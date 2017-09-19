«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира

После того как на прошлой неделе прямой эфир во «ВКонтакте» провёл Павел Панышев, эстафету у коллеги принял Дмитрий Ерыкалов. Больше часа обозреватель «Чемпионата» отвечал на вопросы читателей. Перед вами большая часть беседы.

«Если все будут выходить против СКА дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм?»

— На Востоке между первым местом и 9-м всего 3 очка. Что это? Издержки «летнего» хоккея или следствие того, что почти всех игроков «запылесосили» в себя две команды и уровень усреднился?

— Так называемый летний хоккей закончился к четвёртому туру. Теперь качество игры наладилось, а плотность по-прежнему велика. Некоторые клубы, конечно, потеряли в мастерстве («Магнитка», «Сибирь»), но в основном то, что происходит на Востоке, меня радует. Подтянулся «Автомобилист», «Нефтехимик» больше не статист, «Куньлунь» стал серьёзной силой, стабильнее выглядит «Салават», а «Барыс» и «Сибирь» более-менее безболезненно перенесли летние потрясения. С уходом «Кузни» на Востоке больше не веет безнадёжностью. Правда, восточные клубы пока особо не играли между собой. Очные встречи приведут к увеличению разрыва между командами.

— Главный тренер сборной России предложил относиться к СКА попроще. Один тренер его послушал и выставил дублирующий состав. И ведь прав оказался. Взяли затем 6 неочевидных очков. Так и надо?

— Мне бы не хотелось, чтобы другие тренеры брали пример с Крикунова. В нашем чемпионате и без того достаточно абсурда. Я не понимаю одного: неужели Знарок не осознаёт, что запредельный настрой соперника – это единственное, что может подготовить «сборников» к Олимпиаде? Мы и так собрали всех лучших игроков в двух клубах, они вынуждены делить между собой время и выходить против обескровленных команд. Только то, что на СКА настраиваются как на главный матч года, хоть как-то исправляет положение. А если все будут выходить против СКА спустя рукава или дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм? Знарок пилит сук, на котором сидит.

Знарок: на эмоциях сказал, что к СКА надо соперникам относиться проще

«Относитесь к СКА немного проще». Крикунов воспользовался советом Знарка Владимир Крикунов выбросил белый флаг ещё до начала матча со СКА.

— Как вы считаете, на ближайший Евротур поедет экспериментальный состав или Знарок повезёт обкатывать олимпийцев?

— Перед Олимпиадой всего два этапа: Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Так что времени для экспериментов, по сути, нет. Думаю, Знарок поделит потенциальных кандидатов на два состава и обкатает их сначала в Финляндии, а затем в Москве. Это человек 40, не больше.



— Почему «Магнитка» проиграла «Динамо»? Не хватило физической подготовки в третьем периоде?

— Об этом говорил Илья Воробьёв. Думаю, главный тренер магнитогорцев недалёк от истины. «Магнитка» — одна из самых возрастных команд в лиге. При этом в преклонном для хоккея возрасте находятся те, кто определяет игру. Проходить всю дистанцию ровно им становится непросто. Не стоит забывать, что «Магнитка» перед этим билась со СКА и выложилась на все сто.



— Кто играет в более оборонительный хоккей: «Лада» Петра Воробьёва или «Магнитка» Ильи Воробьёва?

— Игру «Магнитки» можно критиковать, называть её в некотором роде пассивной, но сравнивать модель Петра Воробьёва и Ильи Воробьёва некорректно. Между ними мало общего. «Лада» была не просто оборонительной командой. Вся её игра была построена на разрушении. «Магнитка» действует совершенно по-другому. К тому же в распоряжении Воробьёвых разные исполнители. Пётр Ильич большую часть своей карьеры работал с молодёжью и работягами, а у Ильи Петровича есть Сергей Мозякин.

Если все будут выходить против СКА спустя рукава или дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм?

