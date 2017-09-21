Ягр, Джохансен, Кросби и другие. 8 невероятных трансферов в КХЛ

Где ждут: «Нефтехимик»

Главный долгожитель современного хоккея уже дважды приезжал в Россию. За омский «Авангард» Яромир провёл 187 матчей и набрал 184 очка. Почему бы нам не увидеть третье пришествие Ягра? Амбиций у 45-летнего чеха хоть отбавляй: он хочет либо контракт в НХЛ (что, по его словам, ещё возможно), либо поездку на Олимпиаду, а для этого неплохо было бы поддерживать игровой тонус в КХЛ. Глаз на живую легенду положил генеральный директор «Нефтехимика» Раиль Якупов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нефтехимика»

Стоить добавить, что Ягр прекрасно знаком с главным тренером нижнекамцев Андреем Назаровым – они вместе играли за «Авангард» в «локаутный» сезон, и Назаров был «полицейским» для чеха.

Ягр может приехать в Нижнекамск. Это чья-то шутка? Если «Нефтехимик» серьёзно, то это будет бомба.

Давид Пастрняк

Где ждали: -

Случай с Пастрняком – самый свежий пример, когда молодая звезда НХЛ мог оказаться по эту сторону океана. Агент Юрий Николаев сообщил об интересе клубов КХЛ к 21-летнему чеху. Тем более что выступление в Европе даёт возможность поехать на Олимпиаду. Однако вскоре Пастрняк продлил контракт с «Бостоном» на шесть лет.

Почему бы нам не увидеть третье пришествие Ягра? Амбиций у 45-летнего чеха хоть отбавляй.

Где ждали: «Металлург» Мг

Один из самых популярных хоккеистов современности во время локаута 2012 года решил взять паузу. В то время как многие из его звёздных коллег перебрались в Европу, Кросби продолжал тренироваться с расчётом, что сезон всё-таки состоится. Локаут затягивался, и Сидни всё активнее начинали сватать в клубы КХЛ. В частности – в магнитогорский «Металлург», за который выступал его партнёр по «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. К тому же перед сезоном магнитогорцы уже вели переговоры с агентами Кросби, но тогда стороны не договорились. И всё-таки Сиду не пришлось порадовать болельщиков в КХЛ: когда разговоры о его приезде в «Металлург» разгорелись с новой силой, локаут закончился.

Денни Хитли

Где ждали: ЦСКА и СКА

Лето 2015 года было богатым на трансферные слухи. Самый интересный из них – об интересе двух «армейских» клубов к 34-летнему Денни Хитли. Впрочем, ничего удивительного в такой информации не было – Хитли в тот сезон «списали» из НХЛ, и он находился в поисках достойного контракта. Ни с ЦСКА, в котором блистал Радулов, ни со СКА, где Хитли было бы комфортно рядом с бывшим одноклубником Ильёй Ковальчуком, не сложилось. В результате сезон-2015/16 Хитли провёл в Германии, в клубе «Нюрнберг Айс Тайгерз».

Крис Челиос

Где ждали: СКА

На заре КХЛ трансферной бомбой мог стать переход легендарного ветерана Криса Челиоса в петербургский СКА. Точнее, им интересовались два клуба из лиги, как сам 47-летний защитник заявлял в интервью. Но Челиос изначально был скептически настроен по поводу переезда в Европу. Всё-таки в таком возрасте не хочется кардинально менять жизнь и уезжать далеко от семьи. В сезоне-2009/10 Челиос ещё поиграл в АХЛ и даже провёл 7 матчей в НХЛ за «Атланту», а затем принял решение завершить карьеру.

На заре КХЛ трансферной бомбой мог стать переход легендарного ветерана Криса Челиоса в петербургский СКА.

Где ждали: «Адмирал»

Илью Брызгалова неоднократно ожидали в КХЛ. В 2010 году он сам объявил, что может вернуться на родину, однако в результате ещё пять лет провёл в НХЛ. Наиболее предметными были разговоры о предложении «Адмирала» — об интересе к Брызгалову заявлял президент только-только созданного клуба Александр Могильный. В итоге он сыграл и в КХЛ, и за «адмиралов». Правда, в Россию Илья заглянул только на время локаута, подписав контракт с ЦСКА, а «адмиралы» оказались не дальневосточными, а из АХЛ. За «Норфолк Адмиралз» Брызгалов провёл два матча.

Где ждали: «Куньлунь Ред Стар»

В 2016 году межсезонье взорвала новость: Илья Ковальчук переходит в «Куньлунь Ред Стар» — новичок КХЛ из Поднебесной. Впрочем, появление любого нового клуба в лиге всегда сопровождается парой громких имён кандидатов в состав, тем более что китайский проект невероятно амбициозен. Ковальчук, для которого плей-офф сезона-2015/16 ознаменовался выводом за пределы состава СКА, в Китай так и не поехал. Зато на следующий год выиграл ещё один Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге.

Райан Джохансен

Где ждали: ЦСКА

В сентябре 2014 года ЦСКА пытался заключить по-настоящему громкую сделку, пригласив в команду лучшего бомбардира «Коламбуса» Райана Джохансена. Форвард никак не мог договориться с «Блю Джекетс» о новом контракте, и «армейцы» пытались подписать канадца на один сезон с окладом $ 5 млн. Трансфер не состоялся, а Джохансен ещё полтора сезона провёл в составе «Коламбуса».