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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Что менять «Трактору» и «Ладе»? Эксперты — о выступлении клубов Востока

Уволят ли Артиса Аболса из «Лады» и почему так болтает на старте сезона «Трактор»?
19 сентября 2017, вторник. 15:00 Хоккей

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Какая команда Восточной конференции оставляет пока наилучшее впечатление?

Новиков: По поводу «Салавата» были некоторые сомнения, но сейчас уфимцы выправляют свою игру, однако вчерашнее поражение от «Северстали», конечно, удивило. «Ак Барс» в начале сезона заявлялся как лидер вообще нашего хоккея. Сегодняшнее место в тройке — не предел для Казани. То, что у «Ак Барса» в этом сезоне будет цель играть не ниже финала Кубка Гагарина, не вызывает сомнений. Радует «Куньлунь», команда показывает боевой, плотный и агрессивный хоккей. «Авангард» пытается заявить себя как лидер, но ему сложно, тем не менее определённые успехи есть. «Металлург», конечно, что-то затемнил, старт сезона ниже среднего. В команде идёт перестройка, и лучшие её годы уже позади. Нужно время для создания проекта новой команды, потому что лидеры не молодеют.

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Плющев: По манере игры на Востоке мне больше остальных импонирует «Магнитка». Чувствуется собственная харизма, свой собственный почерк. Конечно, у них произошли большие изменения в составе, они потеряли ряд ведущих игроков. Именно поэтому сейчас нет большой стабильности, но Магнитогорск обязательно наберёт ход. Что касается поражения от минского «Динамо», когда «Металлург» вёл в счёте 3:0, то нынешние динамовцы – это раненый зверь. Батька кричит, что он всех растопчет ногами, пустит по этапу или отправит домой, то начинаешь выходить на игру, словно на последний бой.

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Кожевников: А кто там неудачно выступает? Всё идёт так, как и предполагалось. Те, у кого хороший состав, играют на уровне. Место большой роли не играет, так как все готовятся к плей-офф. Неожиданностей на Востоке нет. Все находятся рядом, некоторые команды могут неудачно сыграть на выезде. Разницы между восьмым и одиннадцатым местами небольшая. Команда выигрывает два матча подряд и выходит наверх.

— Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин попросил тренерский штаб «Лады» всё исправить за три-четыре матча. В это время в Тольятти приедут «Ак Барс», «Нефтехимик», «Сочи» и «Салават». Аболса ждёт отставка?

Новиков: Сама постановка условий — три или четыре игры — не меняет ничего. «Лада», как некоторые другие команды, превратилась в непонятный придаток без перспектив развития. В Тольятти была сильная школа, откуда вышло много игроков и тренеров. Сегодня ничего серьёзного не заявляется и идёт постепенный регресс команды, нужны кардинальные изменения.

Плющев: В «Ладе» непростая ситуация уже несколько лет. Там надо принимать кардинальные решения. Не знаю, сумеет ли Артис Аболс вытащить команду из трясины за эти четыре матча. Он ведь и раньше не показывал результата. Ни в Риге, ни в Тольятти. Вообще же всё происходящее в «Ладе» связано не только с Аболсом.

Кожевников: Давайте не делать скандалов. Я всегда говорил и буду говорить: у нас хватает своих специалистов. А если в КХЛ брать кого-то со стороны, то это должны быть заслуженные люди, которые что-то сделали и проявили себя как хорошие тренеры, которые могут создавать и привносить что-то новое в нашу лигу. Я не считаю, что Аболс выдающийся тренер. У него нет результатов. Покажите мне, где и что он сделал. Он ничего не принесёт в команду. И это касается не только его. У нас есть свои тренеры, которые сидят без работы, и даже у них есть результат на уровне КХЛ. Поэтому мне всё равно, Аболс там или нет. В КХЛ нужно брать людей и понимать, что они принесут пользу, а не преследовать при этом какие-то другие интересы.

— Почему «Трактор» болтает на старте сезона?

Новиков: Нужна система, сейчас у команды трудности из-за огромного количества травмированных. Челябинск — это наш один из лучших хоккейных центров, где выросло столько звёзд. Надо всю структуру клуба смотреть сверху донизу, начинать с работы с детьми и молодёжью.

Плющев: В «Тракторе» молодой и перспективный тренер Анвар Гатиятулин. Но это не значит, что на сегодняшний день он готов давать те результаты, которые от него требуют. В клубе рассчитывают на уровень игроков, но им надо помогать. Этой помощи явно не хватает. Гатиятулину не хватает опыта.

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Кожевников: У челябинцев иногда получаются хорошие игры, они начали здорово, а потом подсели. Но это так и будет продолжаться. Где-то вратари у них в последних матчах неудачно играют. Думаю, что «Трактор» это та команда, которая в конце играет лучше, чем в начале. Они ж не на последнем месте. Две-три игры они выиграют, и всё будет нормально. Но нестабильность у них присутствует. Наверное, она и будет дальше.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Трактор Александр Кожевников Владимир Плющев Юрий Новиков
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