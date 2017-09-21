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Текст: Павел Панышев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: у Шалаева лопнуло терпение, «Йокерит» не заметил ЦСКА

В матчах с участием СКА начинают разгораться судейские скандалы.
21 сентября 2017, четверг. 23:00 Хоккей

Первый «сухарь» Бочарова

Московское «Динамо» в гостях оказалось сильнее «Сибири» — 2:0. Первый матч на ноль в КХЛ отыграл голкипер бело-голубых Иван Бочаров, отразивший 24 броска. Матч прошёл с большим количеством удалений, а единственным, кто мог пробить Александра Салака, стал Егор Яковлев, забивший ближе к концовке третьего периода. Никита Комаров, отличившийся за две секунды до сирены, поразил уже пустые ворота. «Динамо» могло выиграть и крупнее, но Салак, как и Бочаров, провёл отличную встречу и много раз выручал команду Павла Зубова. Динамовцы занимают место в середине Западной конференции, «Сибирь» будет бороться за попадание в восьмёрку сильнейших Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Динамо М
Москва
0:1 – Яковлев (Артюхин, Игумнов) – 52:00 (5x5), 0:2 – Комаров (Алексеев, Кутейкин) – 59:58 (en)

У СКА – 13 побед подряд

СКА в гостях взял верх над «Авангардом» — 3:1. Команда Олега Знарка выиграла 13-ю встречу подряд со старта сезона, таким образом покорив предыдущий рекорд лиги, который был установлен теми же «армейцами» Петербурга в сезоне-2014/15 — 12 побед. Из 33 бросков по воротам Доминика Фурха цели достигли три.

Отличились Калинин (СКА реализовывает лишнего 13 игр подряд), Рундблад и Херсли. У «ястребов» тоже забил швед — Деннис Эверберг. Однако для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, этого не хватило. Отметим и удаление до конца игры защитника хозяев Александра Осипова. Хоккеист получил от судей штраф «5+20» за толчок на борт нападающего «армейского» клуба Сергея Широкова.

У «Авангарда» на льду наконец-то появился Николай Лемтюгов, пропускавший несколько встреч по решению тренерского штаба. Уже после игры с недвусмысленным намёком в адрес работы судей выступил президент «ястребов» Владимир Шалаев. Именно судьи подарили нашим омским болельщикам великолепный хоккей, прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. Вот и всё! Поаплодируем судьям, великолепно!

Благодаря им сегодня состоялась замечательная игра, двух красивых, мощных, добротных команд. Хоккей был великолепный! И пускай теперь меня штрафуют, что хотят делают», — заявил Шалаев. Напомним, что ранее в прессе появилось заявление главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева относительно работы судей в домашнем матче череповчан со СКА. Позднее Гулявцев сказал, что он не думал, что камера в этот момент была включена, а у самого тренера были другие намерения.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 3 1:2, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Эверберг (Петерссон, Анелёв) – 09:42 (5x5), 1:1 – Калинин (Ковальчук, Херсли) – 15:06 (5x4), 1:2 – Рундблад (Широков, Калинин) – 17:35 (5x5), 1:3 – Херсли (Дацюк) – 57:27 (5x5)

Дубль Пушкарёва принёс «Барысу» победу

«Барыс» дома выиграл у минского «Динамо» — 4:1. После двух поражений от «Сибири» астанинцы смогли прийти в себя и набрать важные три очка. Третью игру подряд ушёл со льда без набранных баллов капитан«барсов» Найджел Доус, но на сей раз это не помешало его команде добиться результата. Несмотря на то, что «зубры» перебросали соперника в створ, четыре шайбы оказались именно в воротах минского коллектива. Отличились Фрэттин, Маркелов, а также Пушкарёв, оформивший дубль. Второй гол Константина был забит уже в пустые ворота. Единственный гол «Динамо» в активе Фонтейна.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4 : 1 0:0, 0:0, 4:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Фрэттин (Диц, Вей) – 48:19 (5x5), 2:0 – Пушкарёв (Никулин) – 51:53 (4x4), 3:0 – Маркелов (Никулин, Маклюков) – 52:33 (4x4), 3:1 – Фонтейн (Хауден, Шинкевич) – 56:41 (5x5), 4:1 – Пушкарёв (Маклюков) – 59:18 (en)

Витасек и Моня не помогли Захаркину

«Югра» дома не справилась с «Локомотивом» — 2:3. В составе югорчан дебютировали чешский защитник Ондржей Витасек и российский нападающий Дмитрий Моня. Однако очков ни тот, ни другой не набрали. Новички не смогли помочь Игорю Захаркину избежать пятого поражения подряд, хотя чех для первого матча в КХЛ выглядел неплохо. У Ярославля здорово сыграли легионеры – по голу у Козуна и Накладала. Отметим вратаря Александра Судницина, отразившего 33 броска из 35. Ещё одна шайба записана на Апалькова, пустившего шайбу между ног Проскурякову. Если у «Югры» серия из пяти поражений, то у «железнодорожников» всё ровно наоборот. Команда Алексея Кудашова на ходу. Теперь «Локомотив» отправляется в Омск.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 0:1, 1:0, 1:2
Локомотив
Ярославль
0:1 – Накладал (Кронвалль, Контиола) – 05:47 (4x3), 1:1 – Лекомцев (Скачков) – 31:13 (5x3), 1:2 – Козун (Кронвалль) – 41:28 (5x4), 1:3 – Апальков (Аверин, Лугин) – 48:58 (5x5), 2:3 – Анкудинов (Штайнох) – 51:54 (5x4)

