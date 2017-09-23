Даже судьи не помогут «Югре» в матче со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Спартак» в этом сезоне пока выступает нестабильно. Победы сменяются поражениями, а невзрачные игры чередуются с сенсациями и концертами, наподобие того, который был у красно-белых в предыдущей игре с «Адмиралом». Но в целом команда Епанчинцева выглядит симпатично. «Куньлунь» же сейчас представляет собой серьёзную силу, но выезд для подопечных Майка Кинэна пока складывается неудачно. Матч со «Спартаком», который и сам играет, и другим порой даёт, – хорошая возможность набрать очки.

Прогноз: победа китайской команды.

Разговоры о провальном старте минского «Динамо» и отставке Горди Дуайера, раздававшиеся на старте, в последнее время потихоньку начали утихать. Команда одержала несколько важных побед, что придало ей уверенности. Но противопоставить что-либо неожиданно мощному в этом сезоне «Барысу» она не смогла. Что касается сибиряков, то они, всегда неплохо игравшие дома, проиграли три последние встречи в родных стенах. Серия затянулась.

Прогноз: выиграет «Сибирь».

Пожалуй, центральный матч игрового дня. В Омске ещё не успели улечься страсти после игры со СКА, в которой арбитры в спорных эпизодах приняли несколько решений не в пользу «ястребов». Наверняка после этого подопечные Скабелки будут ещё больше разозлены и заряжены на победный результат. «Локомотив» же, немного буксовавший на старте, набирает ход. «Железнодорожники» одержали победы в пяти последних встречах. Нас ожидает равная и упорная битва, предсказать победителя в которой будет крайне сложно, но рискнём поставить на хозяев. На их стороне будет серьёзная поддержка со стороны трибун.

Прогноз: выиграет «Авангард».

Исход этой встречи во многом будет зависеть от того, как динамовцы справятся с легионерским звеном астанинской команды. В их составе есть опытные защитники, такие как Никулин, Хиетанен, Кутейкин, Соловьёв и Рылов, которые могут это сделать. В целом, если судить по прошедшему отрезку чемпионата, «Барыс» выглядит целостнее и интереснее. Ему мы и отдадим предпочтение.

Прогноз: выиграют хозяева.

Когда не жалко 300 тыс. рублей. Почему клубы устали от судейства в КХЛ В клубах КХЛ уже не боятся штрафов за критику судей. Многие устали это терпеть.

В последние дни бурно обсуждалось судейство в матчах с участием СКА, но это может беспокоить руководителей клуба, лиги, но никак не игроков команды. Исход этой встречи вряд ли может вызвать какие-то сомнения. Класс команд несопоставим, чтобы можно было сказать, что в этой игре будет хоть сколько-то равная борьба. Даже если судьи будут в три раза чаще удалять гостей, у ханты-мансийцев не так много шансов.

Прогноз: уверенная победа СКА.

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?

Подольчане довольно успешно съездили на восток, выиграв там три матча из четырёх. Безусловно, это придаст подмосковной команде уверенности в своих силах. «Слован» же по-прежнему разочаровывает. Примерно так же команда начинала и прошлый сезон, но в январе она выдала серию из побед, благодаря чему смогла на каком-то этапе побороться за плей-офф. Повторится ли история в этом году, сказать сложно, но пока не видно, за счёт чего словацкий коллектив сможет выиграть в Подмосковье.

Прогноз: победа останется за «Витязем».

Что уж и говорить, эта неделя получилась насыщенной для обеих команд. Пока коллектив Александра Гулявцева выигрывал там, где этого от него особо не ожидали, а сам тренер рубил правду-матку о состоянии дел в судейском корпусе КХЛ, «Адмирал» на пару со «Спартаком» накидали друг другу 13 шайб. Правда, в той встрече дальневосточники уступили. Наверняка тренеры обеих команд после таких матчей попросят своих игроков сыграть построже в обороне, и мы получим напряжённую и равную встречу. Предположим, что «Северсталь» обыграет своего соперника на кураже, полученном в последних играх.

Прогноз: выиграют череповчане.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

Не впечатляет пока хабаровская команда. Она проиграла в шести последних встречах, но только в игре с «Автомобилистом» поражение было безоговорочным. В остальных встречах команда Мартемьянова билась и держала интригу до последнего. Постарается она это сделать и в Нижнем Новгороде, но «Торпедо» выглядит попросту сильнее.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Торпедо».