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Текст: Павел Панышев
Фото: Роман Хакимов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: подарок от «Салавата» и три залпа Секача по Риге

«Северсталь» с удовольствием воспользовалась уфимской щедростью, а в «Динамо» всё очень плохо.
18 сентября 2017, понедельник. 23:30 Хоккей

Слова Гулявцева подействовали?

Стоило главному тренеру «Северстали» Александру Гулявцеву жёстко высказаться на пресс-конференции после игры своей команды в Нижнекамске, как череповчане сразу победили. Да не где-нибудь, а в Уфе, выиграв у «Салавата Юлаева» со счётом 2:0. Вратарь гостей Юлиус Гудачек во второй раз за сезон отыграл на ноль, отразив 22 броска. Заброшенными шайбами у череповчан отметились Бумагин, эффектно завершивший красивую комбинацию, а также Вовченко, поразивший уже пустые ворота за секунду до окончания третьего периода. Стоит отметить, что у «Салавата» пропускали встречу Артём Фёдоров и Денис Бодров, а также капитан команды Денис Куляш. Впервые появился на льду восстановившийся после травмы Максим Гончаров, откатавшийся 19 смен. Неожиданное поражение коллектива Эркки Вестерлунда, не позволившее юлаевцам оторваться от «Автомобилиста» и «Куньлуня» на Востоке.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Бумагин (Кагарлицкий, Чернов) – 26:09 (5x5), 0:2 – Вовченко – 59:59 (en)

Кто первый: Озолиньш или Аболс?

Два латвийских специалиста устроили своеобразное соревнование. Интересно, кого отправят в отставку первым? Рижское «Динамо», как и «Лада», проваливает один матч за другим. Хет-трик чешского нападающего Иржи Секача помог «Ак Барсу» учинить разгром рижанам – 7:2. Гости нахватали массу удалений, слабо сыграл вратарь Джастин Питерс, ну а про оборону лучше промолчать. Такого проходного двора давно не доводилось видеть. И это у главного тренера, который в прошлом был блестящим защитником и гордостью всего латвийского хоккея. Увы, но классный хоккеист далеко не всегда вырастает в классного специалиста. Рига потерпела девятое поражение подряд, выбросив белый флаг уже на старте чемпионата. Помимо Секача, отметим гол молодого Никиты Язькова, забросившего первую шайбу за «Ак Барс».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
7 : 2 2:1, 3:1, 2:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Секач (Азеведу, Ландер) – 05:15 (5x5), 2:0 – Абросимов (Малыхин) – 05:34 (5x5), 2:1 – Кристо (Гальярди, Макмиллан) – 12:08 (5x5), 3:1 – Секач (Мусин) – 27:52 (5x5), 4:1 – Язьков (Малыхин) – 28:32 (5x5), 4:2 – Павлов (Скворцов) – 34:14 (5x5), 5:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 39:56 (5x4), 6:2 – Лукоянов (Малыхин, Токранов) – 53:46 (5x5), 7:2 – Секач (Яруллин, Марков) – 59:59 (5x3)

«У тренерского штаба есть 3-4 матча на исправление ситуации»

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что судьба тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом может решиться в ближайшие три-четыре матча.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше. Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы», — цитирует Шляхтина ТАСС.

«Лада» 22 сентября начинает домашнюю серию, в которой сыграет с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», ХК «Сочи», «Салаватом Юлаевым». Тольяттинцы занимают последнее место в Восточной конференции, они проиграли восемь последних матчей. Похоже, Артису Аболсу дали последний шанс выправить ситуацию, хотя порядок в команде нужно было наводить ещё в прошлом году.

Шмелёв отправился в «Сочи»

«Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с 24-летним нападающим Сергеем Шмелёвым. Ранее хоккеист прошёл через список отказов и отправился в «Химик», но затем вернулся в расположение красно-белого клуба, чтобы уладить формальности с документами. Сергей нашёл себе новое место работы в ХК «Сочи». Пришлось пойти на понижение зарплаты, но в последнее время Шмелёв сильно сдал и не показывал той игры, которую мы помним по его выступлению за «Атлант». Пора было сменить обстановку. Хочется верить, что в составе черноморской команды у форварда всё получится. Потенциал есть, просто нужно приложить больше усилий.

Чёрная полоса «Трактора»

Никак не начнёт показывать свой хоккей «Трактор», у болельщиков челябинской команды всё больше пессимизма. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин говорит, что ему не хватает хоккеистов. И проблемы действительно есть. В последнее время уральцев буквально замучили травмы. Вдобавок ко всему прочему, нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов выбыл до 6 ноября из-за перелома руки. В матче со СКА он получил травму кисти в результате столкновения с Ильёй Каблуковым.

В данный момент у «Трактора» травмировано семь игроков: Семён Афонасьевский, Александр Черников, Юрий Петров, Александр Шинин, Виталий Кравцов, Данил Губарев и Иван Безруков.

Команда находится вне зоны плей-офф и такими темпами окажется за чертой первой восьмёрке. Генеральному менеджеру Евгению Губареву нужно срочно начинать искать варианты для усиления.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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