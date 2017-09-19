175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира

Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».
19 сентября 2017, вторник. 12:30 Хоккей

После того как на прошлой неделе прямой эфир во «ВКонтакте» провёл Павел Панышев, эстафету у коллеги принял Дмитрий Ерыкалов. Больше часа обозреватель «Чемпионата» отвечал на вопросы читателей. Перед вами большая часть беседы.

«Если все будут выходить против СКА дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм?»

— На Востоке между первым местом и 9-м всего 3 очка. Что это? Издержки «летнего» хоккея или следствие того, что почти всех игроков «запылесосили» в себя две команды и уровень усреднился?
— Так называемый летний хоккей закончился к четвёртому туру. Теперь качество игры наладилось, а плотность по-прежнему велика. Некоторые клубы, конечно, потеряли в мастерстве («Магнитка», «Сибирь»), но в основном то, что происходит на Востоке, меня радует. Подтянулся «Автомобилист», «Нефтехимик» больше не статист, «Куньлунь» стал серьёзной силой, стабильнее выглядит «Салават», а «Барыс» и «Сибирь» более-менее безболезненно перенесли летние потрясения. С уходом «Кузни» на Востоке больше не веет безнадёжностью. Правда, восточные клубы пока особо не играли между собой. Очные встречи приведут к увеличению разрыва между командами.

— Главный тренер сборной России предложил относиться к СКА попроще. Один тренер его послушал и выставил дублирующий состав. И ведь прав оказался. Взяли затем 6 неочевидных очков. Так и надо?
— Мне бы не хотелось, чтобы другие тренеры брали пример с Крикунова. В нашем чемпионате и без того достаточно абсурда. Я не понимаю одного: неужели Знарок не осознаёт, что запредельный настрой соперника – это единственное, что может подготовить «сборников» к Олимпиаде? Мы и так собрали всех лучших игроков в двух клубах, они вынуждены делить между собой время и выходить против обескровленных команд. Только то, что на СКА настраиваются как на главный матч года, хоть как-то исправляет положение. А если все будут выходить против СКА спустя рукава или дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм? Знарок пилит сук, на котором сидит.

Знарок: на эмоциях сказал, что к СКА надо соперникам относиться проще
«Относитесь к СКА немного проще». Крикунов воспользовался советом Знарка
Владимир Крикунов выбросил белый флаг ещё до начала матча со СКА.

— Как вы считаете, на ближайший Евротур поедет экспериментальный состав или Знарок повезёт обкатывать олимпийцев?
— Перед Олимпиадой всего два этапа: Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Так что времени для экспериментов, по сути, нет. Думаю, Знарок поделит потенциальных кандидатов на два состава и обкатает их сначала в Финляндии, а затем в Москве. Это человек 40, не больше.

— Почему «Магнитка» проиграла «Динамо»? Не хватило физической подготовки в третьем периоде?
— Об этом говорил Илья Воробьёв. Думаю, главный тренер магнитогорцев недалёк от истины. «Магнитка» — одна из самых возрастных команд в лиге. При этом в преклонном для хоккея возрасте находятся те, кто определяет игру. Проходить всю дистанцию ровно им становится непросто. Не стоит забывать, что «Магнитка» перед этим билась со СКА и выложилась на все сто.

— Кто играет в более оборонительный хоккей: «Лада» Петра Воробьёва или «Магнитка» Ильи Воробьёва?
— Игру «Магнитки» можно критиковать, называть её в некотором роде пассивной, но сравнивать модель Петра Воробьёва и Ильи Воробьёва некорректно. Между ними мало общего. «Лада» была не просто оборонительной командой. Вся её игра была построена на разрушении. «Магнитка» действует совершенно по-другому. К тому же в распоряжении Воробьёвых разные исполнители. Пётр Ильич большую часть своей карьеры работал с молодёжью и работягами, а у Ильи Петровича есть Сергей Мозякин.

Если все будут выходить против СКА спустя рукава или дублирующим составом, то в какой форме игроки сборной подойдут к Играм?

