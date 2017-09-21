Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 14 вердиктов по Востоку

С момента старта регулярного чемпионата КХЛ прошло почти 30 дней. После анализа ситуации на Западе разбираемся, как начали сезон команды Восточной конференции.

Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 13 вердиктов по Западу Дмитрий Ерыкалов нашёл минусы даже у СКА и ЦСКА и умудрился обнаружить плюсы у рижского «Динамо» и «Спартака».

«Лада»

«+»: чем бы ни закончился этот сезон для «Лады», Артис Аболс уже внёс свой вклад в развитие российского хоккея. Это он открыл, пожалуй, самую «горячую» молодёжную связку последних лет. В прошлом сезоне главный тренер волжан запустил карьеру Денису Зернову, а в этом году поставил к нему Егора Бабенко. Эта парочка тащила «Ладу» на старте сезона, но когда в крутое пике угодила вся команда, то и молодые форварды притормозили. Таланта и трудолюбия им не занимать, но стабильность ещё предстоит обрести.

«-»: среди экспертов разных мастей принято вербально уничтожать главного тренера «Лады», вспоминая о наличии у него латвийского паспорта. Мы же вместо спекуляций о гражданстве Аболса и его тренерской квалификации отметим бездействие тольяттинского менеджмента. Команда сыпется, в лазарет попадает один лидер за другим, но приобретений как не было, так и нет. Картер Эштон серьёзно травмировался ещё в четвёртой игре чемпионата, но искать замену ему будто никто и не думает. Без помощи от руководства Аболс вот-вот выбросит белый флаг.

«Лада» стоит на выход из КХЛ, судьи её убивают». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей.

«Югра»

«+»: словно в противовес менеджменту «Лады» работает руководство клуба из Ханты-Мансийска. «Югра» попала в не менее тяжёлое положение, чем тольяттинцы, но Евгений Хацей не сидит сложа руки. Генеральный менеджер «мамонтов» перебирает легионеров, проводит двойной обмен с «Сибирью» и даёт добро Игорю Захаркину на просмотр скандально известного форварда Дмитрия Мони, который хорошо знаком главному тренеру. Быть может, селекция «Югры» и не идеальна, а приглашение некоторых хоккеистов – риск, но по крайней мере видны попытки вытянуть себя за волосы из болота.

«-»: в Ханты-Мансийске развеялся миф о всесилии тренера Захаркина. То, что проходило в чемпионские сезоны с «Салаватом Юлаевым» и СКА, оказалось неэффективным с командой средней руки. Куда-то улетучился и фирменный стиль Игоря Владимировича, который всегда был ответственен за эстетику в российском хоккее. Считается, что Захаркин – хороший психолог, но создать команду-семью из игроков «Югры» ему пока не удалось. Становится очевидно, что тренерский гений помощника Вячеслава Быкова переоценён, а на его примере можно судить о том, что как короля определяет свита, так и тренеров – подбор игроков.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

«Адмирал»

«+»: Владивосток постепенно становится для КХЛ местом, где предоставляют вторые шансы талантливым игрокам, по тем или иным причинам потерявшим свою игру. В этом сезоне «Адмирал» решил реабилитировать карьеру чемпиона мира среди молодёжи Максима Кицына. После череды травм на Дальнем Востоке приютили Евгения Григоренко. А уже по ходу чемпионата состав «моряков» пополнил Константин Глазачев, сразу обосновавшийся в первом звене. Возможно, о каких-то волшебных преображениях говорить не приходится, но все они как минимум погоды не портят.

«-»: в прошлом сезоне связка Ткачёв – Саболич была украшением не только «Адмирала», но и всей лиги. Словенец и молодой россиянин понимали друг друга с полуслова, разыгрывая большинство как по нотам. В итоге Саболич стал лучшим бомбардиром клуба, а Ткачёв был признан новичком года. С наступлением нового чемпионата ударное сочетание распалось. И если Ткачёв, буквально похоронивший ЦСКА в недавнем матче, постепенно обретает свою игру, то его бывший напарник без такого подносчика снарядов явно захандрил.

«Югра» попала в не менее тяжёлое положение, чем тольяттинцы, но Евгений Хацей не сидит сложа руки.

«Амур»

«+»: одно из главных околохоккейных событий этого сезона – установка коробки канадского формата на «Платинум Арене». Впрочем, почему «около»? Размер площадки непосредственно влияет на ход игры, вынуждая тренеров корректировать тактику. «Амур» тем самым не только сделал шаг навстречу своему зрителю, которому игра на маленьких площадках, как правило, больше по душе, но и разнообразил хоккей в КХЛ. Хабаровск стал третьим городом в лиге после Тольятти и соседнего Владивостока, где можно культивировать североамериканский стиль.

