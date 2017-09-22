11 игроков КХЛ, удививших в начале сезона. Скоро их заберут топ-клубы?

Алексей Бывальцев («Амур»)

Пока легионеры «Амура» Томаш Зогорна и Марек Квапил находятся в спячке, а опытные игроки хабаровчан Александр Фролов и Олег Губин не могут взять на себя бремя лидерства, в дальневосточной команде солирует молодёжь.



К результативной игре братьев Ушениных мы уже привыкли, после перехода из «Адмирала» близнецы прекрасно чувствуют себя в «Амуре» не первый год. А вот прорыв центрфорварда Алексея Бывальцева стал неожиданным и приятным сюрпризом для главного тренера хабаровчан Андрея Мартемьянова. На счету Бывальцева 8 (3+5) очков и «+4» за 12 игр – он самый результативный и полезный игрок «Амура».



Интересно, что Бывальцев, так же как и братья Ушенины, – уроженец Магнитогорска, и в «Металлурге», которому нужно существенно омолаживать состав следующим летом, наверняка уже посматривают в сторону Хабаровска.

Илья Михеев («Авангард»)

Михеев – яркий пример того, как вырасти из неопытного и неуверенного в себе юниора в лидера клуба и системообразующего хоккеиста. И всё это без ссылок в скрытую аренду и постоянных командировок в ВХЛ.



Михеев начал пробиваться в состав «Авангарда» в сезоне-2014/15, но после нескольких матчей за «ястребов» на предсезонных турнирах он был отправлен в тогдашний фарм-клуб омичей «Сокол», где и провёл весь сезон. На следующий год главным тренером «Авангарда» стал Евгений Корноухов, с которым Михеев работал в омской «молодёжке», и с тех пор Илья не выпадает из состава главной команды, хотя Корноухова в клубе уже след простыл.



Михеев сначала имел репутацию трудяги на льду, выходил в меньшинстве и отличался хорошей скоростью. Затем к этому набору качеств Илья добавил кистевой бросок, видение площадки и умение держать шайбу. В нынешнем сезоне бросается в глаза уверенность, с которой Михеев проводит каждый матч, он один из тех, кто разгоняет нужный для Андрея Скабелки темп игры.



Статистика Михеева пока не слишком впечатляет – 6 (1+5) очков в девяти играх – но при оценке этого хоккеиста не стоит смотреть только на цифры.

В нынешнем сезоне бросается в глаза уверенность, с которой Михеев проводит каждый матч, он один из тех, кто разгоняет нужный для Андрея Скабелки темп игры.

Даррен Диц («Барыс»)

Казалось бы, уже не стоит удивляться тому, что легионеры становятся главной ударной силой «Барыса», но прорыв на старте сезона защитника Даррена Дица всё же стал неожиданностью. Да, канадец отличался большим количеством набранных очков в WHL, но переход в AHL существенно поубавил его очковый аппетит. В «Хамильтоне» и «Херши» Диц сосредоточился больше на своих прямых обязанностях, то же самое можно сказать и про 13 игр за «Монреаль», которые Даррен провёл в позапрошлом сезоне.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

Но в КХЛ Диц неожиданно стал для «Барыса» вторым Кевином Даллмэном, притом что первый до сих пор играет в Астане и прямо сейчас делит с Дицем и ещё двумя игроками обороны первое место в списке самых результативных защитников. Даррен в 11 встречах набрал 12 (5 +7) очков, больше него среди защитников забросил только Филип Ларсен из «Салавата». Кроме того, у Дица отличный для старта сезона показатель полезности «+5» и огромный потенциал, чтобы ещё улучшить свою игру.

Перед стартом сезона ходило много разговоров о том, что у бело-голубых в составе нет хоккеистов, способных на постоянной основе набирать много очков. Даниил Тарасов, кажется, воспринял это как личное оскорбление и в первых играх чемпионата показывает, что он вполне созрел для этих задач.



Тарасов – самый активный форвард в составе «Динамо», сейчас на его счету в 13 играх 8 (6+2) очков, он лучший снайпер и бомбардир своей команды. Любопытно, что Тарасов уже успел провести пять сезонов за океаном, и что в USHL, что в AHL его результативность была на уровне. После возвращения в «Динамо» в позапрошлом сезоне Тарасов и близко не подходил к своих американским показателям, но сейчас Даниила наконец прорвало, и он может стать лидером бело-голубых на долгие годы.

В КХЛ не так часто проходят обкатку перед НХЛ будущие звёзды заокеанской лиги, но похоже, что Ээли Толванен – как раз такой случай. Финскому таланту всего 18 лет, юность он провёл в Финляндии, набирая массу очков в системе «Блюс», а затем поехал в Северную Америку, где также был на первых ролях в своей команде в USHL.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 10-1. Кто круче: Капризов или Толванен? Пока они спорят, вызов им может бросить парень из «Лады».

Нынешний сезон – первый для Толванена во взрослом хоккее, и адаптация для него прошла незаметно. 9 (4 + 5) очков в 10 матчах за «Йокерит» и великолепный хет-трик в ворота минского «Динамо» — вот чем запомнился Ээли в начале сезона, и есть ощущение, что это далеко не потолок для финского таланта.

Артём Швец-Роговой («Витязь»)

Этот хоккеист с неординарной фамилией формально проводит уже четвёртый сезон в КХЛ в составе «Витязя», но в предыдущих трёх чемпионатах Артём никак себя не проявлял, становясь при этом лидером «Русских витязей» в МХЛ. Летом, похоже, процесс взросления завершился, и сейчас Швец-Роговой – важнейшая ударная сила «Витязя», который после ухода лидеров прошлого сезона и временного молчания новых легионеров нуждается в хоккеисте, который будет вести команду за собой.



