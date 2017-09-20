Итоги дня КХЛ: Марков забил с паса Гарипова, Рига проиграла 10-й матч кряду

«Трактор» опять проиграл, а Гарипов и Марков организовали самый курьёзный гол сезона. Это надо видеть.

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«Трактор» проиграл третий матч подряд

За «Трактор» впервые в сезоне на лёд вышел нападающий Семён Кокуёв, который играл в одной тройке со своим давним партнёром Александром Рыбаковым. «Сочи» выигрывал после первого периода со счётом 2:0, но в начале третьего периода хозяева выровняли положение. Но как только «Трактор» сравнивал счёт, «Сочи» тут же вновь выходил вперёд. Это случилось и на 54-й минуте, Полыгалов выровнял положение, но через 36 секунд Симон Энеруд забросил победную шайбу для сочинцев. Южане выиграли третий матч подряд, а «Трактор» потерпел третье поражение к ряду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 13 вердиктов по Западу Дмитрий Ерыкалов нашёл минусы даже у СКА и ЦСКА и умудрился обнаружить плюсы у рижского «Динамо» и «Спартака».

Рижане проиграли в десятый раз подряд

Последнюю победу рижское «Динамо» одержало почти месяц назад. За это время главный тренер Сандис Озолиньш предлагал снять с него скальп, но даже это не взбодрило его подопечных. В Нижнекамске хозяева достаточно уверенно обыграли «Динамо» со счётом 2:0. «Нефтехимик» одержал третью победу подряд, а рижане потерпели десятое поражение кряду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Голик в списке отказов

«Северсталь» поместила нападающего Петра Голика в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее главный тренер Александр Гулявцев выступил с критикой легионеров команды, которые не показывают должной игры. Череповчане занимают девятое место на Западе, в 12 матчах набрав 15 очков.

25-летний Голик дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провёл в регулярном чемпионате 10 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности "-1" и четыре минуты штрафа.

Амнистия для тафгая. Рыспаев собрался играть в хоккей? Умеет ли он что-то кроме драк?

Рыспаеву разрешили играть в ВХЛ

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с защитника ХК «Барыс» (Астана) Дамира Рыспаева, полученной им в августе 2016 года после матча на Кубок президента Казахстана «Барыс» — «Куньлунь».

Рассмотрев все материалы дела, Совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате КХЛ может быть рассмотрен не ранее, чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.

Курьёзный гол Маркова и Гарипова не помог «Словану»

В заключительном матче дня «Слован» дома принимал «Ак Барс». Гости открыли счёт, но в конце первого периода братиславцы сравняли счёт. В начале второго периода «Слован» вышел вперёд после курьёзной шайбы: бросок Симона Депре с чужой половины Эмиль Гарипов отбил, но попал в Андрея Маркова, от которого шайба зашла в ворота. Но тут же казанцы забросили две шайбы. В заключительной трети Азеведу и Секач оформили по дублю, а «Ак Барс» в итоге одержал третью победу подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