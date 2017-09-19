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Алексей Ковалёв
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: photo.khl.ru

Жизнь после карьеры в НХЛ. Где сейчас российские звёзды, покорившие Америку

25 звёзд, во многом из-за которых мы полюбили НХЛ.
19 сентября 2017, вторник. 20:30 Хоккей

4 октября в Северной Америке стартует очередной сезон НХЛ. За две недели до старта регулярного чемпионата мы вспомнили, чем сейчас занимаются первые российские звёзды НХЛ.

Сергей Фёдоров

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли заканчивал карьеру в магнитогорском «Металлурге». По окончании сезона-2011/12 Фёдоров был назначен главным менеджером ЦСКА. За годы работы в «армейском» клубе не раз подвергался критики из-за отсутствия главного трофея КХЛ. Первый европеец, выигрывавший «Харт Трофи», потерял свою должность в декабре 2016 года. Игорь Есмантович занял пост президента ЦСКА, а Фёдорову получил должность главного менеджера по селекции, также член Зала хоккейной славы входит в наблюдательный совет ЦСКА. По слухам, летом Сергею предлагали должность главного скаута в «Детройте». В недавнем интервью Фёдоров признался, что на время отошёл от хоккейных дел и взял перерыв в работе.

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Павел Буре

Буре завершил карьеру в 32 года в «Рейнджерс» из-за серьёзных проблем с коленом, после чего долго не выходил на лёд. В 2005 году Павел стал генеральным менеджером сборной России, правда вскоре покинул должность. Сейчас является президентом Лиги легенд (международной лиги ветеранов хоккея возрастом старше 45 лет), входит в наблюдательный совет ЦСКА. В феврале 2017 года российские СМИ взбудоражила новость об отказе трёхкратного обладателя «Морис Ришар» от американского гражданства. «Я – русский человек. Я всю жизнь говорил, что мой дом – Москва. Отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет», – говорил тогда Буре.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале NHL

Сергей Зубов

Один из сильнейших атакующих защитников из России последние два года игровой карьеры провёл в петербургском СКА. И даже в 40 лет он выделялся среди остальных игроков обороны в КХЛ. В 2011 году стал помощником главного тренера в СКА, а с 16 октября 2015 года после отставки Андрея Назарова занял руководящую должность в тренерском штабе «армейцев». По окончании сезона-2015/16 СКА не стал продлевать контракт с Зубовым. Отработав год в системе «Сент-Луиса», возглавил ХК «Сочи».

Сергей Гончар

В Америке Гончар отыграл 20 лет, проведя в регулярных чемпионатах НХЛ 1301 матч. На его счету 220 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, что является 17-м показателем в истории лучшей хоккейной лиги для игроков обороны. С 2015 года начал работать с защитниками «Питтсбурга». Выиграл два Кубка Стэнли в качестве тренера. С нового сезона Гончар будет одним из ассистентов Майка Салливана и займёт место рядом с ним на скамейке.

Александр Могильный

Могильный выиграл Олимпийские игры в 19 лет, отыграл 17 сезонов в НХЛ, завоевав кубок Стэнли с «Нью-Джерси». Сезон-2005/06 стал последним в карьере Александра, после чего он подался в управленческую деятельность. По окончании карьеры два года работал на посту президента «Адмирала», покинул клуб из-за разногласия с главным спонсором. В том же году стал президентом «Амура».

Алексей Яшин

В общей сложности провёл 12 сезонов за океаном, ближе всего к кубку Стэнли подбирался в 1998 году, но в финале конференции «Сенаторз» уступили «Баффало». После завершения карьеры Алексей недолго поработал генеральным менеджером женской сборной России. Сейчас проводит мастер-классы, участвует в благотворительных мероприятиях, играет на ветеранских турнирах, а также выступает экспертом в прессе. В 2016 году купил акции «Вегаса» и стал миноритарным владельцем нового клуба НХЛ.

Игорь Ларионов

Обладатель всех основных титулов в хоккее провёл шикарную карьеру за океаном, доиграв в НХЛ до 43 лет. В Америке его называли самый умным игроком, вместе с «Детройтом» он взял три Кубка Стэнли. Год работал директором по спортивным операциям СКА. Ларионов известный винодел, а вдобавок к этому занимается агентской деятельностью, среди его клиентов — Наиль Якупов, Илья Самсонов, Андрей Локтионов. Недавно открыл свой ресторан в Москве — Larionov Grill & Bar.