«Захаркин играет в русскую рулетку, «Югра» готова рисковать, подписывая игроков с неоднозначной репутацией»

— Возможно ли расторжение контракта или обмен Полашека? Его функции в большинстве «Сибири» взяли на себя другие ребята.
— Я не думаю, что Фастовский будет спешить. Мало-мальские улучшения в игре Полашека всё-таки есть. С «Витязем» он хоть и привёз две шайбы, но реализовал большинство. В начале сезона он в принципе в спецбригадах не выходил. К тому же в Астане Адам сыграл безошибочно.

— Расскажите об обменах «Сибирь» — «Югра». Кто выиграл?
— «Сибирь» точно ничего не теряет. Шипов и Неколенко не играли, Неколенко даже не тренировался с командой в последнее время. Тогда как Макаров пару лет назад был основным защитником у «Торпедо», что своего рода знак качества, а Горбунов ещё в прошлом сезоне был центром ударного звена «Югры». Что касается тех ребят, кто отправился в Ханты-Мансийск, то для меня очевидно, что Захаркин играет в русскую рулетку. Шипов, может быть, даже перспективнее Горбунова, но с тараканами в голове. Неколенко тоже непростой молодой человек. То, что «Югра» приглашает Дмитрия Моню, только подтверждает тезис о том, что ханты-мансийцы ради исправления ситуации готовы рисковать, подписывая игроков с неоднозначной репутацией.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина?
Многое было понятно ещё после Ванкувера.

— Зачем Санникова пытаюсь использовать в 1-2-м звене? Разве он не может быть идеальным чекером в третьем звене? Есть ли у него шансы поехать на Олимпиаду?
— А что, у «Сибири» в нападении много мастеров, которые однозначно сильнее Санникова? Не думаю. Нельзя игрока такого калибра зажимать в 12-13 минутах игрового времени. Что касается Олимпиады, то шансы невелики. Прежде всего потому что в КХЛ летом вернулись Роман Любимов и Сергей Калинин. Они прямые конкуренты Санникова, а Калинин к тому же любимчик Знарка и играет у него в клубе.

— После игр с «Барысом» можно сказать, что «Сибирь» нашла идеальную игру для себя?
— Думаю, да. «Сибирь» показала хороший баланс между позиционным нападением, аккуратной обороной и атаками с ходу. То, как плотно, но при этом дисциплинированно новосибирцы опекали лидеров «Барыса», кажется эталоном, от которого стоит отталкиваться в дальнейшем.

— Что думаете насчёт последних двух игр «Барыса»? Что это — закономерный спад или случайность?
— Если первый матч с «Сибирью» ещё можно списать на случайность, увидеть в этом поражении элемент невезения, то повторная встреча очень показательна. Что мы увидели? За спинами Доуса, Вея и Дица никого нет. Казахстанская прослойка пока слишком сыровата для того, чтобы давать результат. К тому же, как мне показалось, «Барыс» не лучшим образом готов физически.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров
Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

— По силам ли «Сочи» и «Амуру» подняться выше?
— Не думаю. И те, и другие упираются в потолок своих возможностей. Разве что «Амур» поднимется на одну-две позиции, обозначит борьбу за место в плей-офф, но в попадание хабаровчан в восьмёрку по итогам сезона я по-прежнему не верю. «Сочи» по силам выйти в плей-офф, но не более того.

— Сергей Шмелев перешёл в «Сочи». Как думаете, как он там будет играть?
— Не перестаю удивляться, как быстро в «Спартаке» завяли перспективные ребята из «Атланта». Это касается не только Шмелёва, но и Дыбленко с Левицким. Левицкому переход в «Сочи» пошёл на пользу, он перезагрузил свою карьеру, хотя пока и не раскрыл потенциал до конца. Шмелёв – скоростной форвард с жаждой гола, но в «Спартаке» у него всё шло наперекосяк. Учитывая, что у Сергея Зубова есть проблемы с российскими форвардами, новичок должен прижиться.

