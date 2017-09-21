«Вашингтон» попрощался с глубиной. 5 худших клубов межсезонья в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре предсезонная подготовка. Это значит, что настало время оценить работу генеральных менеджеров за прошедшее лето.

«Детройт Ред Уингз»

Заметные приобретения: з. Дэйли («Питтсбург»).



Про слабость нынешнего «Детройта» было сказано уже немало, но на состав «Ред Уингз» перед стартом сезона трудно смотреть без слёз. Перестройка в стане «красных крыльев» зашла из откуда в никуда, а возможностей что-либо изменить у генерального менеджера Кена Холланда почти нет. На текущий день «Детройт» не укладывается под клубный лимит потолка зарплат, превышая его на $ 3 млн. Эта ситуация исправится со стартом регулярного чемпионата, когда в список долгосрочно травмированных уйдёт контракт давно не выходящего на лёд Юхана Францена ($ 3,9 млн), но об усилении не может идти и речи.

В прошлом сезоне «красные крылья» прервали свою фантастическую серию из 25 попаданий в плей-офф подряд, и надежды на то, что летом команда сумеет провести хоть какое-то кадровое обновление, были очень быстро развеяны. Винить в нынешнем тупике Холланд может только самого себя. «Детройт» охотнее других команд в лиге раздавал хоккеистам пункты о невозможности обмена – таких игроков у «Ред Уингз» набралось с десяток, что значительно снижает возможности оперативного управления. Единственным заметным приобретением команды в межсезонье стал 33-летний защитник Тревор Дэйли, которому Холланд тут же выписал пресловутый запретно-обменный пункт. Зарплата защитника-ветерана выглядит вполне адекватной, и определённую пользу Дэйли принести «красным крыльям» сможет, но это далеко не та фигура, которая способна что-то кардинально поменять в действиях обороны.



Новый контракт с одним из лучших форвардов «Детройта» Томашем Татаром был подписан после очевидных проблем в переговорах, проблема нестабильности на вратарском рубеже решена не была, а отношения с перспективным форвардом Андреасом Атанасью рискуют быть серьёзно испорченными. Если учесть, что Зеттерберг, Грин и Кронвалль с годами не становятся лучше, то в наступающем сезоне «красных крыльев» ждёт незавидная участь обитателя подвала турнирной таблицы.

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«Монреаль Канадиенс»

Заметные приобретения: з. Алзнер («Вашингтон»), з. Ержабек («Витязь», КХЛ), н. Друэн («Тампа-Бэй»), з. Шлемко («Сан-Хосе»), з. Штрайт («Питтсбург»), н. Хемски («Даллас»).

Заметные потери: з. Емелин («Нэшвилл»), з. Марков («Ак Барс», КХЛ), з. Нестеров (ЦСКА, КХЛ), з. Сергачёв («Тампа-Бэй»), н. Отт (завершил карьеру), н. Радулов («Даллас»).

Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен вновь решился на серьёзные перемены и крупную ротацию хоккеистов, которая может помешать канадской команде оправдать свои амбиции. Главной неудачей босса «Монреаля» можно считать потерю Александра Радулова, который был готов остаться в команде после удачного прошлого сезона, но не сумел договориться о новом контракте. Позиция руководства «канадцев» оказалась странной: первоначальное предложение, которое лишь немного уступало ожиданиям игрока, «Монреаль» отозвал, после чего агенты Александра переключились на другие варианты. В итоге выяснилось, что «Канадиенс» полностью повторил тот контракт, который предложил россиянину «Даллас», но Радулов к тому моменту уже дал обещание техасцам. Жалеть об этом 47-му номеру «Старз» вряд ли придётся, поскольку команда у «зелёных» собирается очень крепкая, а из-за разницы в налогообложении Радулов сэкономит более $ 1 млн зарплаты.

Ответом на все проблемы «Монреаля» в нападении стал купленный у «Тампы» Джонатан Друен. Восторги относительно его приобретения можно понять: впервые за добрую четверть века в «Канадиенс» появился очень перспективный форвард-франкофон, будущая звезда и претендент на бомбардирские лавры. Однако Друен, играющий на краю, не решит серьёзные проблемы «канадцев» на позиции центрфорварда, и вряд ли принесёт большую помощь перестроенной обороне. Бержевен не смог договориться о новом контракте с лояльным клубу Андреем Марковым и не стал сохранять Алексея Емелина, взяв на более солидные деньги схожего по игровой фактуре Карла Алзнера. Возможно, Бержевен и главный тренер Мишель Террьен знают какие-то секреты, которые неизвестны болельщикам, но пока перемены в стане «Монреаля» вызывают куда больше вопросов, чем ответов.

