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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: судьи разозлили «Авангард»! А кто завёл «Спартак»?

СКА в Ханты-Мансийске справился без помощи арбитров.
23 сентября 2017, суббота. 22:00 Хоккей

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
6 : 2 2:0, 1:1, 3:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Стоа (Лещенко, Хохлачёв) – 00:31 (5x5), 2:0 – Трунёв – 18:35 (5x5), 3:0 – Радил (Стоа, Пепеляев) – 25:12 (5x4), 3:1 – Дефацио (Брюле, Ип) – 28:38 (5x4), 4:1 – Трунёв (Воронин, Кулик) – 53:05 (5x5), 5:1 – Радил (Хохлачёв, Пепеляев) – 53:59 (5x4), 5:2 – Кейн (Чипчура) – 55:05 (5x5), 6:2 – Трунёв – 59:28 (en)

Шесть голов – новая норма «Спартака»?

«Спартак», ты ли это? Команда, которая с начала сезона три раза не могла отличиться в основное время, сорвалась с цепи. Шесть шайб за 60 минут становятся новой нормой подопечных Вадима Епанчинцева. И если победу со счётом 6:2 в Ханты-Мансийске сегодня мало кто вспоминает, то недавняя феерия с «Адмиралом» ещё свежа в памяти. Прошло всего два дня с того матча-фейерверка, а спартаковцы выдали новую партию шайб на любой вкус. Вкупе с отличным маркетингом такая результативная игра должна привести к полным трибунам. И ладно бы забивали только лидеры. Дубль Лукаша Радила – это вполне ожидаемо, а вот три шайбы в исполнении Максима Трунёва по-хорошему удивили. Форвард, от которого отказалась «Северсталь», до матча с «Куньлунем» в этом сезоне не отличался. Хет-трик, правда, он оформил броском по пустым воротам. Китайцы, оставшиеся без своего главного тренера, решили снять вратаря при счёте 2:5. Это уже третье поражение «Куньлуня», и не похоже, что причина лишь в дисквалификации Майка Кинэна. Единственным светлым пятном для китайского клуба можно считать победу Брэндона Ипа в кулачном бою с Алексеем Пепеляевым.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
6 : 1 2:0, 1:1, 3:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Кошелев (Фисенко, Медведев) – 00:44 (5x5), 2:0 – Семёнов (Петерссон, Эверберг) – 12:24 (5x5), 2:1 – Тальбо (Кронвалль) – 27:41 (5x5), 3:1 – Кугрышев (Мартынов) – 39:28 (4x3), 4:1 – Меньшиков (Лемтюгов, Медведев) – 45:10 (5x4), 5:1 – Мартынов (Михеев, Густафссон) – 52:49 (5x3), 6:1 – Мартынов (Густафссон, Семёнов) – 53:44 (5x4)

«Авангард» выпустил на «Локомотив» злость на судей

Как правило, после того, как игроки, тренеры и менеджеры в один голос начинают сетовать на судейство, ни к чему хорошему это не приводит. И дело не только в штрафах. Команды в таких случаях тратят слишком много эмоций, забывая о собственных проблемах. Были опасения, что это коснётся и «Авангарда», искренне возмущенного судейством в матче со СКА, но вместо этого сибирский клуб буквально переехал «Локомотив». Омичи выпустили всю злость на арбитров, а не поздоровилось ярославцам. И если после гола Максима Тальбо ещё закрались сомнения в итоговом результате, то третий период прошёл в одну калитку. Что любопытно, четыре из шести своих шайб подопечные Андрея Скабелки соорудили в большинстве. Есть повод похвалить не только Егора Мартынова, набравшего три очка, но и судей, которые предоставили «ястребам» не в пример больше шансов, чем двумя днями ранее. Роскошный матч провёл и Кирилл Семёнов, а вот Алексей Кудашов покритиковал своих игроков за то, что те не бросались под шайбу. Всего восемь блокированных бросков – не та статистика, с которой можно выиграть в Омске.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 1 0:0, 2:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Наумов (Основин, Санников) – 21:28 (5x5), 2:0 – Закриссон (Верещагин, Сигарёв) – 28:26 (5x3), 2:1 – Степанов (Хенкель, Коробов) – 58:35 (5x5)