«-»: потенциальное преимущество «Амур» за счёт новых размеров домашней коробки получил. Осталось только научиться им пользоваться. Судя по тому, что после неплохого старта на выезде команда Андрея Мартемьянова полностью завалила домашнюю серию, пока «канадка» играет на стороне соперников «Амура». Большой вопрос, готовы ли игроки, собранные в Хабаровске, половину сезона провести в условиях, когда нужно принимать быстрые решения.

«Трактор»

«+»: атакующие защитники – особая каста. Называйте их как хотите: пакмуверы, блюлайнеры, да хоть полузащитники. Но именно они вносят разнообразие в игру команды, украшая её непредсказуемыми подключениями. На всю лигу таковых осталось сущий мизер, особенно после отъезда Криса Ли. А вот в «Тракторе» сразу два подобных «украшения» — Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен. Просто наблюдать за тем, что они вытворят в следующее мгновение, одно удовольствие. Оттого и игра команды Анвара Гатиятулина смотрится. Не всегда это идёт на пользу результату, порой челябинцам недостаёт баланса в игре, но зато эстетики – вагон и маленькая тележка.

«-»: когда заходит речь о причинах неудач «Трактора», в Челябинске то и дело вспоминают о родственных связях отдельных игроков. Так, Данил Губарев – сын генерального менеджера, Денис Мошаров — сын председателя городской Думы Челябинска, а защитник Данил Мамаев подписал с «Трактором» трёхлетний односторонний контракт после того, как женился на дочери директора клуба Ивана Сеничева. Можно ли их назвать «блатными»? Занимают ли они чьё-то место? Губарев и Мошаров в этом сезоне не провели в КХЛ ни одного матча, а Мамаев честно отрабатывает свои 10 минут на площадке. Тем не менее лишний повод для критики руководства у болельщиков всегда под рукой.

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии? Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

«Металлург»

«+»: когда у «Магнитки» сменился тренер, Мозякин этого не заметил, продолжая доминировать в лиге. Уход Даниса Зарипова сулил крах первого звена магнитогорской команды, но и смена партнёров особо не отразилась на результативности Сергея. Капитан «Магнитки» и в 36 лет продолжает держать марку, а Григоренко ли с ним играет, Филиппи или кто-то другой, не столь важно. Даже потеряв в межсезонье многолетнего Санчо Панса, он не покидает пятёрку лучших снайперов и бомбардиров КХЛ.

«-»: сказать, что «Магнитка» безболезненно переживает перестройку, значит выдать желаемое за действительное. Команду Ильи Воробьёва бросает то в жар, то в холод. То уральцы пропускают по четыре-пять шайб за игру, испытывая проблемы в обороне после ухода трёх ключевых защитников. То упускают верную победу на фоне усталости, позволяя сопернику отыграться с 0:3. У «Металлурга» проскальзывают качественные матчи вроде игр в Ярославле и Санкт-Петербурге, но пока вице-чемпионы находятся в поиске своего нового лица.

«Сибирь»

«+»: потери Шалунова, Шумакова и Окулова должны были поставить крест на амбициях новосибирцев, но вот в чём парадокс: свои лучшие сезоны «Сибирь» проводит, когда в её составе нет ярких звёзд. Что в 2012 году, когда блистала тройка Эндунд – Лехтеря – Тарасенко, что в прошлом сезоне сибиряки даже не вышли в плей-офф. А вот ровный состав и сплочённый коллектив – это то, за счёт чего «Сибирь» становилась командой-сенсацией. Павлу Зубову за короткий срок удалось воссоздать единый кулак. По бойцовским качествам, которые проявляются в матчах, выигранных на зубах, новосибирцам равных мало.

«-»: репутацию команды, которая пляшет от печки, «Сибирь» завоевала давно. Да только ставка на оборону – не значит пассивность. При прошлых тренерах новосибирцы навязывали борьбу и выступали в роли «хищников». Тогда как в новом сезоне подопечные Павла Зубова почти всегда играют вторым номером, уповая на кураж Салака, удачу и самоотдачу полевых игроков. Особенно ярко это было выражено на старте сезона, когда «Сибирь» перебрасывали все, кому не лень. А до матчей в Астане сибиряки и вовсе были самой пассивной командой лиги, если отталкиваться от такого показателя, как «время в атаке».

«Барыс»

«+»: 25 из 32 шайб «Барыса» в новом сезоне забросили легионеры. Ничего не напоминает? Плюс-минус такая картина наблюдалась в Астане на протяжении всех сезонов в КХЛ. Будь то Новотны с Кашпаром или Боченски и Бойдом, иностранцы всегда тащили «Барыс» на себе. Однако после того как 2/3 ударного звена покинули казахстанский клуб, с трудом верилось, что им удастся найти равноценную замену. К чести менеджеров «Барыса» с новичками они попали в точку. Даррена Дица уже называют новым Даллмэном, а Мэтью Фрэттин с Линденом Вейем делают всё, чтобы результативность Найджела Доуса не только не снижалась, но и росла как на дрожжах.