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«Колорадо Эвеланш»

Заметные приобретения: н. Якупов («Сент-Луис»), в. Бернье («Анахайм»).

Заметные потери: н. Григоренко (ЦСКА, КХЛ), в. Пикар («Вегас»), з. Бошемен («Анахайм»), з. Уиркош («Ванкувер»).

У «лавин», в отличие от «Детройта», ситуация противоположная – в составе почти нет хоккеистов с запретами на обмен, но найти выгодную сделку у босса «Эвеланш» Джо Сакика никак не получается. Эпопея с возможным уходом звёздного форварда Мэтта Дюшейна сильно затянулась: взаимоотношения с нападающим испорчены окончательно, и если он будет вынужден начать чемпионат в составе «Колорадо», то вряд ли будет играть в полную силу.

Более того, начинать сезон, имея в составе лишь четырёх защитников на одностороннем контракте, – это явный провал руководства, которое даже Никиту Задорова смогло подписать лишь в самые последние дни. Понятно, что «Эвеланш» рассчитывает на многих амбициозных новичков, в числе которых и россиянин Андрей Миронов, но гарантии стабильности их выступления пока нет, а именно это было одной из главных проблем «Колорадо» в прошлом году. За лето Сакик не нашёл вариантов решения имевшихся проблем, и перспективы «лавин» подняться со дна таблицы выглядят достаточно туманно.

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«Вашингтон Кэпиталз»

Заметные приобретения: н. Смит-Пелли («Нью-Джерси»)

Заметные потери: н. Уильямс («Каролина»), н. Юханссон («Нью-Джерси»), з. Шаттенкирк («Рейнджерс»), з. Алзнер («Монреаль»), н. Галиев («Ак Барс», КХЛ).

Винить босса «столичных» Брайана Маклеллана вроде бы не за что. «Вашингтону» было необходимо продлевать контракты с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, Андре Бураковски, Ти Джеем Оши и вратарём Грубауэром – всё это было успешно выполнено. Но взамен этого пришлось пожертвовать глубиной состава, которой у «Кэпиталз» больше нет. Прошлогодний результат в регулярном чемпионате (общее первое место и +81 в разнице шайб) был достигнут за счёт того, что у «Вашингтона» имелись три опасные тройки нападения и три качественные пары обороны. Теперь же «столичным» нужно ждать прогресса от Якуба Враны, высчитывать оставшийся «бензин» у Овечкина и Бекстрёма и надеяться на то, что Эллер, Коннолли или Смит-Пелли смогут хотя бы иногда брать на себя ответственность за результат. Особенно опасной ситуация выглядит в линии защиты, где остаётся вакантным одно место в основном составе.

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«Вегас Голден Найтс»

Новая команда, сформированная на драфте расширения, на бумаге получилась намного слабее, чем это предсказывали многочисленные эксперты. Несмотря на благоприятные условия, созданные лигой в ответ на полмиллиарда долларов за «входной билет», генеральный менеджер «золотых рыцарей» не смог заманить в свои сети по-настоящему крупную рыбу. По-настоящему звёздных игроков у «Вегаса» пока только два – это голкипер Марк-Андре Флёри и нападающий Джеймс Нил, который рискует пропустить старт сезона из-за травмы. Весь остальной коллектив выглядит достаточно невзрачным, и не случайно во время драфта расширения некоторые болельщики задавались вопросом в социальных сетях: «А руководители «Вегаса» знают, что набирают команду не для АХЛ?»

Макфи набрал «полную коробочку» защитников, поверив, что хоккеисты этого амплуа позже станут ходовым товаром на рынке, но просчитался. На «складе» у «Вегаса» до сих пор значится целых 12 оборонцев на односторонних контрактах, что значительно больше, чем требуется на сезон даже с учётом травм. Понятно, что от новичка лиги никто не ждёт больших успехов в первый же сезон, но сформированный состав «Голден Найтс» пока не вызывает к себе особого интереса.