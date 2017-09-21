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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

А «Авангард» не сможет отобрать очки у СКА.
21 сентября 2017, четверг. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Динамо М
Москва

Новосибирцы сейчас находятся в своей лучшей форме за весь сезон. Дважды обыграть «Барыс» в Астане, который на тот момент был лидером Востока, — это очень серьёзно. Динамовцы, в свою очередь, испытывают серьёзные проблемы в атаке, и даже если Терещенко проведёт в Новосибирске первый матч в сезоне, бело-голубые не смогут победить. «Сибирь» выиграет, а «Динамо» больше двух шайб не забросит.

Прогноз: победа «Сибири» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
СКА
Санкт-Петербург

Очень интересный матч ожидает нас в Омске. Здесь нужно понимать, что генменеджер «Трактора» Евгений Губарев прав, когда говорил, что СКА может помешать выиграть только собственная расхлябанность. Дело не в сопернике, а в самих подопечных Знарка. Скабелка уверяет, что нужно лишить СКА шайбы, не давать много атаковать, как привыкли петербуржцы. В принципе, в Москве Скабелке с ЦСКА это почти удалось, омская команда больше бросала по воротам, но «Авангард» проиграл 0:3. Думаю, что-то похожее будет и в Омске. «Авангард» будет стараться нейтрализовать атаку СКА, но сам что-то создать не сумеет и в упорной борьбе уступит. СКА же проиграет где-нибудь в другом городе, скорее всего, ближе к концу выездной серии.

Прогноз: победа СКА в основное время.

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КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Локомотив
Ярославль

«Югра» делает много перестановок в составе, Захаркин идёт ва-банк, приглашая довольно спорных и проблемных хоккеистов, вроде Мони и Шипова. Думаю, что эти изменения всё-таки сыграют свою роль. Они когда-то пойдут на пользу, но не так скоро. Захаркину ещё нужно поработать с новичками, в том числе с чешским защитником Витасеком. «Локомотив» — команда, которая больше двух шайб в последних матчах не пропускает и пока на голову выше нынешней «Югры».

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Динамо Мн
Минск

Обе команды делают ставку на легионеров, именно от их игры сильно зависит выступление коллективов. У «Барыса» первая пятёрка в играх с «Сибирью» пропала, её нейтрализовали. Новосибирцы многим показали, как надо играть против Доуса и компании. У минских легионеров игра идёт, последние матчи иностранцы добывают победы для «Динамо». Думаю, что сегодня последует уже третье подряд поражение «Барыса», правда, на этот раз в дополнительное время. Если будет вратарская дуэль Карлссон — Энрот, то её выиграет голкипер минского «Динамо».

Прогноз: победа минского «Динамо» в дополнительное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
ЦСКА
Москва

Интересный матч! Финны на ходу, играют дома. ЦСКА мало того что проиграл во Владивостоке, чем, конечно же, всех удивил, так ещё эти ссылки игроков сборной России в фарм-клуб должны сыграть против «армейцев». В общем, кармический рикошет должен сработать против Никитина. Его команда в Хельсинки уступит в основное время, пусть и с разницей только в одну шайбу. У «Йокерита» хорошую форму набрал нападающий Ниеми, приятно смотреть на форварда.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

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КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Куньлунь Ред Стар
Пекин

Обе команды играют неровно, «Северсталь» дома должна выигрывать. Правда, уже пошли санкции к легионерам, отгулял своё Голик — чех выставлен на драфт отказов. Череповецкому клубу нужно что-то делать с нападением, потому что редкий случай, когда «Северсталь» забрасывает больше двух шайб. «Куньлунь» выглядит помощнее, так что нас ждёт в этом матче овертайм и победа гостей.

Прогноз: победа «Куньлуня» в дополнительное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Адмирал
Владивосток
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Командам надо что-то делать с меньшинством, они одни из худших в лиге по этому показателю. Так что будет любопытно посмотреть на игру в неравных составах, кто лучше воспользуется этим недостатком. У «Спартака» один за другим отправляются на выход нападающие. После Шмелёва был отчислен Толпеко, Чистов до сих пор в ВХЛ. «Адмирал» набрал ход, взял Глазачева, который уже прижился. Ткачёв — лучший новичок прошлого сезона — набрал крейсерскую мощь. То, что у «моряков» прорезалась атака, станет ключевым фактором в матче.

Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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