«Захаркин играет в русскую рулетку, «Югра» готова рисковать, подписывая игроков с неоднозначной репутацией»

— Возможно ли расторжение контракта или обмен Полашека? Его функции в большинстве «Сибири» взяли на себя другие ребята.

— Я не думаю, что Фастовский будет спешить. Мало-мальские улучшения в игре Полашека всё-таки есть. С «Витязем» он хоть и привёз две шайбы, но реализовал большинство. В начале сезона он в принципе в спецбригадах не выходил. К тому же в Астане Адам сыграл безошибочно.



— Расскажите об обменах «Сибирь» — «Югра». Кто выиграл?

— «Сибирь» точно ничего не теряет. Шипов и Неколенко не играли, Неколенко даже не тренировался с командой в последнее время. Тогда как Макаров пару лет назад был основным защитником у «Торпедо», что своего рода знак качества, а Горбунов ещё в прошлом сезоне был центром ударного звена «Югры». Что касается тех ребят, кто отправился в Ханты-Мансийск, то для меня очевидно, что Захаркин играет в русскую рулетку. Шипов, может быть, даже перспективнее Горбунова, но с тараканами в голове. Неколенко тоже непростой молодой человек. То, что «Югра» приглашает Дмитрия Моню, только подтверждает тезис о том, что ханты-мансийцы ради исправления ситуации готовы рисковать, подписывая игроков с неоднозначной репутацией.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

— Зачем Санникова пытаюсь использовать в 1-2-м звене? Разве он не может быть идеальным чекером в третьем звене? Есть ли у него шансы поехать на Олимпиаду?

— А что, у «Сибири» в нападении много мастеров, которые однозначно сильнее Санникова? Не думаю. Нельзя игрока такого калибра зажимать в 12-13 минутах игрового времени. Что касается Олимпиады, то шансы невелики. Прежде всего потому что в КХЛ летом вернулись Роман Любимов и Сергей Калинин. Они прямые конкуренты Санникова, а Калинин к тому же любимчик Знарка и играет у него в клубе.



— После игр с «Барысом» можно сказать, что «Сибирь» нашла идеальную игру для себя?

— Думаю, да. «Сибирь» показала хороший баланс между позиционным нападением, аккуратной обороной и атаками с ходу. То, как плотно, но при этом дисциплинированно новосибирцы опекали лидеров «Барыса», кажется эталоном, от которого стоит отталкиваться в дальнейшем.



— Что думаете насчёт последних двух игр «Барыса»? Что это — закономерный спад или случайность?

— Если первый матч с «Сибирью» ещё можно списать на случайность, увидеть в этом поражении элемент невезения, то повторная встреча очень показательна. Что мы увидели? За спинами Доуса, Вея и Дица никого нет. Казахстанская прослойка пока слишком сыровата для того, чтобы давать результат. К тому же, как мне показалось, «Барыс» не лучшим образом готов физически.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

— По силам ли «Сочи» и «Амуру» подняться выше?

— Не думаю. И те, и другие упираются в потолок своих возможностей. Разве что «Амур» поднимется на одну-две позиции, обозначит борьбу за место в плей-офф, но в попадание хабаровчан в восьмёрку по итогам сезона я по-прежнему не верю. «Сочи» по силам выйти в плей-офф, но не более того.



— Сергей Шмелев перешёл в «Сочи». Как думаете, как он там будет играть?

— Не перестаю удивляться, как быстро в «Спартаке» завяли перспективные ребята из «Атланта». Это касается не только Шмелёва, но и Дыбленко с Левицким. Левицкому переход в «Сочи» пошёл на пользу, он перезагрузил свою карьеру, хотя пока и не раскрыл потенциал до конца. Шмелёв – скоростной форвард с жаждой гола, но в «Спартаке» у него всё шло наперекосяк. Учитывая, что у Сергея Зубова есть проблемы с российскими форвардами, новичок должен прижиться.

