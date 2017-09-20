Романтика Ковальчука. Как «Инстаграм» захватил вице-капитана СКА

Юбилей Макарова

Свой 30-й день рождения отпраздновал нападающий «Салавата». Жена Игоря, популярная телеведущая Лера Кудрявцева, красиво поздравила мужа на своей странице. «Ты — моя защита, ты — мой друг, ты — мой муж и моя любовь. Пусть все мечты сбываются!» — написала Кудрявцева.

Апальков стреляет в будущее

Даниил в этом сезоне пропустил лишь один матч «Локомотива» и в среднем за игру проводит на площадке 17 с половиной минут. Выходные же Апальков проводит со своей девушкой Светланой — ведущей на ярославском телеканале. Пара не прочь провести время на природе.

«Романтичёк» Ковальчука

«Инстаграм» захватил Илью Ковальчука! Вице-капитан СКА в этом сезоне не только регулярно набирает очки, но и активничает в соцсетях. В день Ковальчук может выставить несколько фотографий, делает к ним забавные подписи и отвечает друзьям в комментариях. Из последнего — фото с женой Николь. Подпись соответствующая: «Романтичёк перед выездом».

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Милые Тихоновы

В последних матчах Виктор забросил несколько шайб, что обрадовало семейство Тихоновых. После матча с «Трактором» его жена Евгения решила сфотографировать мужа с дочкой на льду. Но в кадр влезли Илья Ковальчук и Патрик Херсли. «Целый набор всяких хоккейных «вкусностей», — прокомментировала картину Тихонова.

Давние друзья Коскиранты

На одном из домашних матчей СКА внимание зрителей «Ледового» привлекли два колоритных болельщика из Финляндии, а ведь с «Йокеритом» на прошлой неделе «армейцы» не играли. Оказалось, что эти ребята давние друзья Ярно Коскиранты. В пятницу вечером после игры с «Магниткой» он долго общался с ними, а потом выложил совместное фото.

Тарасенко с любимой

Полным ходом идёт подготовка к сезону в НХЛ. Владимир Тарасенко давно тренируется в Сент-Луисе. Но даже в разгар предсезонки нападающий «Блюз» находит время для любимой жены Яны.

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Якупов на американском футболе

Наиль Якупов не первый год живёт за океаном и давно пристрастился к американским видам спорта. Сезон NFL уже стартовал, а это значит, что в Денвере все помчались на футбол.

Путешествие Бурмистрова и Ко

«Ванкувер» отправился в Китай, где сыграет два выставочных матча с «Лос-Анджелесом». Александру полёт на другой континент понравился. «На самом деле 13 с половиной часов прошли просто отлично. Можно даже сказать, что в самолёте для нас устроили своего рода ночной клуб. Мне это особенно понравилось», — написал Бурмистров.

Новые упражнения Бобровского

Голкипер «Коламбуса» постоянно пробует что-то новое в тренировках. На этот раз Сергей в специальных очках тренировал реакцию. «Будь осторожна, я же могу ударить тебя», — сказал Бобровский девушке, которая снимала видео.

Орловы на ужине

Даже в Вашингтоне Дмитрий и Варвара Орловы не забывают о родине. В выходные семья хоккеиста вместе с друзьями сходила в русский ресторан. «Находясь в США, чувствуешь себя как дома в такой компании и… рестораном», — написала Варвара.

Армия болельщиков Малкина

В штате Пенсильвания тысячи болельщиков «Пингвинз». На прошлой неделе Евгений Малкин встретился с самыми активными фанатами, среди которых оказалось много представителей женского пола.