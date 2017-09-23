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Текст: Владислав Уткин
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Даже судьи не помогут «Югре» в матче со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Локомотив» оступится в Омске, а «Куньлунь» обыграет «Спартак» — прогнозы на игровой день КХЛ.
23 сентября 2017, суббота. 08:00 Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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«Спартак» в этом сезоне пока выступает нестабильно. Победы сменяются поражениями, а невзрачные игры чередуются с сенсациями и концертами, наподобие того, который был у красно-белых в предыдущей игре с «Адмиралом». Но в целом команда Епанчинцева выглядит симпатично. «Куньлунь» же сейчас представляет собой серьёзную силу, но выезд для подопечных Майка Кинэна пока складывается неудачно. Матч со «Спартаком», который и сам играет, и другим порой даёт, – хорошая возможность набрать очки.

Прогноз: победа китайской команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Динамо Мн
Минск

Разговоры о провальном старте минского «Динамо» и отставке Горди Дуайера, раздававшиеся на старте, в последнее время потихоньку начали утихать. Команда одержала несколько важных побед, что придало ей уверенности. Но противопоставить что-либо неожиданно мощному в этом сезоне «Барысу» она не смогла. Что касается сибиряков, то они, всегда неплохо игравшие дома, проиграли три последние встречи в родных стенах. Серия затянулась.

Прогноз: выиграет «Сибирь».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Локомотив
Ярославль

Пожалуй, центральный матч игрового дня. В Омске ещё не успели улечься страсти после игры со СКА, в которой арбитры в спорных эпизодах приняли несколько решений не в пользу «ястребов». Наверняка после этого подопечные Скабелки будут ещё больше разозлены и заряжены на победный результат. «Локомотив» же, немного буксовавший на старте, набирает ход. «Железнодорожники» одержали победы в пяти последних встречах. Нас ожидает равная и упорная битва, предсказать победителя в которой будет крайне сложно, но рискнём поставить на хозяев. На их стороне будет серьёзная поддержка со стороны трибун.

Прогноз: выиграет «Авангард».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Динамо М
Москва

Исход этой встречи во многом будет зависеть от того, как динамовцы справятся с легионерским звеном астанинской команды. В их составе есть опытные защитники, такие как Никулин, Хиетанен, Кутейкин, Соловьёв и Рылов, которые могут это сделать. В целом, если судить по прошедшему отрезку чемпионата, «Барыс» выглядит целостнее и интереснее. Ему мы и отдадим предпочтение.

Прогноз: выиграют хозяева.

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
СКА
Санкт-Петербург

В последние дни бурно обсуждалось судейство в матчах с участием СКА, но это может беспокоить руководителей клуба, лиги, но никак не игроков команды. Исход этой встречи вряд ли может вызвать какие-то сомнения. Класс команд несопоставим, чтобы можно было сказать, что в этой игре будет хоть сколько-то равная борьба. Даже если судьи будут в три раза чаще удалять гостей, у ханты-мансийцев не так много шансов.

Прогноз: уверенная победа СКА.

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Слован
Братислава
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Подольчане довольно успешно съездили на восток, выиграв там три матча из четырёх. Безусловно, это придаст подмосковной команде уверенности в своих силах. «Слован» же по-прежнему разочаровывает. Примерно так же команда начинала и прошлый сезон, но в январе она выдала серию из побед, благодаря чему смогла на каком-то этапе побороться за плей-офф. Повторится ли история в этом году, сказать сложно, но пока не видно, за счёт чего словацкий коллектив сможет выиграть в Подмосковье.

Прогноз: победа останется за «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Адмирал
Владивосток

Что уж и говорить, эта неделя получилась насыщенной для обеих команд. Пока коллектив Александра Гулявцева выигрывал там, где этого от него особо не ожидали, а сам тренер рубил правду-матку о состоянии дел в судейском корпусе КХЛ, «Адмирал» на пару со «Спартаком» накидали друг другу 13 шайб. Правда, в той встрече дальневосточники уступили. Наверняка тренеры обеих команд после таких матчей попросят своих игроков сыграть построже в обороне, и мы получим напряжённую и равную встречу. Предположим, что «Северсталь» обыграет своего соперника на кураже, полученном в последних играх.

Прогноз: выиграют череповчане.

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Амур
Хабаровск

Не впечатляет пока хабаровская команда. Она проиграла в шести последних встречах, но только в игре с «Автомобилистом» поражение было безоговорочным. В остальных встречах команда Мартемьянова билась и держала интригу до последнего. Постарается она это сделать и в Нижнем Новгороде, но «Торпедо» выглядит попросту сильнее.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Торпедо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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