«Проявит себя Лемтюгов со СКА – тогда и разговоры об обмене станут неактуальными»

— Почему Дмитрий Жукенов не попадает в состав «Авангарда»?

— Не стоит здесь искать предвзятость со стороны Скабелки. Всё достаточно просто. Дело в регламенте КХЛ. Для полной заявки в составе должны быть игроки 1997 и 1998 годов рождения. 1998 г.р. у «Авангарда» Артём Манукян, которого и ставят вместо Жукенова. А роль «лимитчика» 1997 г.р. выполняет Максим Минеев. На мой взгляд, это главное открытие среди молодых российских защитников на старте сезона. Через два-три года он будет незаменимым игроком «Авангарда» при игре в большинстве.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20-11. От «ястреба» Манукяна до «китайца» Воробья А ещё «новый Панарин» из Ярославля.

— Почему в своё время Валентин Пьянов уехал из Новосибирска?

— Когда Фастовский пришёл в «Сибирь», то начал зачистку в молодёжной команде, основу в которой составляли игроки 1991 г.р. Был среди них и Пьянов. Тогда в Новосибирске считали, что Валентину не хватит габаритов, чтобы играть на высоком уровне. К счастью, он нашёл себя в Омске и теперь является одним из лидеров «Авангарда». На мой взгляд, звено Михеев – Пьянов – Кошелев прямо сейчас лучшее, что есть у «ястребов».



— Будут ли у «Авангарда» трансферы?

— Пережогин вернул себе место в составе. Подобный шанс Скабелка даст и Лемтюгову. Есть большая вероятность, что он сыграет со СКА. Проявит себя Николай – тогда и разговоры об обмене станут неактуальными. Если «Авангард» в ближайшее время и провернёт сделку, то она будет с участием опального Артура Лауты. Можно с уверенностью говорить, что при Скабелке молодой форвард больше не сыграет за «ястребов». Однако слухи о том, что Лауту и Костина обменяют в «Спартак» на Лещенко – полный бред. Лещенко – форвард первого звена, москвичи никуда его не отпустят, тем более за такую грабительскую компенсацию.

Скабелка покорил «Сибирь», убрав Пережогина и Лемтюгова Зато Дмитрий Кугрышев забросил первую шайбу за «Авангард».

«У звена Красковского «синдром второгодок», к ним особое внимание»

— Что скажете о завершившейся выездной серии «Торпедо»? За три игры команда забросила четыре шайбы, что случилось?

— Четыре шайбы за три матча – звучит не очень, но все игры для «Торпедо» были разные. «Салават», объективно говоря, сильнее нижегородцев. Уфимцы вполне ожидаемо доминировали. По матчу с «Нефтехимиком» к Скудре и игрокам вряд ли могут быть претензии. А вот в Сочи к «Торпедо» вернулась их старая болезнь – прямолинейность. Плюс волжане нарвались на Константина Барулина, который поймал кураж.

За спинами Доуса, Вея и Дица никого нет. Казахстанская прослойка пока слишком сыровата для того, чтобы давать результат.

— Не слишком удачная игра «Торпедо» является результатом плохой селекции в межсезонье? Скажите несколько слов о нижегородских легионерах: Даугавиньше, Кундратеке, Егличе, Костицыне, Муршаке.

— Однозначно проваливается среди легионеров «Торпедо» только Костицын. Что-либо сказать о Муршаке невозможно, так как из-за травмы он до сих пор не провёл ни одного официального матча. Меньше всего претензий должно быть к Кундратеку, который и шайбы на себя ловит, и по обе стороны площадки успевает. Кто-то играет чуть лучше, кто-то чуть хуже, но я бы отметил, что вся иностранная четвёрка «Торпедо» входит в число лучших в команде по такому показателю, как CORSI. Грубо говоря, в их смены нижегородцы больше атакуют, чем обороняются.

— Почему звено «Локомотива» Полунин – Красковский — Коршков так неудачно начало сезон?

