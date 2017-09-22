«Салават» не выиграет у «Магнитки». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал свои прогнозы на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Он считает, что Артис Аболс ещё сильнее приблизится к отставке, а «Автомобилист» продолжит побеждать.

«Автомобилист» — «Сочи»

«Автомобилист» вернулся с выездной серии. Команда проиграла СКА, но при этом поберегла своих лидеров, а затем выиграла у минских и московских динамовцев. Владимир Крикунов остался доволен, и теперь он постарается взять максимум очков на родном льду. Что касается «Сочи», то коллектив Сергея Зубова выиграл в Челябинске у «Трактора». Уральцы, конечно, переживают не лучшие времена, но это не умаляет заслуг сочинцев, которые нащупали свою игру, так же как и «Автомобилист». Они имеют достаточно неплохие шансы на то, чтобы зацепиться за очки в Екатеринбурге. Но при своих болельщиках уральская команда добьётся победы. Возможно, не в основное время, а в овертайме или в серии буллитов.

Прогноз: победа «Автомобилиста» за пределами основного времени.

«Сочи» имеет достаточно неплохие шансы на то, чтобы зацепиться за очки в Екатеринбурге. Но при своих болельщиках уральская команда добьётся победы. Возможно, не в основное время, а в овертайме или в серии буллитов.

«Металлург» — «Салават Юлаев»

«Магнитка» на своём льду всегда хороша. Да, у неё могут быть провалы в обороне или нереализованные моменты, но такое бывает у всех команд. В целом же коллектив Ильи Воробьёва на родной арене доставляет массу неприятностей любому сопернику, и «Салават» не станет исключением. Мы помним, что Уфа невзрачно выглядела в матче с «Северсталью», проиграв не самому сильному сопернику со счётом 0:2. У команды Эркки Вестерлунда проскакивают матчи, когда уфимцы показывают далеко не тот хоккей, который от них ждут. В этой игре я сделаю ставку на магнитогорский «Металлург», хотя обе команды в последнее время непредсказуемы.

Прогноз: победа «Металлурга» за пределами основного времени.

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«Трактор» — «Нефтехимик»

Всегда интересен приезд Андрея Назарова в родной город. Думаю, что «Трактор» настроится и на Назарова, и в том плане, что команда в последних матчах много пропускает, проигрывает. Конечно, ей нужно набирать очки и подбираться к плей-офф, а иначе этот сезон станет для челябинцев провальным. Анвар Гатиятулин всё это понимает. В тренерском штабе «Трактора» уже произошли изменения, руководство не устраивает такое положение дел. К тому же у уральцев много травмированных, что, конечно, не делает их сильнее.

Прогноз: победа «Нефтехимика» в основное время.

«Лада» — «Ак Барс»

Достаточно предсказуемый поединок. У «Ак Барса» не возникнет много проблем. Команда из столицы Татарстана на ходу, в её составе разыгрался Иржи Секач, который недавно оформил хет-трик. Много забивают казанцы. Им бы исключить оплошности, такие как автогол Маркова или «бабочки» от Гарипова. Но это дело наживное. Я думаю, что Зинэтула Билялетдинов разберётся с психологией и подтянет эти моменты. Что касается «Лады», то Артис Аболс находится на грани отставки. У его команды одно поражение следует за другим, и, если ничего не изменится, то безвыигрышная серия скоро составит 10 матчей. В составе тольяттинцев травмированы Новотны, Эштон, Василий Стрельцов и Соин. Это играет против «Лады» и не позволяет ей показывать свой хоккей. Но и с тренера снимать вину не будем.



Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.