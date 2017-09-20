Сможет ли СКА выиграть 20 матчей подряд? Мнение экспертов по Западу КХЛ

Что менять «Трактору» и «Ладе»? Эксперты — о выступлении клубов Востока Уволят ли Артиса Аболса из «Лады» и почему так болтает на старте сезона «Трактор»?

Олимпийский чемпион Александр Пашков, двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков и заслуженный тренер России Юрий Новиков дали ответы на актуальные вопросы, связанные с выступлениями команд Западной конференции в чемпионате КХЛ.

— СКА выиграл уже 12 матчей подряд. Может ли серия продлиться до 20 игр?



Пашков: Я думаю, что СКА вполне может пойти на очередной рекорд и выиграть 20 матчей подряд. Видимо, попутный ветер у команды. Поэтому её и несёт довольно быстро. Посмотрим, может, перерыв как-то повлияет. Интересно, как СКА пройдёт дистанцию до перерыва.



Бадюков: Думаю, что эта серия рано или поздно прервётся. Не знаю, когда это произойдёт, но обычно в таких сериях всегда случается что-то из ряда вон выходящее, и потом уже тренеры говорят, что она когда-то должна была прерваться. Возможно, она закончится в игре с омским «Авангардом». Настрой на СКА сейчас запредельный. Многие говорят, что команды выставляют против Питера чуть ли не дублирующий состав, но это не так, конечно. На «армейцев» сейчас запредельный настрой. Вообще, в этом чемпионате много сценариев, которые не были заранее заложены. Уверен, что в ближайшем выезде серия побед СКА прервётся. Когда это произойдёт, не знаю. Но я не верю, что из шести матчей в гостях подопечные Знарка выиграют все шесть. Это будет нонсенс.

Бадюков: Возможно, победная серия питерских «армейцев» закончится в игре с омским «Авангардом». Настрой на СКА сейчас запредельный.

Новиков: Конечно, мы отмечали, что СКА в этом году выступает мощно. У них есть физическая мощь. Видимо, заложен хороший фундамент. Селекционная работа, в связи с уходом тонких игроков, придала команде больше силовой составляющей. Но непобедимых команд нет, это аксиома. В один из чемпионатов ЦСКА времён Тихонова потерпел только одно поражение за сезон. Случаи бывали разные. Но главное то, что любого соперника можно победить. Соперник, который выходит против СКА, должен уважать себя, быть смелым и победить свои сомнения. С этими бойцовскими чувствами он должен выходить на лёд. Уверен, что мы ещё будем присутствовать при поражениях питерских «армейцев».



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— Какие последствия может иметь ссылка Окулова в ВХЛ, учитывая то, что у него отличные показатели в играх за ЦСКА? Может ли это вселить неуверенность в игроков ЦСКА?



Пашков: В ЦСКА вполне может нарастать недовольство, проявление какой-то конфликтности. У команды переизбыток игроков, которые способны выходить в составе, но не получающих достаточного игрового времени. Такие вещи вызывают неудовлетворённость, никуда от этого не деться. Некоторые хоккеисты не наедаются, не получают полной нагрузки. В случае с Окуловым это может сказаться. Посмотрим, как он сыграет в ВХЛ.

Пашков: В ЦСКА вполне может нарастать недовольство, проявление какой-то конфликтности. У команды переизбыток игроков, которые способны выходить в составе, но не получающих достаточного игрового времени.

Бадюков: Думаю, что такой ход событий прогнозировался. Всё это идёт согласно тому курсу, который был в ЦСКА ещё при Квартальнове: несмотря на то что молодой игрок набирает очки, его для практики отправляют в фарм-клуб, где он помогает «Звезде» и себе. Целая группа игроков после выезда на Дальний Восток много тренировалась и выходила на лёд не в столь большом объёме. Пока есть возможность заменить их на домашнюю серию и скомпоновать состав, то почему бы не дать ребятам, переговорив с ними, возможность поиграть? Лучше игра, чем тренировки по два часа, это любой игрок скажет. Думаю, что это спланированная акция, здесь нет никаких дисциплинарных вещей. Всё то же самое, что мы видели и в прошлом сезоне, ничего удивительного здесь нет.