«Сибирь» побеждает и без Полашека

Игра в Новосибирске началась с того, что трибуны гулом встретили Романа Гофмана и Константина Оленина. Двумя днями ранее эта пара так отработала в соседнем Омске, что вызвала гнев не только руководителей «Авангарда», но и всей хоккейной общественности. Свой первый матч после скандала они отсудили не идеально: претензии могут быть как к удалению Игнатовича во втором периоде, который он провёл чистый силовой против минчанина, так и к другим эпизодам. Впрочем, сибирякам жаловаться на судейство не с руки. Победу над «Динамо» они одержали во многом благодаря тому, что реализовали двойное большинство. Сигарёв, Верещагин и Закриссон разыграли всё как по нотам, сделав счёт 2:0. Подопечные Горди Дуайера, испытывающие явные проблемы с игрой в неравных составах, своими шансами не воспользовались. Новосибирцы не только выиграли, но и надёжно сыграли в обороне, что понижает шансы Адама Полашека на попадание в состав. Опальный чех пропустил четыре из последних шести игр «Сибири».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 9 1:2, 0:3, 0:4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Войнов (Ковальчук) – 09:44 (5x4), 0:2 – Гусев (Плотников, Тихонов) – 12:03 (5x5), 1:2 – Варфоломеев (Ильин) – 15:46 (5x5), 1:3 – Гусев (Войнов) – 32:53 (5x4), 1:4 – Белов (Хафизуллин, Гусев) – 37:25 (5x5), 1:5 – Широков (Херсли, Мальцев) – 38:35 (5x5), 1:6 – Широков (Калинин, Херсли) – 48:41 (5x5), 1:7 – Херсли (Широков, Белов) – 50:31 (5x4), 1:8 – Дергачёв (Кетов) – 52:14 (5x5), 1:9 – Каблуков (Рундблад, Дергачёв) – 56:38 (5x5)

Захаркин довёл «Югру» до антирекорда

Ох, лучше бы Павел Варфоломеев не забивал ту шайбу в первом периоде. Распечатав Игоря Шестёркина, он словно вызвал из бутылки злого джина. А проще говоря, раззадорил игроков СКА, которые после этого камня на камне не оставили от несчастного соперника. Олег Знарок даже позволил себе выпустить на последние минуты молодого голкипера Алексея Мельничука. 1:9 – с таким счётом «Югра» не проигрывала не то что в этом сезоне, а вообще в своей истории. Игорь Захаркин вписал своё имя в летопись ханты-мансийского клуба, но вряд ли он планировал прославиться таким образом. Одному своему бывшему клубу рулевой «мамонтов» уже проиграл. Приедет ли Захаркин в Уфу или его уволят до игры с «Салаватом Юлаевым», которая намечена на 2 октября? На игру со СКА почти собрался аншлаг, что для «Югры» больше редкость, но сколько человек останется на трибунах, если местная команда не перестанет настолько крупно проигрывать в присутствии своих болельщиках?

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 5 0:1, 2:2, 1:2
Динамо М
Москва
0:1 – Комаров (Казионов, Алексеев) – 04:10 (5x5), 1:1 – Пушкарёв (Вей, Маклюков) – 24:46 (5x5), 1:2 – Карсумс (Тарасов, Терещенко) – 30:20 (5x5), 2:2 – Доус (Карлссон) – 34:22 (5x4), 2:3 – Бойд (Кутейкин, Подшендялов) – 35:47 (5x4), 3:3 – Доус – 47:15 (5x5), 3:4 – Алексеев (Никулин, Игумнов) – 55:23 (5x5), 3:5 – Тарасов (Артюхин) – 59:04 (en)

Бойд проиграл дуэль Доусу, но обыграл «Барыс»

