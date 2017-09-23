«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать»

Не так давно стало известно о приглашении на должность главного тренера команды Ночной хоккейной лиги «Метеор» известного в прошлом защитника Леонида Канарейкина. В интервью «Чемпионату» он рассказал о специфике своей работы в любительской команде и об устройстве дел в Ночной хоккейной лиге.

— Кто предложил вам возглавить «Метеор»?

— Есть такой Василий Корнев, который содержит эту команду. Он спросил, есть ли у меня какие-то предложения на данный момент. Тогда у меня была пара вариантов в Высшей лиге, но они не подошли. Поэтому я принял это предложение.

— Если не секрет, почему предпочли Ночную хоккейную лигу Высшей?

— Во-первых, я сейчас работаю в Москве, а во-вторых, с вариантами в Высшей лиге не срослось, скажем так. Бывают такие моменты, когда лежит душа.

— Перед тем, как возглавить команду, советовались ли вы с отцом?

— Нет, не советовался. В хоккее надо оставаться, надо заниматься любимым делом.

— Что из своего профессионального опыта вы привнесёте в работу с командой?

— Хоккей он и есть хоккей. Здесь чуть попроще, потому что мастерства поменьше. Какие-то глобальные схемы давать не нужно. Я буду рассказывать об азах хоккея: как правильно играть в своей зоне, как нужно действовать в средней и в зоне нападения. В принципе, это всё одинаково. То, что я знаю как игрок и тренер, то и буду давать. Только в немного упрощённом варианте.

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— Какие у вас собраны игроки? И какие цели у команды на сезон?

— Ночная лига – государственная. В первенстве каждого региона нужно занять первое место, чтобы пройти в финал в Сочи. У нас стоит задача стать первыми в Москве и поехать в Сочи. По заявке у нас такая ситуация: если игрок имеет в прошлом профессиональный контракт, он не может выступать. У нас могут играть люди, которые прошли школу хоккея, но у которых в дальнейшем что-то не сложилось, и они не заключили профессионального соглашения. Понятно, что навыки хоккея они знают, что они технически оснащены, но они не играли в профессиональных командах. Люди прошли детство в хоккее.

— Насколько популярна ваша команда? Есть ли у вас свои болельщики и где вы играете в Москве?

— Тренируемся мы в школе «Серебряные акулы». По вечерам мы там катаемся. А игры проходят во дворце «Центральный» и у нас. В Медведково ещё будут игры. У нас пока что прошёл один матч в «Центральном», и народ на трибуне было слышно, и там были флаги. Лига растёт, много желающих в ней играть.

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— Планирует ли ваша команда бороться за победу в своём дивизионе?

— Думаю, да. Команда у нас неплохая собралась.

— Если говорить о команде, то в чём разница между тренировками профессионалов и любителей?

— Понятно, что у профессионалов и любителей разный уровень. Конечно, должен быть немножко другой подход. Для непрофессионалов нужно больше специализированных упражнений. Люди горят желанием играть в хоккей, им это нравится. И они ещё приходят после работы. Самое главное, что я у них вижу большое желание. У нас получается две тренировки в неделю, а по выходным игры. В свои выходные мужики приезжают играть. На самом деле, это достойно уважения.

— Какой прогресс в Ночной хоккейной лиге вы наблюдаете за последнее время? И в чём состоит её цель?

— Скажу честно, по поводу лиги сейчас не могу много сказать, поскольку работаю в ней с начала августа. Это государственный проект, работающий на оздоровление нашей нации и привлечение людей, которые любят хоккей, которые им занимались. В любом случае эта лига будет расти. С каждым годом число команд только прибавляется, что радует. Десять лет назад об этом можно было только мечтать. Даже мыслей таких не было. А сейчас за короткое время всё так развилось.

