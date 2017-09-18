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Вели-Матти Савинайнен
Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

10 легионеров, которые занимают места россиян в КХЛ

Чем думали менеджеры, приглашая их в команду?
18 сентября 2017, понедельник. 20:00 Хоккей

«Плывут» у нас иностранцы. Они должны по крайней мере исполнять роль если не первой, то хотя бы второй скрипки. Но постоянно оказываются в запасе, снимаем с игры. Готовимся к следующему матчу. По приезду будем решать с ними. Прошло 11 игр, пока они ничего не показывают», — обрушился с критикой на легионеров команды главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. Действительно, далеко не все отвечают требованиям и уровню КХЛ. Рассказываем об игроках, без которых клубы спокойно могли бы обойтись.

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н. Ессе Манкинен («Витязь»), 26 лет

Пока не впечатляет финский нападающий «Витязя» Ессе Манкинен. В целом руководство подольской команды угадало с новыми легионерами, так как из старых остался только форвард Роман Горак. Однако показатели Манкинена – гол и два паса в 10 матчах и показатель полезности «-5» — оставляют желать лучшего.

з. Адам Мазур («Северсталь»), 34 года

Возрастной швед имеет контракт с клубом до 30 апреля 2018 года, но сейчас явно не оправдывает доверия тренера. В 11 матчах Мазур отдал всего один голевой пас и заработал коэффициент полезных действий «-4». Показатель слабый. Тем более для человека, занимающего легионерскую позицию. Не зря Гулявцев критиковал иностранцев команды после игры с «Нефтехимиком».

В 11 матчах Мазур отдал всего один голевой пас и заработал коэффициент полезных действий «-4». Показатель слабый.

н. Петр Голик («Северсталь»), 25 лет

С Голиком и вовсе заключили контракт до 2019 года, но это вопрос к директору команды Алексею Козневу. Он, кстати, всем доволен. А вот главный тренер, учитывая сказанное им на пресс-конференции, думает совершенно иначе. Гол, два паса и «-1» в графе «полезность» за 11 встреч. Таковы нерадостные показатели Голика в Череповце.

н. Жига Еглич («Торпедо»), 29 лет

Еглич выполняет немало черновой работы, но в нападении от него ждут более продуктивной игры. Пока же словенец не забросил ни одной шайбы за 10 игр в составе «Торпедо», заработав показатель полезности «-1». Егличу стоит всерьёз задуматься, так как долго Петерис Скудра обычно не терпит, начиная принимать меры. Форварду пора прибавлять, иначе в скором времени можно остаться без работы.

Жига Еглич

Жига Еглич

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

н. Райан Гарбутт (ХК «Сочи»), 32 года

Известный канадский нападающий может и должен играть мощнее, но пока он является едва ли не слабейшим звеном в сочинской системе. В 32 года Гарбутт ничем не выделяется среди других хоккеистов, отличился всего один раз, а его коэффициент полезности равен «-3». Ко всему прочему североамериканец много удаляется, собрав в общей сложности уже 26 штрафных минут.

В 32 года Гарбутт ничем не выделяется среди других хоккеистов, отличился всего один раз, а его коэффициент полезности равен «-3».

з. Михал Чайковски («Автомобилист»), 25 лет

Не вызывает положительных эмоций игра защитника Михала Чайковски из «Автомобилиста». За семь игр «-1» в плане полезности, а все остальные показатели по нулям. С такой игрой надолго в команде этот легионер не задержится. На его зарплату можно пригласить россиянина. Возможно, даже нескольких. Или дать шанс своим воспитанникам. Уж хуже точно не станет.

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з. Мартин Штайнох («Югра»), 27 лет

Игорь Захаркин, возглавив «Югру», смог добиться у руководства команды снятия запрета на приглашение легионеров. Однако такие иностранцы, как защитник Мартин Штайнох, команде точно не нужны. За 10 матчей этот человек не сделал ничего, кроме того, что набрал «-10». Ни в плане результативности, ни в плане обороны никакой пользы от него нет. Так зачем держать его в команде, когда много доморощенных и рвущихся в бой ребят?

Однако такие иностранцы, как защитник Мартин Штайнох, «Югре» точно не нужны. За 10 матчей этот человек не сделал ничего.

н. Вели-Матти Савинайнен («Югра»), 31 год

Одного легионера – американского форварда Джереми Морена – из «Югры» уже попросили. Явная селекционная ошибка клуба. Но чем лучше 31-летний финн Савинайнен? За 10 игр он не забросил ни одной шайбы, получив коэффициент полезных действий «-8». Оба легионера «Югры» явно не соответствуют уровню КХЛ, занимая место россиян в составе.

з. Михаил Йордан («Амур»), 27 лет

Сильно снизил требования к себе чешский защитник Михал Йордан. Иначе бы с ним не стали прощаться в «Ак Барсе». В «Амуре» чех за семь проведённых игр не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». Видимо, переезд на Дальний Восток дался Михалу тяжело, но ведь перед глазами есть пример Яна Коларжа, который выступает очень достойно.

н. Марек Квапил («Амур»), 32 года

Лучшие годы Квапила остались позади. Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе «Динамо» давно не играет на том уровне, который необходим при нынешних хоккейных реалиях. Ему бы в родную Чехию вернуться и закончить карьеру дома. Но сейчас Квапил играет в «Амуре» и делает это, как и Йордан, не особо удачно: семь игр, лишь один гол и ничего более. Стоит ли занимать позицию легионера таким хоккеистом?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вели-Матти Савинайнен Марек Квапил Михал Йордан Райан Гарбутт
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