Швец-Роговой второй в команде по набранным очкам, на его счету уже 8 (2+6) очков, по этому показателю он уступает только Максиму Афиногенову. Воспитанник саратовского хоккея – главное открытие «Витязя» в этом сезоне, тем более что никто и никогда в нём не видел задатки второго Панарина, также пробившегося в большой хоккей из подмосковной команды.

Само возвращение Виталия Вишневского в КХЛ удивило хоккейную общественность в межсезонье. Шутка ли, игрок пропустил два полноценных сезона и, казалось, был близок к завершению карьеры, однако вернулся, и не в условную ВХЛ, а в клуб из сильнейшей лиги нашего хоккея.



Но поразительнее всего стало то, в какой форме Виталий начал чемпионат. В «Северстали» Вишневский – однозначно лучший защитник, от которого за два года простоя никуда не делись все лучшие качества. А именно жёсткий стиль игры, отменное катание и видение площадки. На старте сезона никогда не отличавшийся результативностью защитник набрал 2 (1+1) очка, но в случае с Вишневским в эту статистику стоит смотреть в последнюю очередь.

Пиганович, так же как и Вишневский, на какое-то время пропадал с радаров, но отсутствие Олега продлилось только один сезон. Впрочем, до этого Пиганович играл так, что, казалось, он больше не будет востребованным в КХЛ. «Амур», «Авангард» и «Торпедо» вряд ли с ностальгией вспоминают те времена, когда габаритный, но весьма неповоротливый защитник выступал за эти команды.



Неплохо Пиганович выглядел в «Спартаке», а путёвку в большой хоккей получил в «Тракторе», за который в сезоне-2007/08 забросил 22 шайбы и стал на тот момент лучшим атакующим защитником страны. В то время Пиганович работал под руководством Андрея Назарова, и весьма символично, что второе дыхание Олег обрёл спустя 10 лет в команде того же специалиста.



Пиганович прекрасно вписался в игровую модель «Нефтехимика», за который в новом сезоне уже набрал 5 (3+2) очков и сейчас является третьим бомбардиром клуба. Настоящим откровением стала игра Пигановича при игре в большинстве: защитник, которого раньше использовали только на синей линии, активно идёт на пятак, принимает участие в розыгрыше шайбы в непосредственно близости у ворот, да и вообще наряду с Дэном Сэкстоном и Робином Ганзлом является самым опасным игроком в составе нижнекамцев при реализации численного преимущества.

Пиганович прекрасно вписался в игровую модель «Нефтехимика», за который в новом сезоне уже набрал 5 (3+2) очков и сейчас является третьим бомбардиром клуба.

Дмитрий Шикин (ХК «Сочи»)

В этот сезон ХК «Сочи» вступал с дуэтом голкиперов Константин Барулин — Дмитрий Шикин, и было понятно, кто в этой связке безусловный первый номер, а кто – бэкап, который сыграет только в случае травмы основного вратаря или для его разгрузки.



Но Константин Барулин начал сезон отвратительно, шанс предоставился Шикину, и тот не подкачал. Дмитрий своими уверенными действиями в воротах завоевал доверие тренерского штаба и помог ХК «Сочи» выйти из пике, в которое команда угодила в первых матчах сезона. Сейчас южане довольно уверенно находятся в зоне плей-офф, и во многом это заслуга голкипера, который всю карьеру сидит за чьей-нибудь спиной.



Пока рано говорить, что Шикин окончательно вытеснил Барулина из ворот сочинцев, тем более что последние две игры команда выиграла с Константином в воротах, но тот факт, что у ХК «Сочи» теперь есть ещё один отличный вратарь, неоспорим.

Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»)

Шведский голкипер стал одним из множества иностранцев, пополнивших «Куньлунь» летом, и к его переходу не было приковано никакого особенного внимания. В прошлом сезоне у китайской команды также был никому до этого неизвестный голкипер Томи Кархунен, и тот проиграл по ходу сезону конкуренцию Андрею Макарову.



Но с Хелльбергом вышла совсем другая история. Магнус, ещё в прошлом сезоне несколько раз выходивший на лёд в форме «Рейнджерс», с первых матчей чемпионата стал показывать надёжную и уверенную игру, позволяя команде выигрывать матчи с двумя-тремя заброшенными шайбами. Прямо сейчас у Хелльберга потрясающие цифры вратарской статистики: 94,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 1,86 шайбы за игру и три матча, сыгранных на ноль. По первому и последнему показателю Хелльберг лидирует в лиге, швед – важнейший хоккеист «Куньлуня», позволяющий команде бороться за лидерство на Востоке.

Денис Баранцев («Торпедо»)

Воспитанник тольяттинского хоккея проводит второй сезон в нижегородской команде, играет на своём уровне, ничем, в общем-то, не удивляя. Кроме одного – прямо сейчас Баранцев лучший снайпер своей команды, причём с отрывом в две шайбы от ближайших преследователей. Денис за 12 матчей отличился 5 раз, что стало лучшим показателем для него за карьеру. До этого во взрослом хоккее за весь сезон он забрасывал максимум 4 шайбы.

Прямо сейчас Баранцев лучший снайпер своей команды, причём с отрывом в две шайбы от ближайших преследователей.

Вряд ли в снайперских успехах Баранцева можно найти какую-то тенденцию, разве что Денис стал чаще бросать по воротам. Но защитником-снайпером его по-прежнему не назовёшь, и вполне вероятно, что за оставшуюся часть сезона Баранцев не забросит больше ни разу. Но в начале сезона защитник «Торпедо» безусловно удивил.