«-»: из достоинств нынешнего «Барыса» вытекают и его недостатки. Астанчане продолжают быть командой, зависимой от игры первого звена. «Сибирь» в последних матчах показала, что будет, если удастся обезвредить Доуса со товарищи. Нет первого звена – нет и голов. Увы, новая волна казахстанских хоккеистов, пополнивших состав «Барыса», пока не в состоянии давать результат на уровне КХЛ. Перестройка в главном клубе страны назрела давно, но пока местная прослойка игроков амбициям явно не соответствует.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

«Авангард»

«+»: главная претензия к Фёдору Канарейкину сводилась к тому, что было совершенно непонятно, в какой хоккей играет его команда. «Авангард» даже шёл в лидерах Востока, но не было видно рисунка игры, структуры. С приходом Андрея Скабелки на пост главного тренера «ястребов» всё изменилось. Новому рулевому сибирского клуба удалось всё разложить по полкам. Организованный, пусть отчасти и суховатый хоккей Скабелки имеет прочную базу. Команда пашет в каждом матче, опираясь на вполне слаженную оборону. Удивляет не то, в каком стиле играет «Авангард», а то, что донести свои принципы до игроков Андрею Владимировичу удалось в кратчайшие сроки.

«-»: тем, что вокруг «Авангарда» всегда витает много слухов, никого не удивить. Однако в этом сезоне негативный фон вокруг омского клуба начал зашкаливать ещё до первой официальной игры. Поговаривали и о конфликте нового главного тренера с молодым талантом Артуром Лаутой, и о недовольстве целой группы опытных игроков. В конце концов, когда на лавке оказываются два лучших бомбардира прошлого сезона, всевозможные пересуды неизбежны. Что-то из просочившегося в прессу – правда что-то – домыслы, но на обстановку вокруг «Авангарда» всё это влияет не лучшим образом. Любой главный тренер «ястребов», будь то Скабелка, Корноухов или Сумманен, обречён работать под колоссальным давлением.

«Конфликты в «Авангарде»? Посмотрите игру в Подольске и всё поймёте» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы о конфликтах в «Авангарде» и не только.

«Куньлунь»

«+»: можно спорить, существует ли такое понятие, как «большая восточная четвёрка», всё-таки в разные сезоны и «Салават» и «Авангард» из неё выпадали, но «Куньлунь» близок к тому, чтобы разбавить компанию фаворитов Восточной конференции. Пару лет назад нарушителем спокойствия была «Сибирь», но новосибирцы брали характером, прыгая выше головы. Тогда как клуб из Китая обладает серьёзными финансовыми возможностями, топ-тренером, а с нового сезона ещё и фарм-клубом, за счёт которого имеет возможность расширять состав не хуже ЦСКА. Мы уже видели в КХЛ команду с двумя десятками канадцев, но в «Куньлуне» они собрались не в пример качественнее, чем в «Медвешчаке».

«-»: чёрным пятном на репутации «Куньлуня» была посещаемость домашних матчей в дебютном сезоне. Причём если в Пекине китайский клуб собирал вполне приличную аудиторию, то на трибуны в Шанхае без слёз было не взглянуть. Решение второй сезон полностью провести в Шанхае не сулило ничего хорошего. И если на «Йокерит» подопечные Майка Кинэна чуть было не собрали аншлаг, то последующие матчи посещали по 2-3 тысячи зрителей. Не 700 человек как в том году и ладно. Однако мы, как и «Витязь», усомнились в правдивости цифр, когда взглянули на телевизионную картинку. Кажется, в Китае несколько преувеличивают популярность своего хоккейного клуба.

Любой главный тренер «ястребов», будь то Скабелка, Корнаухов или Сумманен, обречён работать под колоссальным давлением.

«Нефтехимик»

«+»: всего пару лет назад в качестве одного из самых серых и неприметных клубов КХЛ непременно назывался «Нефтехимик». Клуб не делал ровным счётом ничего, чтобы о нём говорили. Новую жизнь в нижнекамский хоккей вдохнул Андрей Назаров, который, словно магнит, притягивает к себе информационные поводы. А за главным тренером, как за локомотивом, потянулись и другие структуры «Нефтехимика». Чего только стоит идея с волком как новым символом клуба или с заявление об интересе к Яромиру Ягру. Даже если переговоры с великим чехом не более чем PR-компания, это уже успешный ход нижнекамцев.