«Проявит себя Лемтюгов со СКА – тогда и разговоры об обмене станут неактуальными»

— Почему Дмитрий Жукенов не попадает в состав «Авангарда»?
— Не стоит здесь искать предвзятость со стороны Скабелки. Всё достаточно просто. Дело в регламенте КХЛ. Для полной заявки в составе должны быть игроки 1997 и 1998 годов рождения. 1998 г.р. у «Авангарда» Артём Манукян, которого и ставят вместо Жукенова. А роль «лимитчика» 1997 г.р. выполняет Максим Минеев. На мой взгляд, это главное открытие среди молодых российских защитников на старте сезона. Через два-три года он будет незаменимым игроком «Авангарда» при игре в большинстве.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20-11. От «ястреба» Манукяна до «китайца» Воробья
А ещё «новый Панарин» из Ярославля.

— Почему в своё время Валентин Пьянов уехал из Новосибирска?
— Когда Фастовский пришёл в «Сибирь», то начал зачистку в молодёжной команде, основу в которой составляли игроки 1991 г.р. Был среди них и Пьянов. Тогда в Новосибирске считали, что Валентину не хватит габаритов, чтобы играть на высоком уровне. К счастью, он нашёл себя в Омске и теперь является одним из лидеров «Авангарда». На мой взгляд, звено Михеев – Пьянов – Кошелев прямо сейчас лучшее, что есть у «ястребов».

— Будут ли у «Авангарда» трансферы?
— Пережогин вернул себе место в составе. Подобный шанс Скабелка даст и Лемтюгову. Есть большая вероятность, что он сыграет со СКА. Проявит себя Николай – тогда и разговоры об обмене станут неактуальными. Если «Авангард» в ближайшее время и провернёт сделку, то она будет с участием опального Артура Лауты. Можно с уверенностью говорить, что при Скабелке молодой форвард больше не сыграет за «ястребов». Однако слухи о том, что Лауту и Костина обменяют в «Спартак» на Лещенко – полный бред. Лещенко – форвард первого звена, москвичи никуда его не отпустят, тем более за такую грабительскую компенсацию.

Скабелка покорил «Сибирь», убрав Пережогина и Лемтюгова
Зато Дмитрий Кугрышев забросил первую шайбу за «Авангард».

«У звена Красковского «синдром второгодок», к ним особое внимание»

— Что скажете о завершившейся выездной серии «Торпедо»? За три игры команда забросила четыре шайбы, что случилось?
— Четыре шайбы за три матча – звучит не очень, но все игры для «Торпедо» были разные. «Салават», объективно говоря, сильнее нижегородцев. Уфимцы вполне ожидаемо доминировали. По матчу с «Нефтехимиком» к Скудре и игрокам вряд ли могут быть претензии. А вот в Сочи к «Торпедо» вернулась их старая болезнь – прямолинейность. Плюс волжане нарвались на Константина Барулина, который поймал кураж.

За спинами Доуса, Вея и Дица никого нет. Казахстанская прослойка пока слишком сыровата для того, чтобы давать результат.

— Не слишком удачная игра «Торпедо» является результатом плохой селекции в межсезонье? Скажите несколько слов о нижегородских легионерах: Даугавиньше, Кундратеке, Егличе, Костицыне, Муршаке.
— Однозначно проваливается среди легионеров «Торпедо» только Костицын. Что-либо сказать о Муршаке невозможно, так как из-за травмы он до сих пор не провёл ни одного официального матча. Меньше всего претензий должно быть к Кундратеку, который и шайбы на себя ловит, и по обе стороны площадки успевает. Кто-то играет чуть лучше, кто-то чуть хуже, но я бы отметил, что вся иностранная четвёрка «Торпедо» входит в число лучших в команде по такому показателю, как CORSI. Грубо говоря, в их смены нижегородцы больше атакуют, чем обороняются.