Матч в Астане выдался невероятно насыщенным. «Барыс» и «Динамо» на двоих не только забросили восемь шайб, но и постоянно ввязывались в потасовки, играя на пределе жёсткости. Отсюда родились две драки Комаров – Пушкарёв и Карсумс – Лихотников. Были и серьёзные штрафы. В частности, всё того же Карсумса выдворили с площадки, удалив до конца матча. Ну а центральным событием встречи стал приезд Дастина Бойда. Канадец много лет верой и правдой служил команде из Астаны и впервые приехал в столицу Казахстана в качестве гостя. Болельщики даже вывесили на трибунах баннер с его номером. Во втором периоде Бойд вывел «Динамо» вперёд, реализовав большинство, но дуэль своему экс-напарнику по звену проиграл. Найджел Доус ответил старому товарищу дублем. Впрочем, за индивидуальными успехами капитана «Барыса» командных не последовало. Подопечные Владимира Воробьёва, который сам не так давно работал в Астане, помогая Андрею Назарову, увезли три очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Слован
Братислава
1:0 – Петраков (Выглазов, Манкинен) – 22:07 (5x5), 2:0 – Кулагин (Ворошило) – 22:26 (5x5), 3:0 – Выглазов (Швец-Роговой) – 41:31 (4x4), 4:0 – Кулагин (Петраков) – 51:16 (5x5)

«Слован» разорвали «витязи» из четвёртого звена

Судьба матча между командами, которые не попадают в плей-офф на Западе, решилась за какие-то 19 секунд. Именно столько потребовалось «Витязю» в начале второй двадцатиминутки, чтобы сначала открыть счёт, а затем сразу же его и удвоить. Причём сделали всё вовсе не лидеры, а ребята из четвёртого звена. Сначала Иван Петраков, проводивший всего четвёртый матч в сезоне, попал в «девятку», а следом за ним шайбу забросил Александр Кулагин, для которого она стала первой в КХЛ. Интрига оказалась при смерти, а добили её хозяева в заключительном периоде. В том числе руками Кулагина, который закончил матч с дублем. Михаил Бирюков, в свою очередь, оформил первый «сухарь» с 3 октября 2015. Тогда, будучи ещё вратарём «Торпедо», он не дал забить «Барысу».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Махановский (Бутузов, Бартулис) – 04:42 (5x5), 0:2 – Казаков (Жафяров) – 14:48 (4x4), 1:2 – Чернов (Кагарлицкий) – 38:05 (4x4), 2:2 – Кагарлицкий – 39:58 (5x5), 3:2 – Трубачёв – 65:00 ( ПБ)

Кагарлицкий вытащил «Северсталь» на себе

Как и «Витязь», команда из Череповца стреляла дуплетом. И тоже во втором периоде. Только не в начале, а в конце. И счёт к тому моменту был уже 0:2 не в пользу команды Александра Гулявцева. «Адмирал» успешно начал встречу благодаря голам Павла Махановского и Максима Казакова. Особенно стоит отметить вторую шайбу, которую один из ведущих форвардов дальневосточной команды забросил в падении, выбираясь из-под опеки защитника. Но «Северсталь» собралась и сравняла счёт усилиями Дмитрия Кагарлицкого. Сначала он помог отличиться Павлу Чернову, а за 2 (!) секунды до сирены на перерыв забил сам не без помощи рикошета. Хозяева, доминировавшие весь второй период, добились своего. На серию буллитов Кагарлицкий не выходил, а победную для «Северстали» попытку исполнил другой местный воспитанник Юрий Трубачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Даугавиньш (Баранцев, Дугин) – 64:42 (3x3)

«Торпедо» вымучило победу у «Амура»

Хоккей – не футбол, однако даже в «шайбе» нулевыми ничьями мало кого удивишь. Однако на фоне субботней сверхрезультативности «Торпедо» и «Амур» выглядели бедными родственниками. На двоих они не сообразили ни одной шайбы за все 60 минут основного времени. Отчасти тому виной надёжная игра Станислава Галимова и Юхи Метсолы. Чуть больше работы было у финского вратаря. Хабаровчане чаще проводили время в меньшинстве, что выливалось как в броски по владениям Метсолы, так и в общее напряжение в зоне «Амура». Нижегородцы в целом владели преимуществом, за пять минут до сирены даже вынудили гостей взять тайм-аут, но больно уж беззубо выглядело нападение «Торпедо». Когда показалось, что буллиты неизбежны, Каспарс Даугавиньш принёс-таки волжанам вымученную победу. Для «Амура» это поражение стало уже седьмым подряд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23 сентября 2017, суббота
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17:02 П. Зубов: шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс
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16:58 Дуайер: с «Сибирью» была жёсткая игра, нам не хватало Денисова
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