«-»: как ни странно, к минусам в работе «Нефтехимика» можно отнести исполнение ребрендинга и тех начинаний, которые реализуются в этом сезоне. Давайте честно, волк на новой эмблеме клуба исполнен не лучшим образом, о чём открыто говорят многие спортивные дизайнеры страны. Зачем к традиционным цветам клуба добавлен красный, и без того заезженный в КХЛ, совершенно непонятно. Не всё гладко пока и с посещаемостью. Пойдя на правильное, но непопулярное решение отказаться от бесплатных билетов, руководство «Нефтехимика» получило полупустые трибуны. Местная публика к такому повороту оказалась явно не готова.

Ягр может приехать в Нижнекамск. Это чья-то шутка? Если «Нефтехимик» серьёзно, то это будет бомба.

«Автомобилист»

«+»: все предсезонные страшилки, которыми пугали болельщиков «Автомобилиста», пока и не думают сбываться. Уральскому клубу сулили эпидемию травм, вызванную тем, что возрастные лидеры не перенесут страшных нагрузок Крикунова. Ожидалось, что тренер старой школы поссорится не только с ветеранами, но и уже традиционно для себя не сработается с легионерами. Однако травм у «Автомобилиста» пока не больше и не меньше, чем у конкурентов, а Крикунов вполне умело жонглирует шестёркой иностранцев. Да и Голышев у него играет так, что о командировке в Учалы и речи не идёт.

«-»: решение Владимира Крикунова выставить полурезервный состав на матч в Санкт-Петербурге – чёрное пятно на успешном для «Автомобилиста» старте сезона. Казалось бы, Крикунов всего лишь воспользовался советом проще относиться ко СКА и не прогадал, выиграв два последующих матча. Но если вспомнить, что Владимир Васильевич когда-то помогал Знарку в сборной Латвии, а в составе питерских «армейцев» выступает его крестник Дацюк, пахнет вся эта ситуация не лучшим образом.

«Салават Юлаев»

«+»: многие в Уфе опасались, что с приходом финского прагматика «Салават Юлаев» станет самой скучной командой лиги. Вспоминая, как спокойно и цинично сборная Финляндии под руководством Вестерлунда выбрасывала россиян за борт домашней Олимпиады, картина рисовалась не самая радужная. Всё-таки в Башкирии привыкли к так называемому бразильскому хоккею, и отказываться от привычек не желали. Однако Эркке пока удаётся соблюдать баланс между порядком и креативом. Под его присмотром космический хоккей показывает Филип Ларсен, а Линус Умарк после небольшой пробуксовки на старте возвращается на топ-уровень. А уж после 11:3 в матче с «Сочи» зевать на трибунах перестали даже самые отъявленные скептики.

«-»: то, что кому-то покажется плюсом, одновременно оборачивается и главной проблемой «Салавата» на старте сезона. Оставив частичку хаоса от прошлогодней команды, Вестерлунд пока не может добиться стабильности от своих подопечных. Где-то уфимцев подводит расхлябанность, как Умарка в игре с «Амуром», где-то самоуверенность. Над концентрацией финскому специалисту тоже ещё предстоит поработать. Если эти игровые качели не что иное как «дух Захаркина», то вывести его из «Уфа Арены» Вестерлунду пока не удаётся.

Все предсезонные страшилки, которыми пугали болельщиков «Автомобилиста», пока и не думают сбываться.

«Ак Барс»

«+»: после 11 игр «Ак Барс» возглавляет Восток, и очевидно, что результат – это главное достижение казанцев на данном этапе. Казалось бы, от второго места команду Билялетдинова отделяет всего три очка, но при той плотности, что царит нынче в Восточной конференции, и это солидная дистанция. Вроде бы игра «барсов» не лишена изъянов: здесь вам и нестабильная игра вратарей, и ошибки Маркова, и неожиданные поражения вроде 0:5 от «Сочи». Однако на фоне конкурентов главная команда Татарстана выглядит наиболее стабильной и основательной. Баланс между обороной и атакой, молодёжью и опытными игроками позволяет казанцам чувствовать себя уверенно.

«-»: Билялетдинову в межсезонье подобрали самый играющий состав со времён, когда за «Ак Барс» выступали Алексей Морозов и Данис Зарипов. Да только далеко не все талантливые созидатели играют на старте сезона так, как от них ждут. Прежде всего это касается связки Галиев – Ткачёв. Прошлогодний лидер и новичок команды на двоих забросили всего одну шайбу, а недавно Билялетдинов даже оставил их в запасе. Виноват ли в этом наставник «барсов», засовывающий креативных форвардов в схемы и ставящий им в звено Чибисова, или сами хоккеисты, тема для отдельного разговора. Ясно одно: свой потенциал «Ак Барс» реализовывает не до конца.