛ, будущее СКА выглядело туманно. Дело было не только в Ковальчуке — уход Шипачёва и Дадонова, набравших в прошлогоднем плей-офф 38 очков, мог серьёзно ослабить чемпиона КХЛ.



Упорно ходили слухи о том, что Павел Дацюк со своими травмами вообще закончит карьеру. СКА мог потерять две ударные тройки нападения. Добавим к этому травму Войнова, а обладатель одного из самых сильных бросков лиги Патрик Херсли тоже далеко не сразу согласился на продление контракта.



В то время пока ЦСКА забирал звёзд «Сибири» и «Салавата Юлаева», возвращал из НХЛ своих воспитанников, СКА довольствовался покупкой прав на Никиту Кучерова, Евгения Кузнецова и Наиля Якупова. Никто из них не собирался и не приехал летом в КХЛ. Олег Знарок хотел видеть в своей команде Максима Шалунова и Антона Бурдасова, но они оказались в другом «армейском» клубе.



В итоге получилось, что Ковальчук всё-таки продлил контракт на год, а клуб совершил точечные приобретения в лице Сергея Калинина, Давида Рундблада, Владислава Гаврикова и Максима Карпова. За исключением последнего, все покупки уже сыграли в плюс. В СКА идёт ровно та ротация игроков, которая нужна, чтобы лидеры могли получить отдых, а в запасе не оставалось обиженных игровым временем игроков.

В СКА идёт ровно та ротация игроков, которая нужна, чтобы лидеры могли получить отдых, а в запасе не оставалось обиженных игровым временем игроков.

Состав без слабых мест

Олег Знарок чётко осознаёт сильные стороны своей команды и играет на них, в первую очередь побеждая за счёт сыгранности. У СКА не проседает ни одно из четырёх звеньев. Не удивительно, что в последних матчах начали чаще забивать Виктор Тихонов и Евгений Кетов. Неприлично хорош на старте сезона Ковальчук, регулярно выдаёт шедевры Дацюк. Гусев нашёл счастье в тройке с Прохоркиным и Плотниковым/Барабановым. Все эти ребята претендуют на поездку в Корею, и Олимпиада — неплохой мотиватор, чтобы с августа держать себя в оптимальной форме.

СКА занимает третье место по проценту реализации большинства (31,1%) в лиге, стоит отметить, что цифра выше 25 % уже считается гроссмейстерским результатом. При этом питерцы чаще всего в лиге имели численное преимущество (61 раз за 12 матчей). Есть проблемы со второй бригадой большинства, но зачем она нужна, когда в первой выходят на лёд и делают результат Ковальчук, Дацюк, Плотников, Гусев и Херсли? Да тут каждый может обвести четверых и создать гол из ничего. И не будем забывать, что в конце сентября должно состояться возвращение Войнова.

Есть проблемы со второй бригадой большинства, но зачем она нужна, когда в первой выходят на лёд и делают результат Ковальчук, Дацюк, Плотников, Гусев и Херсли?

Знарок по-прежнему доверяет молодёжи. Второй сезон подряд Егор Рыков выходит в четвёртой паре защитников, и даже серьёзные ляпы не лишают его игрового времени. На первую выездную серию сезона Олег Валерьевич взял 19-летнего Андрея Алтыбармакяна. Проведя четыре матча, тот был отправлен в «СКА-Нева», а на его место вызван другой «лимитчик» — Михаил Мальцев. Новичок в первом матче вышел 13-м нападающим, а в трёх оставшихся домашних играх играл в звене с Широковым и Калининым.



Нет проблем у СКА и с вратарями. На старте Коскинен и Шестёркин имеют равное игровое время, играя по два матча.

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Перестройка соперников

Помогает СКА не только собственная удачная игра, но и проблемы соперников. ЦСКА из мощного состава игроков только строит настоящую команду. В первом матче сезона было наивно полагать, что московские «армейцы» переиграют конкурентов из Петербурга. Среди претендентов на высокие места СКА играл с «Торпедо», и дело кончилось послематчевыми бросками. Но разве есть средство от буллита Дацюка или Гусева? В Нижнем Новгороде его ещё не нашли. Что касается «Йокерита», то финнам катастрофически не везёт в матчах с питерцами, последние пять встреч оказывались за командой Знарка.

Дома СКА играл с одним из лидеров Востока «Автомобилистом». Но именно в Петербурге Крикунов дал отдохнуть шестерым игрокам основного состава, включая Голышева и Коваржа, и гости были ожидаемо разгромлены. Самый сложный матч для «армейцев» получился с «Металлургом». Победа в овертайме далась тяжело, поэтому Знарок на послематчевой пресс-конференции был не в лучшем расположении духа, понимая, что Илья Воробьёв его переиграл. В ближайшее время СКА ещё предстоит почувствовать силу «Авангарда», «Локомотива» и «Салавата», все эти встречи пройдут на выезде.

Финал, но без балета. «Магнитке» вновь не покорился СКА Команда Олега Знарка выиграла уже 11 матчей подряд.

Комфортный календарь

В пользу СКА играет и удобный календарь. Хотя удобным его можно назвать с натяжкой, но у других клубов всё гораздо хуже в олимпийский сезон. «Армейцы» начали с домашней серии, после сильного ЦСКА играли с командами уровнем ниже — «Слованом», «Витязем», «Йокеритом». Затем у питерцев было пять дней отдыха, а в это же время «Спартак» проводил восемь матчей за 16 дней. Календарь «армейцев» выглядит вполне комфортным, за исключением октября, где у всех команд жесточайший график, а так у СКА продуманные и логичные выездные серии и всегда есть пару дней отдыха после домашних серий.

Перед первым перерывом в чемпионате команда Знарка сыграет последний матч 4 ноября, а первую встречу на Кубке Карьяла сборная России проведёт 9 ноября. У «сборников» (коих в СКА половина состава) будет время на отдых и восстановление. В начале сезона Олег Знарок обещал не сильно варьировать состав на этапах Евротура, а это значит, что в Хельсинки должны отправиться лидеры — Ковальчук и Дацюк. В пользу «армейцев» говорит и то, что сборная к турнирам может готовиться в «Хоккейном городе» СКА, где есть гостиница, два катка, суперсовременные тренажёрные залы и помещения для восстановления.



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CКА уже одержал 12 побед подряд на старте сезона и повторил свой же рекорд времён Быкова и Захаркина. Три года назад «армейцы» тоже не знали поражений в начале осени, а спустя полгода заполучили кубок Гагарина. В этом сезоне СКА вполне может повторить успех, если только Олимпиада не слишком сильно потрясёт Олега Знарка и команду.