— Почему звено «Локомотива» Полунин – Красковский — Коршков так неудачно начало сезон?
— Это можно было назвать «синдромом второгодок», но эти парни играют в лиге гораздо дольше. Впрочем, они впервые начинают сезон лидерами, а не как молодые игроки, от которых особенно ничего не ждут. Отсюда и груз ответственности, и особое внимание со стороны соперников. Одна шайба на троих – это очень мало, но я бы отметил другое. Ни на ком соперники «Локомотива» не фолят так часто, как на Коршкове, Красковском и Полунине. Пусть таким образом, но они приносят пользу.

— Как думаете, что случилось с «Трактором»?
— Я об этом писал достаточно подробно. Если вкратце, то виной всему травмы в совокупности с тем, что Гатиятулин решил играть в атакующий хоккей, но уровень исполнителей не позволяет реализовывать моменты. При этом бойцовских качеств из-за ухода Денисова и Белова челябинцам явно недостаёт. Исправить ситуацию можно, но комплексно.

— Кого может приобрести «Трактор»?
— Это не инсайд, но я бы предположил, что «Трактору» по стилю игры и исходя из череды травм пригодился бы Александр Сёмин. Тем более что начинал свою карьеру он как раз в Челябинске. Однако куда больше Гатиятулин нуждается в крепком защитнике, настоящем мужике, который добавил бы команде духовитости. Как я понимаю, на это и направлены поиски «Трактора».

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии?
Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

«Озолиньшу ещё дадут поработать из-за его игроцкой репутации. Аболс ближе всего к увольнению»

— Грек из Детройта всё-таки подпишется в КХЛ?
— В отличие от Давида Пастерняка, Андреас Атанасью всерьёз рассматривает вариант с временным переездом в Россию. Провести год в одном из клубов КХЛ, после чего получить желаемую сумму от «Детройта», — неплохой план. Тем более что рублём наши клубы грека не обидят. «Ак Барс» по-прежнему является претендентом на реактивного форварда, но недавно появился не самый очевидный вариант. Подождём, может быть очень интересно.

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью
Без СКА и здесь не обошлось.

— Какой главный тренер на данный момент близок к увольнению? Захаркин? Аболс? Озолиньш?
— Захаркину руководство «Югры» выдало кредит доверия. То же самое можно сказать и про Гатиятулина. В «Тракторе» будут искать другие пути выхода из непростой ситуации. Озолиньшу, думаю, ещё дадут поработать из-за его игроцкой репутации. А вот Аболс ближе всего к увольнению. Руководство «Лады» говорит о трёх-четырёх матчах на исправление положения, но впереди у волжан «Ак Барс», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»…

Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад
Кого первым отправят в отставку: Дуайера или Озолиньша?

— Лига планирует ввести жёсткий потолок зарплат. Зачем КХЛ начинает придумывать каких-то кандидатов в сборную? Ведь уже решили вывести из-под шапки двух-трёх звёзд.
— Потому что КХЛ – зависимая лига. Зависимая прежде всего от федерации. Включение Владислава Третьяка в совет директоров только укрепляет эту зависимость. С этим ничего не поделать.

— Второй клуб в Питере появится после строительства новой арены или его стоит ждать уже в следующем сезоне?
— Ни то, ни другое. В следующем году питерское «Динамо» в КХЛ ждать не стоит, но в перспективе – почему бы и нет? «Юбилейным» владеет Аркадий Ротенберг, в клубе играет его сын Павел. Кстати, отремонтированный под чемпионат мира «Юбилейный» соответствует регламенту лиги. Как по вместимости, так и по другим критериям.

Наблюдая за Сёминым, мы видим самоуспокоенность и даже безразличие. И это началось не в прошлом плей-офф, а гораздо раньше.