— Это можно было назвать «синдромом второгодок», но эти парни играют в лиге гораздо дольше. Впрочем, они впервые начинают сезон лидерами, а не как молодые игроки, от которых особенно ничего не ждут. Отсюда и груз ответственности, и особое внимание со стороны соперников. Одна шайба на троих – это очень мало, но я бы отметил другое. Ни на ком соперники «Локомотива» не фолят так часто, как на Коршкове, Красковском и Полунине. Пусть таким образом, но они приносят пользу.



— Как думаете, что случилось с «Трактором»?

— Я об этом писал достаточно подробно. Если вкратце, то виной всему травмы в совокупности с тем, что Гатиятулин решил играть в атакующий хоккей, но уровень исполнителей не позволяет реализовывать моменты. При этом бойцовских качеств из-за ухода Денисова и Белова челябинцам явно недостаёт. Исправить ситуацию можно, но комплексно.



— Кого может приобрести «Трактор»?

— Это не инсайд, но я бы предположил, что «Трактору» по стилю игры и исходя из череды травм пригодился бы Александр Сёмин. Тем более что начинал свою карьеру он как раз в Челябинске. Однако куда больше Гатиятулин нуждается в крепком защитнике, настоящем мужике, который добавил бы команде духовитости. Как я понимаю, на это и направлены поиски «Трактора».

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии? Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

«Озолиньшу ещё дадут поработать из-за его игроцкой репутации. Аболс ближе всего к увольнению»

— Грек из Детройта всё-таки подпишется в КХЛ?

— В отличие от Давида Пастерняка, Андреас Атанасью всерьёз рассматривает вариант с временным переездом в Россию. Провести год в одном из клубов КХЛ, после чего получить желаемую сумму от «Детройта», — неплохой план. Тем более что рублём наши клубы грека не обидят. «Ак Барс» по-прежнему является претендентом на реактивного форварда, но недавно появился не самый очевидный вариант. Подождём, может быть очень интересно.

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью Без СКА и здесь не обошлось.

— Какой главный тренер на данный момент близок к увольнению? Захаркин? Аболс? Озолиньш?

— Захаркину руководство «Югры» выдало кредит доверия. То же самое можно сказать и про Гатиятулина. В «Тракторе» будут искать другие пути выхода из непростой ситуации. Озолиньшу, думаю, ещё дадут поработать из-за его игроцкой репутации. А вот Аболс ближе всего к увольнению. Руководство «Лады» говорит о трёх-четырёх матчах на исправление положения, но впереди у волжан «Ак Барс», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»…

Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад Кого первым отправят в отставку: Дуайера или Озолиньша?

— Лига планирует ввести жёсткий потолок зарплат. Зачем КХЛ начинает придумывать каких-то кандидатов в сборную? Ведь уже решили вывести из-под шапки двух-трёх звёзд.

— Потому что КХЛ – зависимая лига. Зависимая прежде всего от федерации. Включение Владислава Третьяка в совет директоров только укрепляет эту зависимость. С этим ничего не поделать.



— Второй клуб в Питере появится после строительства новой арены или его стоит ждать уже в следующем сезоне?

— Ни то, ни другое. В следующем году питерское «Динамо» в КХЛ ждать не стоит, но в перспективе – почему бы и нет? «Юбилейным» владеет Аркадий Ротенберг, в клубе играет его сын Павел. Кстати, отремонтированный под чемпионат мира «Юбилейный» соответствует регламенту лиги. Как по вместимости, так и по другим критериям.

Наблюдая за Сёминым, мы видим самоуспокоенность и даже безразличие. И это началось не в прошлом плей-офф, а гораздо раньше.

— Дмитрий, давно хотел спросить: почему ваши прогнозы на матчи зачастую выглядят нелогичными и абсурдными?

— Потому что результаты матчей в КХЛ тоже зачастую бывают нелогичными и абсурдными. Чтобы предугадывать исход встреч, порой надо идти вопреки здравому смыслу. Но разве не за это мы любим хоккей?