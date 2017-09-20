«Трактор» начнёт побеждать. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев спрогнозировал исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

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Челябинцы находятся в непростом положении. Они проиграли со счётом 0:5 в Санкт-Петербурге, плюс команду замучили травмы. Теперь ещё и нападающий Виталий Кравцов выбыл из-за перелома кисти. Не позавидуешь главному тренеру Анвару Гатиятулину. Что касается сочинцев, то к ним присоединился новичок Сергей Шмелёв, который ранее расторг контракт со «Спартаком». Он отправился с южанами на выездную серию и наверняка дебютирует уже в Челябинске. Сергей готов сыграть. Для обеих команд этот матч получится непростым. «Трактор» перед своими болельщиками как минимум обязан дать бой сочинской ледовой дружине, а как максимум – выиграть и завоевать такие нужные для себя очки. Команда продолжает находиться вне зоны плей-офф на Востоке.

Прогноз: победа «Трактора».

Рижане совсем разобраны. Сандис Озолиньш и его хоккеисты потерпели девять поражений подряд, так что не удивительно, если в ближайшее время в динамовском коллективе произойдёт отставка главного тренера. У «Нефтехимика» же в целом всё в порядке. Конечно, большего ждут от Жердева и Галимова, который уже залечил травму и должен прибавлять от матча к матчу. Нижнекамцы будут бороться за плей-офф и, скорее всего, туда попадут. Дома у команды Андрея Назарова не должно возникнуть проблем с аутсайдером Западной конференции. В этой встрече очевидно просматривается ставка на хозяев. Хотя аутсайдеру Восточной конференции – тольяттинской «Ладе» — нижнекамцы уже успели проиграть. Важно обойтись без недооценки соперника.

Прогноз: выиграет «Нефтехимик».

Казанцы покуражились дома над рижским «Динамо». Чешский форвард Иржи Секач оформил хет-трик. Первую шайбу за «барсов» забросил молодой и талантливый Никита Язьков. У команды Зинэтулы Билялетдинова всё получалось, но по таким играм нельзя оценивать силу коллектива, потому что Рига переживает не лучшие времена. Я думаю, что матч со «Слованом» получится для «Ак Барса» более тяжёлым. Такого разгрома, как в прошлой встрече, зрители не увидят. Но татарстанские хоккеисты всё равно победят. Скорее всего, сделают они это в основное время. Милош Ржига и его братиславские «орлы», конечно, должны постараться зацепиться за очки на глазах у родной публики, ведь положение дел у «Слована» незавидное. Если словаки хотят попадать в плей-офф, занять высокую позицию в рейтинге клубов и обезопасить себя от вылета из КХЛ, нужно набирать очки.

Прогноз: победит «Ак Барс».