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Владимир Юрзинов-младший
Текст: Илья Ермаков
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Тренеры на чемоданах. Риге нужен Юрзинов, а «Ладе» — Разин

Они должны помочь клубам выйти из пике.
23 сентября 2017, суббота. 18:15 Хоккей

Все клубы КХЛ провели уже минимум по 10 матчей. При этом ни одной тренерской отставки ещё не произошло. Не потому, что все команды выступают, как запланировано. Просто в этом сезоне руководство клубов решило не рубить с плеча. В том, что эта плотина в скором времени прорвётся, сомнений нет. Рекорд терпеливости – 16 матчей, столько времени дали Кари Хейкилля в Минске в сезоне-2012/13. Самое время вспомнить свободных тренеров, на которых клубы обратят внимание в первую очередь. Мы намерено не включили в список Дмитрия Квартальнова, учитывая его высокие запросы.

Владимир Юрзинов-младший

Послужной список в КХЛ: «Северсталь» — 2008/09, «Салават Юлаев» — 2013-2015, «Куньлунь Ред Стар» — 2016/17. Работал старшим тренером в СКА и «Салавате Юлаеве».

Владимир Юрзинов-младший – опытнейший специалист по меркам российского хоккея. Его тренерская карьера началась ещё в 90-х в Финляндии. Он – один из тех наставников, которые умеют основательно ставить игру команды. Уникальность Юрзинова в том, что практически в каждом клубе он в какой-то момент добивался результата-максимум. Нижегородское «Торпедо» с ним вернулось в элиту, «Северсталь» сенсационно выбила в 1/8 плей-офф мытищинский «Химик», который в том сезоне претендовал на медали, «Салават Юлаев», несмотря на непростые отношения внутри команды, далеко прошёл в плей-офф, а «Куньлунь Ред Стар» в первый же сезон своего существования попал в игры на вылет.

Где могут ждать? В межсезонье Юрзинова активно отправляли в «Спартак», однако в Москве тренер работы так и не нашёл. Специалист работал в очень разных по притязаниям клубах. Почему бы Владимиру Владимировичу не пойти по стопам отца и не попытаться вытянуть рижское «Динамо» со дна таблицы? Тем более, что раньше у Юрзинова-младшего уже были реальные варианты трудоустройства в столице Латвии.

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Вячеслав Буцаев

Послужной список в КХЛ: ЦСКА – 2011/12, ХК «Сочи» — 2014-2017. Работал старшим тренером в ЦСКА.

Вячеслав Буцаев – специалист, который за последние годы набрался достаточно тренерского опыта. Два сезона его ХК «Сочи» был мощной боевой единицей, при том что команду Буцаев отстраивал с нуля, совмещая функции главного тренера и генерального менеджера. Из неудачного третьего сезона наверняка были сделаны правильные выводы. В межсезонье о Буцаеве говорили, как о возможной смене Игоря Захаркина в Уфе. Но «Салават Юлаев» пошёл по финскому пути, пригласив Эркку Вестерлунда.

Где могут ждать? «Лада» дышит в спину рижскому «Динамо», которое потерпело 10 поражений подряд. У тольяттинцев их девять. Буцаев, начинавший карьеру в Тольятти, мог бы стать интересной кандидатурой для клуба в случае отставки Артиса Аболса. Не исключено также, что Буцаев – это потенциальная замена Игорю Захаркину. Теперь всё зависит от руководства «Югры», которое пока решило искать корень неудач в составе команды.

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Андрей Разин

Послужной список в КХЛ: «Автомобилист» — 2015-2017, «Югра» — 2015. Работал в ВХЛ, где вышел с клубом «Ижсталь» в финал.

Андрей Разин в 2015 году ворвался в КХЛ, будучи медийной звездой из-за инцидента в 1/2 финала Братины. Думается, сам тренер не рад, что долгое время среди болельщиков он ассоциировался только с порванной рубашкой во время конфликта с ТХК. Работа же в Екатеринбурге запомнилась многим благодаря розовым майкам и легендарным пресс-конференциям: Разин то жёстко и открыто говорил о судействе, то открыто выступал против своего внутриклубного окружения, радуясь победе. А ведь за всем этим в тени оставалась серьёзнейшая работа, которую наставник проделал в «Автомобилисте». При Разине команда обрела свой бескомпромиссный стиль, став неудобным соперником для любого гранда. Именно при нём «выстрелил» Анатолий Голышев. Что касается работы в «Югре», то, думается, шансов спасти сезон, когда тренер пришёл в команду, уже не было. Теперь Разин занимает пост тренера-консультанта словацкого хоккейного клуба «Попрад», но ясно, что эта должность не соответствует его амбициям.

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Где могут ждать? В межсезонье у Разина было большое желание возглавить «Сибирь», однако новосибирцы предпочли Павла Зубова. Как и Вячеслав Буцаев, Разин выступал в Тольятти на заре карьеры игрока. Думается, что его жёсткая, но справедливая рука вполне может прийтись ко двору в «Ладе». Тем более что за три сезона в КХЛ тренер успел многому научиться и пересмотреть некоторые взгляды на воспитание игроков. Летом он был близок к тому, чтобы вернуться в Тольятти в качестве тренера. Вполне может всплыть и вариант с Челябинском, если Анвару Гатиятулину в ближайшее время не удастся выправить положение команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Рига ХК Лада ХК Трактор ХК Югра Андрей Разин Владимир Юрзинов-младший Вячеслав Буцаев
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