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КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Холмов Андрей, photo.khl.ru

Травмы, селекция или тренерский просчёт? Почему проваливается Аболс

Печальная история в Тольятти повторяется второй год подряд.
19 сентября 2017, вторник. 17:00 Хоккей

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что судьба тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом может решиться в ближайшие три-четыре матча. Таким образом, латвийскому специалисту и всем его помощникам, среди которых есть ещё один латвиец – Виктор Игнатьев, – был дан чёткий посыл. Либо команда начинает играть в хоккей и выбираться из сложившейся ситуации, либо продолжает мучиться на льду, терпит очередные поражения, и это приводит к отставке. Кто-то посчитал, что в министерстве начали давить на Аболса, но это совершенно не так. Объясняем почему.

Прошлый сезон для «автозаводцев» тоже оказался провальным. Хуже «Лады» на Востоке выступил только новокузнецкий «Металлург», вообще не ставивший перед собой никаких задач, кроме как погасить задолженности перед хоккеистами и доиграть регулярный чемпионат. Новокузнечане вполне могли сняться с турнира, бывший гендиректор клуба Сергей Зиновьев подробно рассказал о всех проблемах в интервью «Чемпионату». В итоге «Кузня» всё же доиграла сезон, однако позднее оказалась в ВХЛ и при таком отношении к делу местных чиновников вряд ли вернётся в элиту в ближайшее время.

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Ещё по ходу той «регулярки» Артиса Аболса мог сменить Андрей Разин. Воспитанник тольяттинского хоккея активно искал работу и был готов прийти на помощь родной команде, однако Аболсу и генеральному директору клуба Владимиру Вдовину, лоббировавшему интересы латвийца, удалось удержаться на своих местах. По имеющейся у нас информации, ситуация менялась изо дня в день. В итоге Аболс и Вдовин свои места сохранили, получив второй шанс. Можно, конечно, продолжать говорить про давление со всех сторон, но где результат? Его нет.

Ещё по ходу той «регулярки» Артиса Аболса мог сменить Андрей Разин. Воспитанник тольяттинского хоккея активно искал работу и был готов прийти на помощь родной команде.

Конечно, проще всего обвинить в предвзятости двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, регулярно критикующего Аболса. Но ведь одним Кожевниковым дело не ограничивается. И многие другие специалисты отмечают глобальные проблемы внутри клуба. «В «Ладе» непростая ситуация уже несколько лет. Там надо было принимать кардинальные решения ещё раньше. Не знаю, сумеет ли Артис Аболс вытащить команду из трясины за эти четыре матча. Он ведь и раньше не показывал результата. Ни в Риге, ни в Тольятти. Вообще же всё происходящее в «Ладе» связано не только с Аболсом», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Действительно, Аболс испытывал проблемы, ещё будучи главным тренером рижского «Динамо», которым руководил два с половиной года. В Риге он, как и затем в Тольятти, начинал помощником, а затем становился главным. В сезоне-2013/14 «Динамо» попало в плей-офф, но в первом же раунде завершило свой поход за кубком, уступив «Донбассу». В дальнейшем даже такого результата показано не было. Дело ограничивалось местами внизу турнирной таблицы Западной конференции. Похожее мы наблюдаем и на нынешнем месте работы Аболса. Только вот «Лада», в отличие от «Динамо», даже в плей-офф ни разу не попала.

Нынешнее положение клуба, потерпевшего уже восемь поражений подряд и занимающего последнее место на Востоке, усугубляется ещё и тем, что после окончания сезона-2017/18 КХЛ покинут три команды. Об этом уже официально объявил президент Континентальной лиги Дмитрий Чернышенко. Рейтинг клубов – одна из важнейших вещей, на которую сейчас обращают внимание. Он формируется сразу из нескольких составляющих, и, конечно, особое значение будет уделено результату. Команды, которые попадут в плей-офф, почти наверняка уберегут себя от понижения в классе. «Лада» изначально находится в группе риска, поэтому «автозаводцам» и тренерскому штабу нужно лезть из кожи вон, чтобы хоть как-то обезопасить себя от негативного итога.

Конечно, не в пользу Артиса Аболса играют участившиеся травмы. Сергей Соин, Василий Стрельцов и Картер Эштон продолжают находиться в лазарете.

Конечно, не в пользу Артиса Аболса играют участившиеся травмы. Сергей Соин, Василий Стрельцов и Картер Эштон продолжают находиться в лазарете. Аболс уже отмечал, что у команды пожар с центрами и не хватает нападающих. Более того, заметна нехватка общего мастерства, а на ведущие роли вышла молодёжь во главе с Егором Бабенко и Денисом Зерновым.

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Однако толкового и, что важно, оперативного усиления пока не последовало. И это ещё одна причина нынешнего провала «автозаводцев». В плане селекции «Лада» здорово поработала перед сезоном, пригласив, к примеру, сильных легионеров и тренера вратарей Дмитрия Ячанова. К голкиперам «Лады» нет никаких претензий, Александр Лазушин делает всё от него зависящее. Но постоянно тащить команду ему не под силу. Почему менеджмент тольяттинцев не подносит Аболсу трансферные «патроны» в трудный момент – остаётся загадкой. Без обид для защитника Алексея Кириллова и нападающего Кирилла Капустина – это не то подкрепление, в котором нуждалась команда.

Ситуация в Тольятти продолжает оставаться напряжённой. К этому начинаешь привыкать, вот только привыкать к плохому совершенно не хочется. Складывается ощущение, что Аболс решил устроить своеобразную гонку со своим соотечественником Сандисом Озолиньшем. Того тоже могут уволить в любой момент. Так уж сложилось, что у латвийских специалистов дела в нынешнем сезоне не ладятся. Но Озолиньш дебютировал в качестве главного тренера, а для Аболса эта должность давно стала привычной. Да и в тренерском штабе сборной Латвии, в который входит Артис Аболс, можно было многому научиться у Боба Хартли. Поэтому спрос с Артиса Аболса более серьёзный, нежели с Озолиньша.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Лада Артис Аболс
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