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Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

По следам Каспарайтиса. 5 самых несносных игроков НХЛ

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23 сентября 2017, суббота. 14:00 Хоккей

Против этих хоккеистов никто не любит играть: они раздражают, бесят, выводят из себя и заставляют злится. Стиль их действий вызывает множество споров, их выходки и на льду, и вне льда, становятся предметом длительных обсуждений. В то же время, в частной жизни многие из них оказываются вполне милыми людьми, а большинство соперников втайне мечтает заполучить такого игрока в свою команду.

н. Райан Кеслер («Анахайм»)

Кеслера ненавидеть очень легко, особенно если вы – не поклонник «Анахайм Дакс». Главная задача Райана заключатся в том, чтобы вывести из себя лидеров соперника и попытаться повлиять на их игру. Во время своих выступлений за «Ванкувер» Кеслер был первым в списке НХЛ, где перечислялись игроки, склонные к симуляции и приукрашиванию нарушений. «Все хоккеисты лиги хотят увидеть этот список. Все хотят, чтобы «ныряльщики» были пойманы, будь то арбитры на льду или последующая видеозапись», — заявил тогдашний вице-президент лиги Колин Кэмпбелл.

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О манерах Кеслера на льду ярко высказался и нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, которому пришлось иметь дело с форвардом «уток» во время плей-офф. «Если его семья и друзья смотрят матчи с его участием, то я не знаю, как они подбадривают такого парня. Его игра просто не имеет никакого смысла. Лично я выхожу на лёд и пытаюсь играть в хоккей. Это же полный отстой, когда каждую смену вам нужно вытаскивать из своего паха клюшку Кеслера», — заявил Джохансен. «А что такого? Я пытаюсь играть с максимальной отдачей. Очевидно, это ему не нравится», — парировал форвард «Дакс».

Впрочем, кроме провокаций в адрес соперников Кеслер очень неплохо управляется и в собственно хоккейных делах, имея репутацию крепкого «двустороннего» форварда, умеющего играть на пятачке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайм Дакс»

н. Брэд Маршан («Бостон»)

У партнёра Сидни Кросби по тройке в олимпийской сборной Канады богатый послужной список дисквалификаций и различных дисциплинарных взысканий. В числе его проступков значатся и колющий удар клюшкой в пах, и удары локтем в челюсть, и удары клюшкой наотмашь по ногам соперников. Правда, в отличие от многих других, Маршан никогда не отказывается от справедливых оценок, и не спорит с тем, что сыграл грязно.

«Могло быть хуже. Наверное, я заслуживал дисквалификации на 3-4 матча, так что 2 игры «отсидки» — это просто счастье», — сказал форвард в 2015-м, когда ему выписали два матча дисквалификации за удар клюшкой Деррика Брассара. Кроме этого, Брэд любит подтверждать, что его мало интересует мнение других игроков, не находящихся в раздевалке «Бостона».

Одновременно со своей несносностью Маршан проявляет себя и как великолепный бомбардир. В прошлом сезоне он набрал 85 очков, заняв пятую строчку в списке самых результативных хоккеистов лиги, и, возможно, кто-то из нынешней молодёжи ориентируется на Маршана, как на образец для подражания.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Yahoo Sports Canada.

н. Мэттью Ткачук («Калгари»)

Появившись в НХЛ в 18-летнем возрасте, Ткачук сразу ж примерил на себя роль злодея, и это амплуа оказалось очень эффективным и для самого хоккеиста, и для «Калгари». За один сезон Мэттью заработал себе репутацию провокатора нового поколения. Ткачук, не делая скидку на авторитет соперников и собственную молодость, активно применяет силовые приёмы против главных звёзд оппонентов. Форвард не стесняется вступать в словесные перепалки в остановках игры, и, судя по отзывам соперников, часто балансирует на грани оскорблений. Наконец, Ткачук активно работает на пятачке, мешая вратарю, и не боится задирать физически превосходящих оппонентов.

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В сезоне-2016/17 он занял 11 место в списке самых недисциплинированных хоккеистов НХЛ, но получил лишь три больших удаления – всё остальное было за мелкую грубость и прочие фирменные приёмы.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Sportsnet

н. Антуан Руссель («Даллас»)

Хотя французский форвард не отличается какими-либо фантастическими хоккейными навыками, опытный болельщик сразу вычислит его на льду. Руссель – из той когорты игроков, которые далеко не каждый вечер оставляют свою фамилию в итоговом протоколе, но играют важнейшую роль для команды. Нападающий играет с высочайшей степенью интенсивности, активно провоцирует и подстрекает соперников, делая это с неизменной ухмылкой на лице. В большинстве случаев метод Русселя, любящего сказать оппоненту что-либо гадкое, срабатывает: соперник отправляется в штраф-бокс вместе с французом. Необузданный стиль Русселя нравится многим тренерам, что открывает для форварда вакансии не только в сдерживающем звене.

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Как это часто бывает, хоккеист, которого невозможно терпеть во время матча, вне льда является добрым и отзывчивым человеком. В июле 2016 года форвард получил письмо от 11-летнего мальчика Томми, который приглашал Русселя на свой день рождения. Француз не замедлил откликнуться, и пришёл с кучей подарков, став героем местной детворы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз».

н. Эндрю Шоу («Монреаль»)

Шоу не обладает солидными габаритами (рост – 180 см, вес – 81 кг), но играет в силовой манере и не боится попасть кому-то в лицо. В атакующей зоне он бросается за шайбой, нередко сбивает ворота и находящегося в них голкипера. Шоу – эмоциональный игрок, что сказывается на его штрафном времени, но при этом, форвард способен с одинаковой пользой действовать на всех трёх позициях в атаке.

«Мой типаж хоккеиста – это игрок-«крыса», провокатор. Я просто стараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде выиграть. У меня бывают глупые удаления, но я стараюсь делать выводы и двигаться дальше», — сказал Шоу в одном из интервью. В «Чикаго» он был одним из любимцев у болельщиков и быстро стал популярен, перейдя в «Монреаль».

Видео можно посмотреть на ютуб-канале NHL

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Даллас Старз Калгари Флэймз Монреаль Канадиенс Брэд Маршан
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