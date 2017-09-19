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Текст: Владислав Уткин

«Хоккей не позволяет задуматься об алкоголе даже на праздниках»

В Ночной лиге играют не только Плющенко, Мостовой и Бесчастных, но и лётчики-испытатели.
19 сентября 2017, вторник. 10:15 Хоккей

Мы привыкли к тому, что в Ночной хоккейной лиге собраны представители самых разных профессий начиная от простых работяг и офисных сотрудников и заканчивая бывшими футболистами. Помимо них в лиге есть команда АНК «Сухой», в которой играют лётчики легендарного предприятия. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с капитаном команды, героем России Сергеем Богданом, о влиянии хоккея на жизнь человека, а также о том, что, по его мнению, необходимо поменять в лиге.

«Количество площадок выросло, но хочется, чтобы их было больше»

— Как давно вы увлекаетесь хоккеем? С детства или недавно полюбили этот вид спорта?
— С детства. Я сам из Воскресенска, а там есть известная школа хоккея и прославленная команда «Химик». В детстве я играл в заводской команде. Мы тренировались с большим желанием. Так получилось, что мы встречались с разными командами на первенстве района, и там меня два раза тренер «Химика» приглашал заниматься. К сожалению, вышло так, что у меня не было такой возможности. Ездить было далеко, да и другими делами был занят. Поэтому я не пошёл туда. Но мне этого очень хотелось, у меня отец тоже играл в русский хоккей и в хоккей с шайбой. И он привил мне любовь к хоккею, а ещё добавилась хоккейная аура Воскресенска.

Когда я поступил в лётное училище, то мы и там играли. Бывало даже, что мы играли в Монголии, у нас там была команда. И в Ленинградской области по мере возможности играл. Это увлечение у меня с детства.

— Болеете вы наверняка тоже за «Химик»?
— Да, там у меня очень много друзей. Наш тренер – Сергей Михайлович Королёв – тоже оттуда. По мере возможности иногда приезжаю в Воскресенск поиграть и потренироваться с ребятами. Одно время я даже за любительскую команду «Химика» в Ночной лиге играл. Но сейчас организовалась команда от предприятия «Сухой», и мы стали играть здесь. Иногда ещё играю в товарищеских матчах за администрацию Воскресенска.

А в целом видно, что Ночная лига – очень серьёзная организация. Конечно, радует то, что прогресс у неё есть.

— Как вы оцениваете перспективы вашей команды на сезон? Сочи ждёт вас?
— Права поехать в Сочи нужно добиваться, об этом мечтают все хоккеисты-любители. Так получилось, что в этом году у нас происходит организационный период. От предприятия «Сухой» у нас уже третья команда появилась. Правда, костяк остался из первого «Сухого», большая часть людей сюда перешла. Учитывая то, что у нас нет спортшкольников, мы перешли в другой дивизион. Прежде всего хочется становления команды, чтобы мы начали показывать достойную игру. По мере возможностей хочется добиваться результата. Мы хотим показать его руководству, которое готово спонсировать нашу команду.

— Как удавалось в годы вашей службы совмещать её и тренировки?
— Дело в том, что здесь существует возможность для тренировочного процесса, так как рядом есть ледовые площадки. Их количество значительно выросло, а раньше было так, что из Жуковского приходилось ездить в Черкизово, в район стадиона «Локомотив». Это очень далеко, домой зачастую приезжали во втором часу ночи. Но всё равно в неделю проводили по две-три тренировки. Иногда дело доходило до шести игр за семь дней. Естественно, это сложновато. Хорошо, что сейчас есть катки в Лыткарино и Раменском, мы там тренируемся. Есть возможность заниматься с меньшим напряжением для здоровья.

— А вот многие команды наоборот, жалуются, что в Москве льда недостаточно.
— Льда, естественно, мало, его хочется больше и больше. Но я сравниваю с тем, что было, а было всё плохо. Мы ездили за 60 километров.

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«Фестиваль в Сочи показывает, что туда приезжают не любители»

— Если сравнивать Ночную лигу с тем временем, когда вы в неё пришли, виден ли её прогресс?
— Уровень конкуренции здесь очень высокий, а команды очень достойно играют. Конечно, у каждого есть свой взгляд на происходящее. Существуют вещи, которые не совсем понятны с точки зрения регламента. Например, как нам кажется, правила по заявке игроков меняются по ходу соревнований. Допустим, фестиваль в Сочи показывает, что туда приезжают хоккеисты, по которым видно, что они явно не любители.

Могу сказать, что наличие хоккея не позволяет даже задуматься об алкоголе. Если я раньше я мог где-то выпить на празднике, то сейчас даже бокала шампанского и глотка пива не могу выпить в силу того, что у меня каждый день катание.

— Их дозаявляют по ходу сезона или совершают подмены?
— Не знаю, сложно сказать. У нас тренер имеет определённый опыт, и мы видим, что одно дело – любитель, а другое – бывший игрок. Навыки катания совершенно другие. Но почему-то считается, что эти игроки никакие.

Хотелось бы высказать ещё одно пожелание. Наша команда находится за городом, мы живём в 25 километрах от Москвы. А случается так, что игру назначают на девять вечера в воскресенье. Соответственно весь транспорт идёт в сторону города, и нам приходится выезжать за два часа до игры. И возвращаемся мы глубоко за полночь, а в понедельник нам выходить на работу. Поэтому хотелось бы попросить не назначать поздние матчи в воскресенье для тех, кто живёт за городской чертой. Всем надо идти на работу. Бывает так, что в понедельник мы разлетаемся на командировки, а домой возвращаемся после игр только во втором часу ночи. Вот в субботу мы можем поздно сыграть.

А в целом видно, что Ночная лига – очень серьёзная организация. Конечно, радует то, что прогресс у неё есть. Претензий по судейству, как правило, нет, да и по организации тоже ничего плохого не могу сказать. По всем параметрам видно, что это очень серьёзное предприятие.

— Среди главных целей Ночной хоккейной лиги есть популяризация хоккея среди мужского населения старше 40 лет. Это удаётся сделать?
— Я думаю, да. Могу сказать, что наличие хоккея не позволяет даже задуматься об алкоголе. Если я раньше я мог где-то выпить на празднике, то сейчас даже бокала шампанского и глотка пива не могу выпить в силу того, что у меня каждый день катание. На площадках сейчас играет огромнейшее количество людей, лёд расписан по минутам. Очень много игроков в этом вертится. И это только радует. Цель Ночной хоккейной лиги – популяризация здорового образа жизни.

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Своим видением целей «Сухого» на сезон поделился его главный тренер, чемпион России-2002 Сергей Королёв, которого хоккейные болельщики помнят по игре за «Локомотив», «Ак Барс» и «Химик».

«В первую очередь мы должны правильно играть в каждом матче. При правильной игре должен прийти результат. Хочется выигрывать и занять как можно более высокое место. В Ночную хоккейную лигу я пришёл совсем недавно, полгода назад, поэтому пока не могу сравнивать текущее положение дел с тем, что было до этого. Но нам хочется выигрывать», — сказал Королёв.

Очень много игроков в этом вертится. И это только радует. Цель Ночной хоккейной лиги – популяризация здорового образа жизни.

В матче с «Ядрёным вождём» лётчики уступили со счётом 1:4. Что ж, будем верить, что всё лучшее для этой команды находится впереди!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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