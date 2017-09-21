«Пусть меня штрафуют!» «Авангард» проиграл СКА и разозлился на судей

СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.

«Авангард» жаждал победы, СКА – новых рекордов

Матч между «Авангардом» и СКА ожидался с одинаковым интересом как в Омске, так и в Санкт-Петербурге. Болельщикам «ястребов» не терпелось посмотреть на свою команду в матче против топ-клуба на домашней арене. Гостевая игра с ЦСКА оставила хорошие впечатления, но омичи не только не увезли ни одного очка из столицы, но и не сумели распечатать Илью Сорокина.

СКА в свою очередь давно приучил своих фанатов к победам, и теперь от подопечных Олега Знарка требовалось большее. А именно обновить два рекорда КХЛ. Возможная победа в Омске стала бы 13-й на старте чемпионата для питерцев, и тогда они перекрыли бы собственное достижение сезона-2014/15. Кроме того, рисковал быть поверженным рекорд ХК Сочи по количеству матчей в начале сезона с заброшенными шайбами в большинстве. Он также до начала отчётной встречи составлял 12 игр.

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Перед матчем оба тренера сделали несколько знаковых изменений в составе. Андрей Скабелка в первом звене выпустил Николая Лемтюгова, которого болельщики встретили оглушительными овациями во время представления составов команд. В обойму СКА вернулся защитник Вячеслав Войнов, отсутствовавший из-за травмы и операции в общей сложности полгода.

Мощный старт «Авангарда» и привет Омску от Калинина

Перед матчем Андрей Скабелка говорил, что «Авангарду» нельзя давать СКА проводить много времени в атаке. Лучшим способом для этого была собственная активная игра, и «ястребы» с первых минут понеслись выполнять тренерское задание. «Авангард» давил всеми звеньями, применял прессинг в чужой зоне и несколько раз серьёзно тревожил Игоря Шестёркина. Молодой голкипер в этой гостевой поездке остался без поддержки заболевшего Микко Коскинена, и на первых минутах в Омске Шестёркин не дрогнул.

Активность омичей привела к первому удалению в матче, которое заработал омский воспитанник Сергей Калинин. Самый опасный момент в большинстве создали Эрик Густафссон, Егор Мартынов и Андре Петерссон, но после блестящей трёхходовки и броска шведского нападающего в пустой угол Шестёркин выручил в сумасшедшем шпагате.

Несмотря на бешеную активность и поддержку трибун, стартовый штурм «Авангарда» не увенчался заброшенной шайбой. СКА стал приходить в себя, контролировать шайбу в чужой зоне и искать пути ко взятию ворот Доминика Фурха. Однако успокоить омичей до конца у гостей не получилось. «Авангард» провёл очередную атаку, Юнас Анелёв набросил на ворота, где здорово махнул клюшкой Деннис Эверберг. 1:0, и очередная шайба с пятачка от габаритного шведского нападающего.

Казалось, что после гола СКА, крайне редко пропускающий первым, попытается смять «Авангард», но вместо этого «ястребы» продолжили активно играть по всей площадке и вынудили Павла Дацюка нарушить правила. Второе большинство прошло для омичей не так ярко, хотя Лемтюгов мог сполна оправдать своё попадание в состав. Форвард беспрепятственно бросал с ползоны, но попал прямо в живот Шестёркину, а под занавес большинства схватил ненужное удаление.

Получив большинство, питерцы не замедлили им воспользоваться. Патрик Херсли набросил на ворота, а Фурх был закрыт и не смог среагировать на подправление от Калинина. Сергей забросил шайбу на родном льду, а рекорд КХЛ по матчам на старте сезона с реализованным большинством был бит уже в первом периоде.

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После гола СКА окончательно поднял голову, запер «Авангард» в зоне, и Давид Рундблад нанёс потрясающий кистевой бросок в дальнюю девятку — Фурх был бессилен. Одним из ассистентов шайбы шведа стал всё тот же Калинин, который, очевидно, сильно соскучился по Омску и уже в стартовой трети отличился в протоколе голом, передачей и удалением.

Запал «Авангарда» потух, а СКА играл по результату

В начале второго периода СКА учёл ошибки старта матча и уже не давал «Авангарду» возиться с шайбой в своей зоне. Питерцы прибрали инициативу к своим рукам, у них стали возникать опасные моменты. Реальный шанс отличиться упустил Николай Прохоркин, зато вместо этого зрители увидели красивый сейв от Фурха. Впрочем, «ястребы» старались не засиживаться в своей зоне, но вместо организованного штурма ворот Шестёркина омичам удавались только острые контратаки. Игра успокаивалась, что шло не на руку «Авангарду». Немного взбодрить своих партнёров и зрителей решил Михаил Фисенко, обменявшийся тычками с Егором Рыковым, но до реальной драки дело не дошло.

