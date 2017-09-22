Итоги дня КХЛ: «Ак Барс» и «Салават» захватили Восток! За ними Назаров

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Четвёртое поражение подряд «Трактора»

Если команда Анвара Гатиятулина не может найти свою игру, то «Нефтехимик» Андрея Назарова набрал хороший ход. В отчётном матче счёт открыл защитник нижнекамцев Александр Брынцев, эта шайба стала для него первой в КХЛ за 155 матчей. Через 13 секунд Чед Ро удвоил преимущество гостей. Точку в матче поставил Богдан Якимов, отправивший шайбу в пустые ворота. Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов сыграл второй матч на ноль подряд, а его команда добилась четвертой победы кряду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

11 игроков КХЛ, удививших в начале сезона. Скоро их заберут топ-клубы? Кто-то из них может стать новой звёздочкой КХЛ.

ХК «Сочи» уже третий на Западе

Несколько недель назад в игре команды Сергея Зубова было множество проблем, а сейчас южане набрали отличный ход. В пятницу они добились победы над одной из лучших команд Востока. Победной стала шайба Юрия Александрова в конце второго периода, Константин Барулин одержал третью победу подряд, сыграв во второй раз на ноль в сезоне. «Сочи» набрал 12 очков в последних четырёх матчах и смог подняться на третье место в Западной конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Магнитка» чуть не спасла матч с «Салаватом»

Для капитана «Магнитки» Сергея Мозякина эта встреча стала 500-й в регулярном чемпионате КХЛ. На фоне недопуска болельщиков уфимцев на арену с флагами, их команда решила сразу показать, кто в доме хозяин. К 22-й минуте встречи «Салават» вёл со счётом 3:0, но вскоре хозяева устроили погоню. В середине третьего периода Томаш Филиппи даже сравнял счёт, но уже через 25 секунд Вячеслав Солодухин решил исход встречи в пользу уфимцев. «Магнитка» проиграла четвёртый матч подряд.

«Лада» не может выиграть уже девять матчей подряд

«Лада» вернулась домой после неудачного выезда. На матч с «Ак Барсом» не смогли выйти лидеры команды Иржи Новотны и Никита Филатов. Хозяева активнее провели первый период, но во втором класс казанцев сказался, шайбы Станислава Галиева и Владимира Ткачёва обеспечили им комфортный задел. В конце матча интрига вернулась, когда Станислав Бочаров отыграл один гол в меньшинстве, но вскоре Джастин Азеведу вернул «Ак Барсу» лидерство в две шайбы. «Ак Барс» выиграл четвёртый матч подряд, а «Лада» потерпела девятое поражение кряду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Дисквалификации и штрафы

По итогам матчей 21 сентября КХЛ приняла решение дисквалифицировать на два матча защитника «Авангарда» Александра Осипова за «толчок на борт». Кроме того, одноматчевую дисквалификацию получил главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн за выход на лёд по окончании встречи с «Северсталью» (4:5). За критику судейству на 300 тысяч рублей были оштрафованы президент «Авангарда» Владимир Шалаев, нападающий команды Николай Лемтюгов и главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.