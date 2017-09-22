Когда не жалко 300 тыс. рублей. Почему клубы устали от судейства в КХЛ

Прошёл первый месяц десятого юбилейного чемпионата КХЛ, за это время не случилось громких скандалов в клубах, даже ни одной тренерской отставки, что уже редкость! Но постепенно назревал судейский скандал. Клубы время от времени подавали жалобы на спорные судейские решения, но этому мало, кто придавал внимания. Тема судейства начала набирать оборотыпосле матча СКА – «Лада».

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«Мы старались играть хорошо. Вопросов нет, СКА играл лучше, но при счёте 1:1 мы получили четыре минуты штрафа. Думаю, незаслуженно. На четыре минуты удаления там точно не было, потому что кровь у Плотникова не шла, он вышел играть в следующей же смене. Бил не я, не понимаю, почему такое решение вынесли», — сказал после матча форвард тольяттинцев Иржи Новотны, при этом добавив непечатную фразу на тему работы арбитров.

«Спартак» засуживают?

В конце прошлой неделе с неожиданным резким заявлением в своём «твиттере» выступил пресс-атташе футбольного (!) «Спартака» Леонид Трахтенберг. Стоит отметить, что в хоккейной команде ему есть за кого переживать, за своего зятя Вадима Епанчинцева, возглавившего красно-белых этим летом.

«Убеждён: в двух последних матчах ХК «Спартак» играл в меньшинстве. Большинство составили судьи. Местечковые интересы убивают российский хоккей! И не стоит удивляться, почему мы не побеждаем на ЧМ и Олимпиадах. При таком судействе фавориты теряют навык борьбы. На ЧМ и ОИ судят не так. Люди летят за свои кровные поддержать любимую команду.Тренеры ночами не спят, думая о том, как играть с сильными мира сего. А им плюют в лицо», — написал Трахтенберг.

Трахтенберг: Местечковые интересы убивают российский хоккей! И не стоит удивляться, почему мы не побеждаем на ЧМ и Олимпиадах. При таком судействе фавориты теряют навык борьбы.

Казалось бы, что после таких слов, арбитры должны стать благосклонны к «Спартаку», но в матче с «Адмиралом» (7:6 ОТ) они не выписали ни одного штрафа дальневосточникам. «Не было ни одного большинства, судьи пропускали моменты, где должны были удалять», — рассказал после той игры нападающий Александр Хохлачёв.

Гулявцев не хотел, чтобы его услышали

Но день 21 сентября начался с небольшой утечки, когда в Сети появилось видео с пресс-конференции после матча «Салават Юлаев» — «Северсталь», где главный тренер череповчан Александр Гулявцев рассказал о проблемах в матчах, в том числе с петербургским СКА.

«Ты *** рвёшь, пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет. Зачем говорю это вслух? А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА — у них 4 минуты штрафа, у нас 16. Против системы не попрёшь, она была, есть и будет. Нужно терпеть», – передаёт слова Гулявцева «БИЗНЕС Online».

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?

Позже главный тренер «Северстали» объяснил эту ситуацию.

«После матча в Уфе я пришёл в зал для послематчевой пресс-конференции, где обычно говорят о прошедшей игре, но она ещё не началась, все ждали Эркку Вестерлунда. В это время один из журналистов стал задавать интересующие его вопросы. Мы выиграли матч с сухим счётом, я даже не думал о судейской теме и тем более не предполагал, что кто-то записывает это на камеру, я же не буду сам голову на плаху класть. У меня были совсем другие намерения, пытался объяснить, что произошло с нами в том матче. Для меня это был обычный разговор с людьми, а не официальная пресс-конференция.

Касаемо удалений я говорил, что с такими командами, как СКА, вообще нельзя удаляться. Я просто привёл пример: у нас было 4 минуты большинства, а у соперника 14. При таком количестве штрафа их нельзя обыграть, мы сами виноваты, поэтому и проиграли СКА», — сказал Гулявцев.

Гулявцев: Ты *** рвёшь, пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал его слова, отметив, что его неправильно процитировали.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что каждый должен заниматься своим делом. Если команда не успевает за более техничным соперником, то она, естественно, будет больше удаляться. Взять, например, последний матч СКА — магнитогорский «Металлург». Если команда СКА не успевала за соперником, то зарабатывала удаления, штрафов было у «армейцев» гораздо больше. Если вообще говорить о претензиях клубов, то «Северсталь» с начала чемпионата прислала в лигу всего один спорный момент. Один за все игры!» — отметил Анисимов.

«Авангард» запустил процесс

Но всплеск произошёл после матча «Авангард» — СКА, в котором омичи уступили со счётом 1:3.

«Именно судьи подарили нашим омским болельщикам великолепный хоккей, прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. Вот и всё! Поаплодируем судьям, великолепно! Благодаря им сегодня состоялась замечательная игра, двух красивых, мощных, добротных команд. Хоккей был великолепный! И пускай теперь меня штрафуют, что хотят делают», — отметил Шалаев.

«Пусть меня штрафуют!» «Авангард» проиграл СКА и разозлился на судей СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.

На следующее утро с критикой выступил губернатор Омской области Виктор Назаров.

«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, «Авангард» не опустил рук, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в «Инстаграме».

«Авангард» направил в лигу запрос по четырём спорным эпизодом в этой встрече, и руководитель департамента судейства КХЛ Виктор Горский оперативно выступил с разъяснением. При этом только в одном из эпизодов судьи приняли неверное решение, которое случилось в начале второго периода.

«Несмотря на накалённую в концовке матча атмосферу, судейская бригада именно в это время сработала чётко, разобравшись правильно в двух сложных эпизодах», — отметил Горский.

Есмантович: Нужно обратить внимание на статистику и выяснить, по какой причине команда СКА из года в год традиционно играет в большинстве на порядок чаще.

«Судейский орган должен быть независимым»

Выходом из данной ситуации, по мнению известного в прошлом арбитра Александра Зайцева и президента московского ЦСКА, является создание независимого органа судейства.

«Руководство так немножко себя ведёт, что в КХЛ, что в федерации, оно является ещё и руководством СКА, поэтому у нас так и происходит, мне так видится. Двойные стандарты? Видя, как всё это происходит, я думаю, что да. По одной игре нельзя говорить, бывает по-разному, проблематичны игры у тех же судей, со СКА – это бывает. Всё это логично, всё это приходит, всё это жизнь показала», — сказал Зайцев.

«Во-первых, надо попросить главного арбитра лиги ответить на неудобные вопросы. Во-вторых, вернуться к профессиональному и открытому диалогу. Обратить внимание на статистику и выяснить, по какой причине команда СКА из года в год традиционно играет в большинстве на порядок чаще, чем, как говорит бывший главный арбитр Плющев, «другие равные по стилю команды». Это обсуждают все специалисты. Вот известный в прошлом арбитр Александр Зайцев заявил о двойных стандартах в лиге. Дабы исключить такие разговоры, нужно сделать департамент судейства по-настоящему независимым, а в его наблюдательный совет включить экспертов, представителей спортивных СМИ, клубов, уважаемых ветеранов. А самое главное, без оглядки на какую-либо индульгенцию дать оценку деятельности не только рядовых рефери, но и главного арбитра, который должен помнить о существовании профессиональной конкуренции», — сказал Есмантович.

Первые штрафы

По итогам событий 21 сентября лига оштрафовала президента «Авангарда» Владимира Шалаева, главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева и нападающего омичей Николая Лемтюгова на 300 тысяч рублей.