Валерий Каменский

Если бы не серьёзные травмы карьера Каменского в НХЛ сложилась бы куда успешнее. За океан он отправился после перелома ноги, но, несмотря на это сумел заиграть за «Нордикс» из Квебека. Всего же в НХЛ провёл 703 матча, а игровую карьеру завершил в родном «Химике» из Воскресенска. Несколько сезонов подряд Валерий возглавлял дисциплинарный комитет КХЛ, а сейчас работает в лиге в качестве вице-президента по развитию и председателя спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Николай Хабибулин

«Стена Булина», как прозвали его за океаном, провёл противоречивую карьеру. Из-за разногласий с «Финиксом» по контракту пропустил почти два сезона, а позже с «Тампой» Николай добрался до своего первого и единственного кубка Стэнли. Самый успешный российский голкипер в НХЛ травмировался в ноябре 2013 года и лишь спустя два года официально сообщил о завершении карьеры. Заявлял о желании работать менеджером в клубе КХЛ, однако работу так и не нашёл. Живёт в Америке, в прошлом году выдал дочь Сашу замуж за шведского хоккеиста Роберта Нильссона.

Евгений Набоков

Воспитанник усть-каменогорского хоккея большую часть карьеры отыграл за «Сан-Хосе Шаркс». Набоков вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. В 2008-м в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменен в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в тренерском штабе «Сан-Хосе».

Видео можно посмотреть на ютуб-канале NHL

Сергей Самсонов

В 1998 году был выбран под общим восьмым номером на драфте «Бостоном», за «Брюинз» отыграл восемь сезонов. Считался одним из самых перспективных нападающих из России, однако в полной мере реализовать свой талант так и не смог. Карьеру закончил во «Флориде». В 2014 году начал работать скаутом в «Каролине», сейчас возглавляет департамент по развитию игроков «Харрикейнз».

Вячеслав Фетисов

Фетисов сделал шикарную карьеру в ЦСКА и несколько лет упорно пытался уехать в НХЛ. «Армейский» клуб долго не отпускал именитого защитника и всё-таки в 1989 год он отправился в «Нью-Джерси». В НХЛ доиграл аж до 40 лет, выиграл два кубка Стэнли. Из «Девилз» перебрался в «Детройт», где составил великую «Русскую пятёрку». Закончил карьеру в 1998 году, а спустя 11 лет сыграл один матч за ЦСКА в КХЛ. Был председателем Совета директоров нашей лиги, три года являлся президентом ЦСКА и членом совета учредителей ВАДА. Сейчас Вячеслав входит в Совет директоров КХЛ.

Владимир Малахов

Член «Тройного золотого клуба» (выиграл золото чемпионата мира, Олимпиады и Кубок Стэнли) в дебютном сезоне за океаном сразу попал в символическую сборную новичков НХЛ. С «Нью-Джерси» в 2000-м взял кубок Стэнли. По ходу всей карьеры боролся с тяжёлыми травмами. Завершил карьеру в 2006 году. В настоящее время Малахов живёт в США и занимается бизнесом, но по-прежнему пристально следит за хоккеем. Кроме того, прославленный хоккеист регулярно приезжает на родину играть в Лиге Легенд за сборную России.

Алексей Ковалёв

«АК-27» провёл в НХЛ 1316 игр, что является лучшим показателем среди российских хоккеистов. Всего на его счету 1029 (430+599) очков. Выиграл золото ОИ-1992, а уже в следующем сезоне блистал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Через год Ковалёв выиграл Кубок Стэнли. В октябре 2016 года в возрасте 43 лет вышел на лёд в составе швейцарского клуба «Висп». В настоящее время Алексей продолжает работать спортивным директором этой команды.

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Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли — о своей карьере, жизни в Швейцарии, рекордах Овечкина и желании поработать в сборной России.

Сергей Брылин

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, легенда «Нью-Джерси». Нападающий оборонительного плана провёл 13 сезонов за «дьяволов», а последние пять лет работает ассистентом главного тренера фарм-клуба «Дэвилз».

Вячеслав Козлов

В НХЛ Козлов демонстрировал впечатляющую статистику и приносил огромную пользу своим командам, однако никогда не считался звездой уровня Фёдорова или Ковальчука. Выиграл два кубка Стэнли. Доиграл до 43 лет, а затем был приглашён на должность помощника главного тренера московского «Спартака». 10 октября 2016 года покинул клуб вместе с Германом Титовым. Сейчас играет за команду ветеранов, занимается семьёй и активно ищет работу в хоккее.

Алексей Жамнов

В НХЛ выступал за «Виннипег», «Чикаго», «Филадельфию» и «Бостон», классический центрфорвард, умеющий создать гол из ничего. В копилке у Алексея полный комплект олимпийских наград, а также бронза чемпионата мира — 1991. С 2006 по 2012 годы работал генеральным менеджером чеховского «Витязя», а следующие три года на аналогичной должности в мытищинском «Атланте». Сейчас является первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака», а также возглавляет скаутскую службу сборной России.