— Дмитрий, давно хотел спросить: почему ваши прогнозы на матчи зачастую выглядят нелогичными и абсурдными?
— Потому что результаты матчей в КХЛ тоже зачастую бывают нелогичными и абсурдными. Чтобы предугадывать исход встреч, порой надо идти вопреки здравому смыслу. Но разве не за это мы любим хоккей?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Авангард ХК Барыс ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Сочи ХК Торпедо ХК Трактор ХК Югра Александр Сёмин Игорь Захаркин Олег Знарок
Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
13:15 Полиция расследует дело о нападении Сумманена на прохожего
13:00 Плющев: Гатиятулину в «Тракторе» не хватает опыта, игрокам не хватает помощи
12:57 К. Семёнов: на «точке» против Дацюка тушеваться не буду, настрой на СКА боевой
12:23 Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:10 Ковальчук принял участие во флешмобе и передал эстафету Малкину
12:04 Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»
12:00 Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего
11:29 Малыхин: «Ак Барс» сыграл здорово, а собой я не совсем доволен
11:09 Павлов: у рижского «Динамо» нет других вариантов, надо прерывать неудачную серию
11:03 «Химик» рассказал о сложностях на выезде в Учалы на матч с «Горняком»
10:38 Э. Кулда: две победы подряд могут помочь рижскому «Динамо» выбраться из трясины
10:27 Секач: когда-нибудь я должен был забить, очень рад хет-трику
10:21 Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
10:09 Уланов: игра от обороны и терпение — вот в чём шанс «Авангарда» в матче со СКА
09:43 Полпред президента РФ призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-23
09:18 «Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» и другие результаты предсезонных матчей НХЛ
09:18 Защитник «Сибири» Беляков пропустит две недели из-за травмы
05:36 «Миннесота» согласовала с Койву двухлетний контракт на $ 11 млн
00:58 Азеведу: Секач провёл отличный матч, заслужив хет-трик своей работой
00:31 Макгинн: Демерс думал, мы будем играть вместе, не зная, что его обменяли на меня
00:02 Лукоянов: везение пока не на моей стороне, но моменты есть в каждом матче
18 сентября 2017, понедельник
23:53 Результаты игрового дня ВХЛ
23:43 Итоги игрового дня МХЛ
23:15 Озолиньш: ошибки, ошибки и ошибки, хотя были и всплески
22:53 Билялетдинов: Ткачёв остался в запасе из-за ротации, будем менять игроков
22:39 Ларсен: не то чтобы «Салават» играл плохо, просто не забил
22:24 Галак: когда меня отправляли в АХЛ, не пытался искать негатив
21:58 «Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик
21:35 «Куньлунь» подписал контракты с канадскими игроками Эрхардтом и О’Доннеллом
21:13 Якупов: постараюсь показать в «Колорадо» всё, что умею, использую свои плюсы
21:12 Гареев: у «Северстали» был один шанс, и она его реализовала
20:36 Гулявцев: «Северсталь» выполнила план на матч, «подсушила» игру
20:26 Вестерлунд: «Салават» оказался не таким «голодным», каким нужно быть дома
20:07 Кокарев: все в «Салавате» сильно расстроены из-за поражения
19:34 Заплакавшему на матче минского «Динамо» мальчику клуб подарит билеты на сезон
19:15 «Салават Юлаев» проиграл «Северстали» в Уфе, прервав победную серию
18:50 Анисимов: теперь без россиян в «Чикаго» мой английский язык станет лучше
18:35 Чайка: рады, что Демерс будет играть в «Аризоне», он усилит команду
18:13 НХЛ не будет уменьшать размер вратарских нагрудников в сезоне-2017/18
18:02 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
17:56 Наместников: надо играть в свой хоккей, а не просто пасовать Кучерову и Стэмкосу
17:42 Представитель Ночной лиги в Саратове: расширению лиги мешает нехватка льда
17:27 «Эдмонтон» отправил форварда Максимова и защитника Саморукова в OHL
17:13 Саратов стал вторым городом после Москвы, где стартовал сезон Ночной лиги
17:03 Тэллон: Макгинн сделает «Флориду» крупнее, техничнее и неуступчивее
Все новости RSS
Партнерский контент