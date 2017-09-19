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Яромир Ягр
Текст: Максим Замятин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: ЦСКА отправляет Окулова в фарм, а «Нефтехимик» хочет Ягра

А потом легендарный чех будет играть с Окуловым в ВХЛ. Всё ли в порядке с руководством «Нефтехимика»?
19 сентября 2017, вторник. 23:00 Хоккей

«Витязь» победно завершил выездное турне

Подмосковный «Витязь» удачно закончил свою долгую выездную серию. После выигрыша в овертайме у «Адмирала» команда Белова уверенно обыграла в Хабаровске «Амур». В четырёх гостевых матчах «Витязь» добыл три победы, уступив только «Куньлуню», и может считать итоги своего вояжа вполне достойными.

В Хабаровске ключевым отрезком встречи стала концовка второго и начало третьего периода, когда «Витязь» смог добиться преимущества в счёте и закрепить успех. Сначала Александр Никулин вывел гостей вперёд, реализовав удаление Кузьмина, а затем Алексей Макеев отменным выстрелом в касание забросил победную шайбу. Для «Амура» этот проигрыш стал шестым подряд. «Волнует то, что „Амур“ на выезде и дома — разная команда. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо. Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, „спасали Россию“», — сказал после матча наставник дальневосточников Андрей Мартемьянов.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 5 1:2, 1:1, 1:2
Витязь
Московская область
1:0 – Дедунов (Ли, Кузьмин) – 02:37 (5x5), 1:1 – Романов (Швец-Роговой) – 08:06 (5x5), 1:2 – Романов (Манкинен) – 18:50 (5x5), 2:2 – Ушенин Вячеслав (Бывальцев, Ушенин Владислав) – 24:20 (5x4), 2:3 – Никулин (Копейкин, Мозик) – 30:26 (5x4), 2:4 – Макеев (Никулин, Панков) – 45:38 (5x5), 2:5 – Манкинен (Риссанен, Выглазов) – 52:48 (5x5), 3:5 – Коларж (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 54:37 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

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Хелльберг почти не пропустил

Два матча на ноль в исполнении голкипера «Куньлуня» Магнуса Хелльберга заставили болельщиков обратить особенное внимание на этого стража ворот. В выездном матче с «Торпедо» швед снова был на высоте, и львиную долю времени матча держал свои ворота на замке. Гол Андреаса Турессона, забитый в первом периоде, придал китайской команде уверенность, но удержать нужный счёт подопечные Кинэна не смогли. Сначала Евгений Мозер пробил заколдованного шведа броском в касание, а ещё через четыре минуты Владимир Галузин принёс «Торпедо» победу.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

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ЦСКА отправляет Окулова в ВХЛ

Как стало известно «Чемпионату», клуб ВХЛ «Звезда» (Чехов) получит серьёзное усиление на ближайшие матчи регулярного чемпионата Высшей лиги. На игру с командой «Горняк» (Учалы) к «Звезде» присоединятся сразу пять хоккеистов из системы ЦСКА. Речь идёт о защитнике Никите Макееве, а также о нападающих Андрее Кузьменко, Андрее Светлакове, Константине Окулове и Павле Карнаухове. Командировать хоккеистов решено в связи с тем, что у ЦСКА, исходя из календаря регулярного чемпионата КХЛ, возникают большие перерывы между ближайшими играми. Указанным хоккеистам будет предоставлено время для получения игровой практики. Они присоединятся к «Звезде» 20 сентября.

Напомним, что Окулов перешёл в стан ЦСКА из новосибирской «Сибири», и в 7 матчах за «армейцев» на счету 22-летнего форварда 2 гола и 4 передачи в 7 матчах. Вероятно, на факт попадания Константина в число игроков, отправленных в ВХЛ, стало наличие двустороннего контракта.

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«Нефтехимик» и Ягр: реальность или фантастика?

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заинтересован в приглашении чешского нападающего Яромира Ягра, который до сих пор не нашёл себе новую команду. Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального директора нижнекамской команды Раиля Якупова. «Мы очень интересуемся Ягром. Он бы украсил лигу и наш клуб. Я заявляю об этом на полном серьёзе. Не удивляйтесь, если Ягр к нам приедет», — сообщил Якупов.

Как известно, приоритетом Яромира продолжает оставаться трудоустройство в Национальной хоккейной лиге, где ещё не стартовал регулярный чемпионат. Чуть позже появились и слова самого Ягра, который не упомянул клуб из Нижнекамска, но отметил, что КХЛ является запасным вариантом.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере «Нефтехимика»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Амур ХК Витязь ХК Нефтехимик ХК Торпедо Константин Окулов Яромир Ягр
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