Герман Титов

Уехал в НХЛ в 27 лет и сразу сумел положительно зарекомендовать себя в «Калгари». В общей сложности провёл за океаном 658 матчей, играл за «Питтсбург», «Эдмонтон» и «Анахайм». Закончил карьеру в 40 лет, после чего встал на тренерский мостик. Сначала работал главным тренером новокузнецкого «Металлурга», а позже московского «Спартака». После увольнения из «Спартака» вернулся в Калгари.

Сергей Макаров

Как и многие хоккеисты 90-х, уехал за океан в солидном возрасте — в 31 год. В первом же сезоне за «Калгари» провёл 80 матчей в «регулярке» и ещё шесть в плей-офф. По итогам дебютного сезона был удостоен «Колдер Трофи», став самым возрастным обладателем приза лучшего новичка. С тех пор было принято правило, что на эту награду может претендовать хоккеист не старше 26 лет. Макаров отыграл семь сезонов в НХЛ. Завершив игровую карьеру, Сергей занялся бизнесом, стал помогать развитию спорта в родном Челябинске, после работал тренером в американской хоккейной школе, принимает участие в благотворительных и ветеранских матчах.

Виктор Козлов

В 1993-м году на драфте был выбран под общим шестым номером «Сан-Хосе», за «Шаркс» отыграл неполных четыре сезона. За семь лет во «Флориде» лишь раз играл в плей-офф. В 36 лет вернулся в Россию, где отыграл ещё пять сезонов. По ходу сезона-2015/16 перешёл на тренерскую работу и с тех пор является помощником Ильи Воробьёва в «Магнитке».

Сергей Немчинов

За 11 сезонов в НХЛ выиграл два кубка Стэнли, наибольших успехов добился в составе «Рейнджерс». Карьеру игрока завершил в «Локомотиве», после чего работал тренером в сборной России, на протяжении двух лет возглавлял молодёжку, был главным тренером ЦСКА. С 2015 года трудится на посту директора «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Валерий Буре

Брат Павла Буре Валерий играл за «Монреаль», «Калгари», «Флориду», «Сент-Луис» и «Даллас». В составе сборной России выигрывал серебро и бронзу Олимпийских игр. Закончил карьеру в 2002 году, а через год получил гражданство США. Осенью 2010 года в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой Валерий выступал в шоу канадского телевидения о фигурном катании с участием профессиональных игроков НХЛ и одержал победу. Женат на актрисе Кэндис Кэмерон. Буре — младший занимается винном бизнесом. Его предприятие – Bure Family Wines – выпускает в год по 150 бутылок каждого из трёх производимых сортов. Они продаются в 10 топ-ресторанах Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса, а также под заказ.

Дарюс Каспарайтис

Провёл долгую и яркую карьеру в НХЛ, сыграв 946 матчей. С «Питтсбургом» Дарюс чаще всего выходил в плей-офф, но так и не смог добраться до кубка Стэнли. Последние четыре года проводит по несколько матчей в сезоне за литовские клубы. Пробовал себя на тренерском поприще в СКА, но не нашёл общего языка с Вацлавом Сикорой и его помощником Яном Вотрубой. Сейчас живёт в Майами, занимается строительным бизнесом и изредка участвует в ветеранских матчах.

Илья Брызгалов

Брызгалов – третий из россиян по количеству матчей, побед и шат-аутов в НХЛ. Один из двух российских голкиперов, в чьей коллекции есть Кубок Стэнли. Илья является обладателем второй по протяжённости «сухой» серии в истории Кубка Стэнли — 249 минут 15 секунд. Два года назад закончил карьеру в «Анахайме». Живёт в США, воспитывает детей, наслаждается хоккеем, выступает экспертом в прессе и частенько рассуждает о космосе и героизме.

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Олег Твердовский

Уже в 18 лет пробивался в состав команды НХЛ. За всю карьеру защитник провел 713 матчей в лучшей лиге мира за «Анахайм», «Виннипег», «Финикс», «Нью-Джерси», «Каролину» и «Лос-Анджелес». В составе сборной России в 2009 выиграл чемпионат мира, а в 2002-м стал обладателем бронзы Олимпиады, дважды выигрывал кубок Стэнли. Завершил карьеру в возрасте 37 лет из-за желания больше времени проводить с семьёй. Сейчас живёт в Лос-Анджелесе, занимается бизнесом, не связанным с хоккеем. Принимает активное участие в воспитании и тренировке своих детей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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