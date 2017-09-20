ЦСКА отправил в фарм-клуб Окулова, Светлакова и ещё троих человек. Зачем?

Клуб ВХЛ «Звезда» (Чехов) получит серьёзное усиление на ближайшие матчи регулярного чемпионата Высшей лиги. На игру с командой «Горняк» (Учалы), запланированной на 21 сентября, к чеховцам присоединятся сразу пятеро хоккеистов из системы ЦСКА. Речь идёт о защитнике Никите Макееве, а также о нападающих Андрее Кузьменко, Андрее Светлакове, Константине Окулове и Павле Карнаухове. Некоторые болельщики сразу задались вопросом: зачем руководство москвичей пошло на этот шаг? Не пугайтесь, никто не собирается списывать со счетов талантливую молодёжь и уж тем более убивать российский хоккей. Причины «ссылки» совершенно иные.



Начнём с того, что все пятеро отправленных в ВХЛ — на двусторонних контрактах. То есть ЦСКА поступил в полном соответствии со всеми юридическими нормами, ничего не нарушив. К примеру, отправить в ВХЛ Александра Попова или Игоря Ожиганова, Сергея Шумакова или Максима Шалунова можно только через процедуру прохождения списка отказов. Но к таким мерам прибегают в экстренных случаях, когда на хоккеистов уже не рассчитывают. Здесь же всё гораздо проще и понятнее.

Нынешний «армейский» состав изобилует классными исполнителями, на каждый матч регулярного чемпионата кто-то из игроков в любом случае оказывается вне заявки. Волею календаря после встречи в Хельсинки с «Йокеритом», запланированной на 21 сентября, москвичам придётся отдыхать три дня, а после «Слована» ещё пять дней. Это значит, что время для получения игровой практики нужно как-то увеличивать, придумывать ходы. Краткосрочная командировка в ВХЛ для поддержания игровых кондиций – вполне логичный ход в этой ситуации. Ну а Игорь Никитин найдёт, кого поставить в состав ЦСКА на два ближайших матча.

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Следует подчеркнуть, что самый старший из отправленных в «Звезду» – Константин Окулов – 1995 года рождения. Все остальные моложе. Нет ничего зазорного в том, что молодые и набирающиеся опыта хоккеисты поиграют за фарм-клуб «армейцев» в ВХЛ. Шумиха по большей степени поднялась из-за Окулова и Светлакова, так как оба являются кандидатами в сборную России. Можно вспомнить, что в своё время «Автомобилист» отправлял Анатолия Голышева в ВХЛ. Правда, не из-за нехватки игровой практики, а в воспитательных целях. И ничего ведь, живой. Для Карнаухова, Кузьменко и Макеева подобная поездка вообще не должна становиться ничем удивительным. Ребята, на которых уже обратил внимание тренерский штаб первой команды, пройдут закалку Высшей лигой. В итоге получится, что и молодёжь игровую практику получит, и другие хоккеисты, оставшиеся в ЦСКА, будут выходить на лёд чаще.

Краткосрочная командировка в ВХЛ для поддержания игровых кондиций – вполне логичный ход в этой ситуации. Ну а Игорь Никитин найдёт, кого поставить в состав ЦСКА на два ближайших матча.

«Есть вариации задействовать всех наших хоккеистов с двусторонними и односторонними контрактами в игровой практике. Поэтому и было принято такое решение. У нас впереди матчи с «Йокеритом» и «Слованом». По временному режиму это четыре дня. Если у нас появилась возможность в этом формате совместить всё с играми в Высшей лиге, то почему бы не проверить наших ребят на уровне ВХЛ? Ничего особенного в этом нет. Они там должны себя проявить как лидеры. Это будет ещё один штрих к развитию спортивной конкуренции в нашем клубе.

Такая высокая конкуренция при возможности должна быть в любом клубе. ЦСКА возвращается к своим истокам. Нам в этом году удалось создать конкуренцию, мы идём по намеченному плану», — пояснил президент клуба Игорь Есмантович.



Ещё один слух, появившийся в СМИ, касается двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова. Сын заслуженного ветерана — Егор Михайлов — работает старшим тренером в «Звезде», помогая Борису Миронову. Борис Петрович является членом наблюдательного совета ЦСКА и, по сообщениям некоторых источников, мог пролоббировать усиление состава для команды Михайлова-младшего.

Вполне логичен вариант, при котором в первой команде «армейской» системы решили помочь своему фарм-клубу и отправить туда усиление. Опять же, в этом нет ничего удивительного.

«Я не был инициатором этого решения, как написали в некоторых СМИ. Но дело не в этом. Я считаю, что лучше играть, чем тренироваться и не играть. Я так понимаю, что ребят отправили туда на два матча. Не вижу в этом ничего плохого, после этого они вернутся в основную команду и продолжат за неё выступать. Я так понимаю эту ситуацию. Я хотел усиления для фарм-клуба, где тренирует мой сын Егор Михайлов? Это глупости! Я даже не думал об этом. Это нормальная профессиональная практика. Если молодые ребята не играют в основной команде, то их отправляют в фарм-клуб. Это было в наше время, это было буквально недавно, и сейчас практикуется в клубах. Если хоккеист на протяжении нескольких матчей не попадает в состав, то он должен играть в ВХЛ, для этого фарм-клуб и создаётся», — отреагировал на появившуюся информацию Борис Михайлов.

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Да, «Звезда» не слишком удачно стартовала в новом регулярном чемпионате ВХЛ, проиграв четыре матча из пяти. Поэтому вполне логичен вариант, при котором в первой команде «армейской» системы решили помочь своему фарм-клубу и отправить туда усиление. Опять же, в этом нет ничего удивительного. Есть возможность убить двух зайцев: и молодёжи позволить вдоволь наиграться, и тренерскому штабу помочь выбраться из непростой ситуации. Так почему бы этого не сделать? Миронов с Михайловым, к слову, продолжают профессионально расти. Оба добились весомых успехов с командой МХЛ «Красная Армия», одержав победу в Кубке Харламова, а теперь пошли на повышение, возглавив клуб ВХЛ.

Есть плюс в принятом «армейцами» решении и для маленьких провинциальных городов. В Хельсинки Окуловым и Светлаковым никого не удивишь, а в Учалах и Нижнем Тагиле посмотреть на восходящих звёзд отечественного хоккея придут полные трибуны. Большинство людей из этих российских глубинок видели сборную только по телевизору, а теперь у них на глазах сыграют хоккеисты, которые вполне могут отправиться на Олимпийские игры в Корею.



Кстати, в своё время отправку в «Звезду», правда не чеховскую, а чебаркульскую, проходил даже Валерий Харламов, ставший впоследствии легендой не только советского, но и всего мирового хоккея. А нападающий Павел Буре, ещё один известный «армейский» воспитанник, однажды проронил такую фразу: «Когда я попадал в состав ЦСКА на игру, то понимал, что я уже в сборной СССР. Такая была конкуренция».

В Хельсинки Окуловым и Светлаковым никого не удивишь, а в Учалах и Нижнем Тагиле посмотреть на восходящих звёзд отечественного хоккея придут полные трибуны.

Конкурировать со СКА в нынешних условиях ЦСКА может только за счёт длинной «скамейки». Иначе кубок Гагарина у действующих обладателей не отобрать.