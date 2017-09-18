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Владислав Каменев
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Россияне в лагерях клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе?

Лишь в пяти командах избегают русских.
18 сентября 2017, понедельник. 18:00 Хоккей

Несколько дней назад клубы НХЛ открыли свои тренировочные лагеря в преддверии нового сезона лиги. Россиян нет только в пяти командах лиги: «Анахайм Дакс», «Аризоне Койотс», «Оттаве Сенаторз», «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разбираемся, кто из российских игроков может начать ближайший сезон в основе своего клуба. Регулярный чемпионат стартует 4 октября.

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Столичный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Зайцев.

«Каролина Харрикейнз»: Валентин Зыков, Сергей Толчинский.

«Коламбус Блю Джекетс»: Сергей Бобровский, Виталий Абрамов, Артемий Панарин.

«Нью-Джерси Дэвилз»: Никита Попугаев, Ярослав Дыбленко.

«Нью-Йорк Айлендерс»: Николай Кулёмин.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: Павел Бучневич, Алексей Береглазов, Сергей Зборовский, Александр Георгиев.

«Питтсбург Пингвинз»: Евгений Малкин.

«Филадельфия Флайерз»: Иван Проворов, Радель Фазлеев, Герман Рубцов, Михаил Воробьёв, Иван Косоренков.

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В каждом клубе Столичного дивизиона есть хотя бы один российский игрок, и большинству из них светит место в основе. Безусловно, за команды из Нью-Йорка будут играть Бучневич, Береглазов и Кулёмин. В Вашингтоне на лёд будут выходить Овечкин, Кузнецов и Орлов. Шансы Дмитрия Зайцева попасть в основу небольшие. В «Питтсбурге», без сомнения, будет дальше зажигать Евгений Малкин, в «Коламбусе» — Сергей Бобровский и новичок Артемий Панарин.

Одна из главных интриг, сможет ли попасть в главную команду «Блю Джекетс» нападающий Виталий Абрамов. По его словам, он уже готов к игре в НХЛ. В «Филадельфии» сейчас пять молодых российских хоккеистов, и если Иван Проворов является железным игроком основы, то остальным ничего не гарантировано.

Одной из главных интриг сможет ли попасть в главную команду «Блю Джекетс» нападающий Виталий Абрамов. По его словам, он уже готов к игре в НХЛ.

Сложнее всего россиянам будет в «Нью-Джерси» и «Каролине». Шансы Никиты Попугаева заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне не очень большие, а Ярослав Дыбленко скорее всего начнёт чемпионат в АХЛ и будет ждать шанса сыграть за основу. В «Каролине» уже который год пытаются получить свой шанс Толчинский и Зыков, и новый сезон может стать переломным для них.

Атлантический дивизион

«Баффало Сэйбрз»: Василий Глотов, Виктор Антипин.

«Бостон Брюинз»: Антон Худобин.

«Детройт Ред Уингз»: Евгений Свечников.

«Монреаль Канадиенс»: Никита Щербак.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Андрей Василевский, Алексей Липанов, Александр Волков, Олег Сосунов.

«Торонто Мэйпл Лифс»: Никита Зайцев, Никита Сошников, Ринат Валиев.

«Флорида Пантерз»: Евгений Дадонов, Максим Мамин, Николай Белов.

Двумя самыми российскими командами Атлантического дивизиона являются «Тампа» и «Торонто». Южане в свой тренировочный лагерь пригласили семь российских хоккеистов, из которых трое являются игроками основы, а ещё один — Михаил Сергачёв — имеет отличный шанс стать основным защитником команды. Александр Волков иОлег Сосунов с большой долей вероятности будут играть в АХЛ или лигой ниже, а вот Алексей Липанов должен будет отправиться в клуб OHL «Бэрри Кольтс».