Новиков: Перевод любого игрока в фарм-клуб связан с определёнными причинами. Это может быть потеря уверенности в своих действиях на площадке или травма. Хоккеист переводится на ранг ниже, чтобы он там восстановился, поверил в себя и вернулся. Есть великий пример, когда не увидели талант Харламова и в 17 лет отправили его в Чебаркуль. Это пример для всех хоккеистов. Если уж ты взял в руки клюшку, то бейся до конца и верь в свою судьбу, что только ты сам её пишешь. Поэтому здесь ничего страшного нет.

Итоги дня КХЛ: ЦСКА отправляет Окулова в фарм, а «Нефтехимик» хочет Ягра А потом легендарный чех будет играть с Окуловым в ВХЛ. Всё ли в порядке с руководством «Нефтехимика»?

— Почему «Спартак никак не может сделать шаг вперёд и присоединиться к командам, которые постоянно находятся в зоне плей-офф?

Пашков: Если посмотреть на историю, то «Спартак» добивался успехов, когда командой руководили не спартаковские тренеры: Бобров, Карпов, Кулагин. Многолетняя инерция назначения спартаковских игроков в команду с одной стороны преследует благую цель, но не приносит результата. Это не совсем правильно. Должны быть люди со свежим взглядом, с иным видением хоккея. «Спартаку» нужны новые идеи. Конечно, могут быть и внутренние причины. Но сказанное мной – один из главных факторов.

Бадюков: На первом этапе из восьми матчей подряд у красно-белых были травмы. Да и ещё и функционально команда немножко подсела. В тот хоккей, который хочет видеть Епанчинцев, команда в последних матчах не смогла сыграть. Матч с «Ак Барсом» потом показал, что она готова и при стопроцентном выкладывании всех хоккеистов всё получится. Но пока это выходит не на сто процентов у всех. Большинство у «Спартака» не получается, в обороне тоже есть недоработки. Много вопросов к игрокам, но ни в коем случае нельзя пенять на судейство, как у нас делают некоторые товарищи. Дело не в этом, а в том, что внутри команды. «Спартак» наверстает своё, для него ещё ничего не потеряно. Игр впереди – вагон и маленькая тележка. Сейчас у них будет домашняя серия. Не стоит забывать, что москвичи съездили в тяжёлый выезд, а оттуда сложно привезти очки. Только «Витязь» более-менее достойно уехал с Дальнего Востока с приличным багажом. «Спартак» больше привык играть дома. Такие выезды надо проходить более стабильно, а этим качеством подопечные Епанчинцева похвастать пока не могут. Всплески у команды есть, и они очень яркие, как вспышки на Солнце, но этого пока недостаточно.



Новиков: По «Спартаку» у меня довольно двоякое впечатление. У команды в этом чемпионате были и хорошие моменты. На старте она достойно играла, а если и проигрывала, то в упорной борьбе. Где-то ей чуть-чуть не хватало. Вообще, многие команды среднего достатка проигрывают по чуть-чуть, и потом это складывается в серьёзные проблемы, как то непопадание в плей-офф. Это чуть-чуть – тренерский довесок в победу. Одну шайбу в игре должен забивать тренер.

Новиков: чуть-чуть – тренерский довесок в победу. Одну шайбу в игре должен забивать тренер.

Сейчас команда зависла в нижней части таблицы. Победа в Казани, проигрыш в Нижнекамске – эти перепады, конечно, портят общую картину и волевые качества коллектива в целом. «Спартак» способен сыграть с лидером хорошо. А там, где надо брать свои очки, они почему-то не берутся. Время у красно-белых есть, картинка местами там неплохая. Надо биться и понимать ответственность каждого игрока и тренерского состава, анализировать и думать для того, чтобы какие-то мелочи не влияли на результат команды. Ещё рано говорить, что надо паруса опускать.