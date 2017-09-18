Итоги дня КХЛ: подарок от «Салавата» и три залпа Секача по Риге

Слова Гулявцева подействовали?

Стоило главному тренеру «Северстали» Александру Гулявцеву жёстко высказаться на пресс-конференции после игры своей команды в Нижнекамске, как череповчане сразу победили. Да не где-нибудь, а в Уфе, выиграв у «Салавата Юлаева» со счётом 2:0. Вратарь гостей Юлиус Гудачек во второй раз за сезон отыграл на ноль, отразив 22 броска. Заброшенными шайбами у череповчан отметились Бумагин, эффектно завершивший красивую комбинацию, а также Вовченко, поразивший уже пустые ворота за секунду до окончания третьего периода. Стоит отметить, что у «Салавата» пропускали встречу Артём Фёдоров и Денис Бодров, а также капитан команды Денис Куляш. Впервые появился на льду восстановившийся после травмы Максим Гончаров, откатавшийся 19 смен. Неожиданное поражение коллектива Эркки Вестерлунда, не позволившее юлаевцам оторваться от «Автомобилиста» и «Куньлуня» на Востоке.

Кто первый: Озолиньш или Аболс?

Два латвийских специалиста устроили своеобразное соревнование. Интересно, кого отправят в отставку первым? Рижское «Динамо», как и «Лада», проваливает один матч за другим. Хет-трик чешского нападающего Иржи Секача помог «Ак Барсу» учинить разгром рижанам – 7:2. Гости нахватали массу удалений, слабо сыграл вратарь Джастин Питерс, ну а про оборону лучше промолчать. Такого проходного двора давно не доводилось видеть. И это у главного тренера, который в прошлом был блестящим защитником и гордостью всего латвийского хоккея. Увы, но классный хоккеист далеко не всегда вырастает в классного специалиста. Рига потерпела девятое поражение подряд, выбросив белый флаг уже на старте чемпионата. Помимо Секача, отметим гол молодого Никиты Язькова, забросившего первую шайбу за «Ак Барс».

«У тренерского штаба есть 3-4 матча на исправление ситуации»

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что судьба тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом может решиться в ближайшие три-четыре матча.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше. Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы», — цитирует Шляхтина ТАСС.

«Лада» 22 сентября начинает домашнюю серию, в которой сыграет с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», ХК «Сочи», «Салаватом Юлаевым». Тольяттинцы занимают последнее место в Восточной конференции, они проиграли восемь последних матчей. Похоже, Артису Аболсу дали последний шанс выправить ситуацию, хотя порядок в команде нужно было наводить ещё в прошлом году.

Шмелёв отправился в «Сочи»

«Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с 24-летним нападающим Сергеем Шмелёвым. Ранее хоккеист прошёл через список отказов и отправился в «Химик», но затем вернулся в расположение красно-белого клуба, чтобы уладить формальности с документами. Сергей нашёл себе новое место работы в ХК «Сочи». Пришлось пойти на понижение зарплаты, но в последнее время Шмелёв сильно сдал и не показывал той игры, которую мы помним по его выступлению за «Атлант». Пора было сменить обстановку. Хочется верить, что в составе черноморской команды у форварда всё получится. Потенциал есть, просто нужно приложить больше усилий.

Чёрная полоса «Трактора»

Никак не начнёт показывать свой хоккей «Трактор», у болельщиков челябинской команды всё больше пессимизма. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин говорит, что ему не хватает хоккеистов. И проблемы действительно есть. В последнее время уральцев буквально замучили травмы. Вдобавок ко всему прочему, нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов выбыл до 6 ноября из-за перелома руки. В матче со СКА он получил травму кисти в результате столкновения с Ильёй Каблуковым.

В данный момент у «Трактора» травмировано семь игроков: Семён Афонасьевский, Александр Черников, Юрий Петров, Александр Шинин, Виталий Кравцов, Данил Губарев и Иван Безруков.

Команда находится вне зоны плей-офф и такими темпами окажется за чертой первой восьмёрке. Генеральному менеджеру Евгению Губареву нужно срочно начинать искать варианты для усиления.