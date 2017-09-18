Чат КХЛ: к приезду Рыспаева на игры в Китае будут ходить 50 тыс. зрителей

А ещё стало известно, почему Раймо Сумманен избил прохожего в Хельсинки.

Чат КХЛ: Скабелка к чёрту пошлёт. Как Лемтюгов гадал на тренеров на ромашке Юмор недели. Только для хоккейной тусовки и болельщиков «Зенита».

Четвёртая игровая неделя КХЛ получилась не менее насыщенной на события. Владимир Крикунов воспользовался советом Знарка, СКА выиграл 12-й матч подряд, «Витязь» заподозрил «Куньлунь» в жульничестве, Пастрняк не приехал в КХЛ, а Раймо Сумманен сделал попытку напомнить о себе. Всё это и не только – в итогах недели КХЛ.

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