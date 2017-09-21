ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

Новосибирцы сейчас находятся в своей лучшей форме за весь сезон. Дважды обыграть «Барыс» в Астане, который на тот момент был лидером Востока, — это очень серьёзно. Динамовцы, в свою очередь, испытывают серьёзные проблемы в атаке, и даже если Терещенко проведёт в Новосибирске первый матч в сезоне, бело-голубые не смогут победить. «Сибирь» выиграет, а «Динамо» больше двух шайб не забросит.

Прогноз: победа «Сибири» в основное время.

Очень интересный матч ожидает нас в Омске. Здесь нужно понимать, что генменеджер «Трактора» Евгений Губарев прав, когда говорил, что СКА может помешать выиграть только собственная расхлябанность. Дело не в сопернике, а в самих подопечных Знарка. Скабелка уверяет, что нужно лишить СКА шайбы, не давать много атаковать, как привыкли петербуржцы. В принципе, в Москве Скабелке с ЦСКА это почти удалось, омская команда больше бросала по воротам, но «Авангард» проиграл 0:3. Думаю, что-то похожее будет и в Омске. «Авангард» будет стараться нейтрализовать атаку СКА, но сам что-то создать не сумеет и в упорной борьбе уступит. СКА же проиграет где-нибудь в другом городе, скорее всего, ближе к концу выездной серии.

Прогноз: победа СКА в основное время.

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«Югра» делает много перестановок в составе, Захаркин идёт ва-банк, приглашая довольно спорных и проблемных хоккеистов, вроде Мони и Шипова. Думаю, что эти изменения всё-таки сыграют свою роль. Они когда-то пойдут на пользу, но не так скоро. Захаркину ещё нужно поработать с новичками, в том числе с чешским защитником Витасеком. «Локомотив» — команда, которая больше двух шайб в последних матчах не пропускает и пока на голову выше нынешней «Югры».

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Обе команды делают ставку на легионеров, именно от их игры сильно зависит выступление коллективов. У «Барыса» первая пятёрка в играх с «Сибирью» пропала, её нейтрализовали. Новосибирцы многим показали, как надо играть против Доуса и компании. У минских легионеров игра идёт, последние матчи иностранцы добывают победы для «Динамо». Думаю, что сегодня последует уже третье подряд поражение «Барыса», правда, на этот раз в дополнительное время. Если будет вратарская дуэль Карлссон — Энрот, то её выиграет голкипер минского «Динамо».

Прогноз: победа минского «Динамо» в дополнительное время.

Интересный матч! Финны на ходу, играют дома. ЦСКА мало того что проиграл во Владивостоке, чем, конечно же, всех удивил, так ещё эти ссылки игроков сборной России в фарм-клуб должны сыграть против «армейцев». В общем, кармический рикошет должен сработать против Никитина. Его команда в Хельсинки уступит в основное время, пусть и с разницей только в одну шайбу. У «Йокерита» хорошую форму набрал нападающий Ниеми, приятно смотреть на форварда.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

ЦСКА отправил в фарм-клуб Окулова, Светлакова и ещё троих человек. Зачем? Не пугайтесь, этих хоккеистов никто не списывал со счетов.

Обе команды играют неровно, «Северсталь» дома должна выигрывать. Правда, уже пошли санкции к легионерам, отгулял своё Голик — чех выставлен на драфт отказов. Череповецкому клубу нужно что-то делать с нападением, потому что редкий случай, когда «Северсталь» забрасывает больше двух шайб. «Куньлунь» выглядит помощнее, так что нас ждёт в этом матче овертайм и победа гостей.

Прогноз: победа «Куньлуня» в дополнительное время.

Командам надо что-то делать с меньшинством, они одни из худших в лиге по этому показателю. Так что будет любопытно посмотреть на игру в неравных составах, кто лучше воспользуется этим недостатком. У «Спартака» один за другим отправляются на выход нападающие. После Шмелёва был отчислен Толпеко, Чистов до сих пор в ВХЛ. «Адмирал» набрал ход, взял Глазачева, который уже прижился. Ткачёв — лучший новичок прошлого сезона — набрал крейсерскую мощь. То, что у «моряков» прорезалась атака, станет ключевым фактором в матче.

Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.