В «Торонто» начинало подготовку пять хоккеистов, но Владимир Бобылёв иНикита Коростелёв уже отправились в расположение команды АХЛ. Зайцев и Сошников будут играть за основу, а Валиев, как и в предыдущие сезоны, балансировать между НХЛ и АХЛ. Василий Глотов вряд ли будет выступать за основу «Баффало», в отличие от новичка Виктора Антипина. Антон Худобин продолжит исполнять роль сменщика Туукки Раска, а Щербак время от времени сможет играть за «Монреаль», который уже перестал быть русским.

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Главный вопрос, сможет ли начать сезон в «Детройте» Евгений Свечников. Или после победы в Кубке Колдера ему ещё нужно поиграть в АХЛ? Интересно будет понаблюдать за тем, как будет вновь приспосабливаться к НХЛ форвард Евгений Дадонов и как пройдёт адаптация Максима Мамина. Оба хоккеиста будут выступать в новом сезоне за «Флориду».

Центральный дивизион

«Виннипег Джетс»: Дмитрий Куликов.

«Даллас Старз»: Александр Радулов, Денис Гурьянов.

«Колорадо Эвеланш»: Андрей Миронов, Семён Варламов, Наиль Якупов, Никита Задоров, Сергей Бойков.

«Миннесота Уайлд»: Дмитрий Соколов.

«Нэшвилл Предаторз»: Алексей Емелин, Павел Колтыгин, Владислав Каменев, Яков Тренин.

«Сент-Луис Блюз»: Алексей Торопченко, Дмитрий Сергеев, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв, Клим Костин.

«Чикаго Блэкхоукс»: Артём Анисимов.

Только в «Миннесоте» не будет россиян. «Дикари» пригласили на сбор нападающего Дмитрия Соколова, но его уже отправили в юниорскую лигу. В «Чикаго» и «Виннипеге» всего по одному российскому хоккеисту, от которых будут ждать уверенной и надёжной игры. В «Колорадо» в старте могут выходить сразу четверо россиян, будет интересно понаблюдать, как приспособится к этому хоккею Андрей Миронов, а вот Сергей Бойков наверняка будет играть в АХЛ.

Всё внимание в «Далласе» будет приковано к звёздному новичку Александру Радулову, но и у Дениса Гурьянова есть хороший шанс сыграть с десяток матчей в НХЛ в ближайшем сезоне.

Всё внимание в «Далласе» будет приковано к звёздному новичку Александру Радулову, но и у Дениса Гурьянова есть хороший шанс сыграть с десяток матчей в НХЛ в ближайшем сезоне. В «Нэшвилле» Владислав Каменев иЯков Тренин предпримут ещё одну попытку попасть в основной состав команды. В тренировочном лагере «Сент-Луиса» сразу пять российских хоккеистов. Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв будут играть за основу, а будущее Клима Костина определится в ближайшие недели.

Тихоокеанский дивизион

«Ванкувер Кэнакс»: Александр Бурмистров, Николай Голдобин, Андрей Педан.

«Вегас Голден Найтс»: Вадим Шипачёв, Дмитрий Осипов.

«Лос-Анджелес Кингз»: Андрей Локтионов.

«Эдмонтон Ойлерз»: Антон Слепышев, Кирилл Максимов, Зият Пайгин, Дмитрий Саморуков.

Самый малонаселённый россиянами дивизион лиги, лишь в половине команд есть игроки с российским паспортом. При этом Андрей Локтионов находится на просмотровом контракте, и ему ещё предстоит завоёвывать доверие тренеров «Кингз». Шанс стать звездой есть у Вадима Шипачёва, его переход в «Вегас» является одной из главных интриг сезона НХЛ для российских болельщиков. Дмитрий Осипов наверняка будет играть за фарм-клуб команды.

Интересно будет понаблюдать ещё за одной попыткой Бурмистрова показать себя в НХЛ, сейчас в него поверил «Ванкувер», где уже есть Голдобин и Педан. Слепышев пропускает тренировочный лагерь «Эдмонтона» из-за травмы, но и без него там достаточно русскоговорящих ребят, таких как Максимов, Саморуков и Пайгин. Первые двое наверняка отправятся в юниорские лиги, а вот Пайгин должен будет бороться за место в составе команды.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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