Самым активным в составе омичей в это время выступал Андре Петерссон, в скорости превосходящий многих игроков нашей лиги. Швед много носился по площадке, наносил опасные броски, но они не достигали цели. Болельщики «Авангарда» ждали активных действий также от тройки Михеев-Пьянов-Кошелёв. Эти хоккеисты, выступавшие мотором «ястребов» в предыдущих матчах, во встрече со СКА никак не могли зацепиться за шайбу и разбежаться. Команда из Санкт-Петербурга в свою очередь играла солидно и уверенно, размашисто атакуя всеми звеньями, не включая высокие скорости и не сбиваясь на индивидуальную игру.

Такого темпа питерцам хватало, чтобы иметь преимущество против эмоционально остывшего «Авангарда». Даже к игре в большинстве, которое СКА подарил Петерссон в середине второго периода, гости отнеслись вальяжно, за что едва не поплатились. Михеев и Пьянов в меньшинстве убежали к воротам Шестёркина, Валентин бросал уже в, казалось бы, пустой угол, но голкипер СКА совершил очередное невероятное спасение, отразив шайбу шлемом. Следом уже Кирилл Семёнов вырывался к воротам соперника, пытался резать угол, но был припечатан к борту защитниками питерцев. Арбитры не усмотрели нарушения правил, а молодой нападающий покинул площадку только с помощью партнёров.

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Интересно, что в течение двух периодов незаметными оставались игроки первого звена СКА. Илья Ковальчук и Александр Барабанов словно растворились на площадке, а Павел Дацюк отметился только удалением в первом периоде.

Впрочем, омичам пассивность лидеров соперника помогала мало. «Авангард» играл тактически грамотно, но «ястребам» катастрофически не хватало эмоций начала игры и остроты у чужих ворот, а те редкие моменты, которые возникали у ворот Шестёркина, голкипер петербуржцев блестяще подчищал.

СКА довёл игру до победы, а судьи приняли удар на себя

Начало третьего периода матча в Омске стало продолжением второго отрезка игры. СКА по-прежнему много возил шайбу в чужой зоне, периодически выходя на ударные позиции, но, по большому счёту не создавал Фурху больших проблем. «Авангард» же вновь уповал на контратаки, которых становилось всё меньше. СКА играл в обороне очень строго, и стало понятно, что омичам нужно придумывать что-то особенное для того, чтобы хотя бы уйти в овертайм. Игра, от первого периода которой невозможно было оторваться, не просто успокоилась, а стала откровенно скучной, что, впрочем, вполне устраивало непобедимого в этом сезоне действующего чемпиона.

Время шло, СКА подавляющую часть игры находился в зоне «Авангарда», а омичи безуспешно пытались зацепиться за шайбу и создать хоть какой-то момент. Иногда «ястребам» это удавалось, но Пётр Хохряков, а затем Максим Минеев загубили хорошие возможности сравнять счёт. Но вскоре для «Авангарда» случилось страшное. Александр Осипов грубо толкнул на борт Сергея Широкова и заработал удаление до конца игры. Пятиминутный штраф за шесть с небольшим минут до конца основного времени игры прозвучал для хозяев площадки как приговор. Через несколько минут арбитры оставили омичей втроём, чем вызвали гневную обструкцию трибун и всем известные кричалки. СКА забросил лишь однажды – отличился Патрик Херсли – и спокойно довёл встречу до победы. А зрители «Арены-Омск» ещё долго и громогласно обвиняли арбитров в поражении любимой команды, хотя «Авангард» проиграл совсем не из-за этого.

«Именно судьи подарили нашим омским болельщикам великолепный хоккей, прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. Вот и всё! Поапплодируем судьям, великолепно! Благодаря им сегодня состоялась замечательная игра, двух красивых, мощных, добротных команд. Хоккей был великолепный! И пускай теперь меня штрафуют, что хотят делают», — подвёл итог матча президент «Авангарда» Владимир Шалаев.

Выиграв в Омске, СКА установил сразу два рекорда КХЛ. Но не за горами и третье уникальное достижение, автором которого является как раз «Авангард» В сезоне-2010/11 «ястребы» смогли выиграть 18 встреч подряд регулярного чемпионата, и сейчас СКА находится всего в пяти выигранных встречах от этого результата. Ну а «Авангард» уже в шестой раз подряд проиграл питерцам на родном льду, таких непобедимых на «Арене-Омск» команд в КХЛ больше нет.