Сенсация в Хельсинки

«Йокерит» дома крупно выиграл у ЦСКА – 4:0. Сложилось впечатление, что финны просто не заметили грозного соперника! В то время, как Константин Окулов забивал в Учалах местному «Горняку», играя в Высшей лиге, первая команда «армейской» системы практически не тревожила Райана Запольски. Два броска в створ за первый период – разве это дело? В итоге, правда, «армейцы» перебросали соперника (25-20), однако поймавшего кураж американского вратаря так и не огорчили. По два балла за результативность у «джокеров» набрали Палола, Норман и Енсен. Илья Сорокин провёл очередной не лучший матч. Второе подряд поражение ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Гилрой – 03:48 (5x4), 2:0 – Палола (Норман, Толванен) – 10:53 (5x4), 3:0 – Йенсен (Регин, Палола) – 29:10 (5x5), 4:0 – Норман (Йенсен) – 58:00 (en)

Гулявцев справился с эмоциями

«Северсталь» выиграла у «Куньлуня» — 5:4. Главный тренер череповчан Александр Гулявцев в день игры с «драконами» оказался в эпицентре скандала, связанного с критикой судейского корпуса. Однако наставник «сталеваров» смог справиться с эмоциями и настроить команду на нужный ритм. Гости сыграли очень недисциплинированно, нахватали удалений и заслуженно уступили. Слабый матч провёл шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг, заменённый после гола Кагарлицкого на Кархунена. В концовке третьего периода при счёте 5:3 «Северсталь» допустила ошибку и пропустила в большинстве от Дефацио. Однако Череповец всё же довёл дело до победы.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
5 : 4 0:0, 2:1, 3:3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Мазур (Карлин, Кагарлицкий) – 24:23 (5x5), 1:1 – Дефацио (Блэкер) – 32:54 (4x4), 2:1 – Карлин (Васильев, Мазур) – 34:18 (5x4), 3:1 – Кагарлицкий (Бумагин) – 42:33 (5x5), 3:2 – Кейн (Чипчура, Вольски) – 45:09 (5x5), 3:3 – Ип (Дефацио) – 46:00 (5x5), 4:3 – Евсеенков (Кагарлицкий) – 52:35 (5x4), 5:3 – Мазур (Васильев) – 56:05 (5x3), 5:4 – Дефацио (Ип) – 57:30 (4x5)

Голевое безумие в Москве

У некоторых болельщиков сложилось ощущение, что «Спартак» третий сезон подряд не попадёт в плей-офф. Генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов старается исправить ситуацию, отправляя тех, кто не играет хоккей, а мучается на льду, в список отказов. Подписан контракт с нападающим Трунёвым, но видно, что мастерства команде всё равно не хватает. Что касается «Адмирала», то у дальневосточников разыгрался Владимир Ткачёв, набравший восемь очков (2+6) за три последних матча. Дубли в отчётной схватке у Виктора Александрова и Дамира Жафярова. У «Спартака» лучшим на льду стал Александр Хохлачёв, отдавший четыре голевые передачи. Вратарь красно-белых Никита Беспалов был заменён после шестой пропущенной шайбы.

Вышедший на лёд Маркус Свенссон не пропустил, а за секунду до сирены Пепеляев мощным броском при игре «6 на 5» перевёл встречу в овертайм – 6:6 в основное время. В овертайме точку в этом шикарном противостоянии поставил Анатолий Никонцев, у которого по итогам встречи дубль. 7:6 – победа «Спартака» в, пожалуй, самом красивом матче нынешней «регулярки».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
7 : 6 2:1, 2:2, 2:3, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Александров (Ткачёв) – 05:08 (5x5), 1:1 – Юдин (Бондарев, Хохлачёв) – 12:40 (5x5), 2:1 – Мирнов (Хохлачёв, Стоа) – 17:45 (5x5), 2:2 – Райт (Блум, Саболич) – 20:33 (5x4), 2:3 – Ткачёв (Земчёнок, Александров) – 28:54 (5x5), 3:3 – Никонцев (Бондарев) – 30:29 (5x5), 4:3 – Кулик (Мирнов, Хохлачёв) – 35:31 (5x5), 4:4 – Александров (Ткачёв, Краснослободцев) – 41:27 (5x5), 4:5 – Жафяров – 48:10 (5x5), 4:6 – Жафяров (Григоренко) – 50:22 (5x5), 5:6 – Стоа (Хохлачёв, Лещенко) – 51:14 (5x5), 6:6 – Пепеляев – 59:59 (5x5), 7:6 – Никонцев (Калинин) – 62:03 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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