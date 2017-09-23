Итоги дня КХЛ: судьи разозлили «Авангард»! А кто завёл «Спартак»?

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Шесть голов – новая норма «Спартака»?

«Спартак», ты ли это? Команда, которая с начала сезона три раза не могла отличиться в основное время, сорвалась с цепи. Шесть шайб за 60 минут становятся новой нормой подопечных Вадима Епанчинцева. И если победу со счётом 6:2 в Ханты-Мансийске сегодня мало кто вспоминает, то недавняя феерия с «Адмиралом» ещё свежа в памяти. Прошло всего два дня с того матча-фейерверка, а спартаковцы выдали новую партию шайб на любой вкус. Вкупе с отличным маркетингом такая результативная игра должна привести к полным трибунам. И ладно бы забивали только лидеры. Дубль Лукаша Радила – это вполне ожидаемо, а вот три шайбы в исполнении Максима Трунёва по-хорошему удивили. Форвард, от которого отказалась «Северсталь», до матча с «Куньлунем» в этом сезоне не отличался. Хет-трик, правда, он оформил броском по пустым воротам. Китайцы, оставшиеся без своего главного тренера, решили снять вратаря при счёте 2:5. Это уже третье поражение «Куньлуня», и не похоже, что причина лишь в дисквалификации Майка Кинэна. Единственным светлым пятном для китайского клуба можно считать победу Брэндона Ипа в кулачном бою с Алексеем Пепеляевым.

«Авангард» выпустил на «Локомотив» злость на судей

Как правило, после того, как игроки, тренеры и менеджеры в один голос начинают сетовать на судейство, ни к чему хорошему это не приводит. И дело не только в штрафах. Команды в таких случаях тратят слишком много эмоций, забывая о собственных проблемах. Были опасения, что это коснётся и «Авангарда», искренне возмущенного судейством в матче со СКА, но вместо этого сибирский клуб буквально переехал «Локомотив». Омичи выпустили всю злость на арбитров, а не поздоровилось ярославцам. И если после гола Максима Тальбо ещё закрались сомнения в итоговом результате, то третий период прошёл в одну калитку. Что любопытно, четыре из шести своих шайб подопечные Андрея Скабелки соорудили в большинстве. Есть повод похвалить не только Егора Мартынова, набравшего три очка, но и судей, которые предоставили «ястребам» не в пример больше шансов, чем двумя днями ранее. Роскошный матч провёл и Кирилл Семёнов, а вот Алексей Кудашов покритиковал своих игроков за то, что те не бросались под шайбу. Всего восемь блокированных бросков – не та статистика, с которой можно выиграть в Омске.

«Сибирь» побеждает и без Полашека

Игра в Новосибирске началась с того, что трибуны гулом встретили Романа Гофмана и Константина Оленина. Двумя днями ранее эта пара так отработала в соседнем Омске, что вызвала гнев не только руководителей «Авангарда», но и всей хоккейной общественности. Свой первый матч после скандала они отсудили не идеально: претензии могут быть как к удалению Игнатовича во втором периоде, который он провёл чистый силовой против минчанина, так и к другим эпизодам. Впрочем, сибирякам жаловаться на судейство не с руки. Победу над «Динамо» они одержали во многом благодаря тому, что реализовали двойное большинство. Сигарёв, Верещагин и Закриссон разыграли всё как по нотам, сделав счёт 2:0. Подопечные Горди Дуайера, испытывающие явные проблемы с игрой в неравных составах, своими шансами не воспользовались. Новосибирцы не только выиграли, но и надёжно сыграли в обороне, что понижает шансы Адама Полашека на попадание в состав. Опальный чех пропустил четыре из последних шести игр «Сибири».

Захаркин довёл «Югру» до антирекорда

Ох, лучше бы Павел Варфоломеев не забивал ту шайбу в первом периоде. Распечатав Игоря Шестёркина, он словно вызвал из бутылки злого джина. А проще говоря, раззадорил игроков СКА, которые после этого камня на камне не оставили от несчастного соперника. Олег Знарок даже позволил себе выпустить на последние минуты молодого голкипера Алексея Мельничука. 1:9 – с таким счётом «Югра» не проигрывала не то что в этом сезоне, а вообще в своей истории. Игорь Захаркин вписал своё имя в летопись ханты-мансийского клуба, но вряд ли он планировал прославиться таким образом. Одному своему бывшему клубу рулевой «мамонтов» уже проиграл. Приедет ли Захаркин в Уфу или его уволят до игры с «Салаватом Юлаевым», которая намечена на 2 октября? На игру со СКА почти собрался аншлаг, что для «Югры» больше редкость, но сколько человек останется на трибунах, если местная команда не перестанет настолько крупно проигрывать в присутствии своих болельщиках?

Бойд проиграл дуэль Доусу, но обыграл «Барыс»

Матч в Астане выдался невероятно насыщенным. «Барыс» и «Динамо» на двоих не только забросили восемь шайб, но и постоянно ввязывались в потасовки, играя на пределе жёсткости. Отсюда родились две драки Комаров – Пушкарёв и Карсумс – Лихотников. Были и серьёзные штрафы. В частности, всё того же Карсумса выдворили с площадки, удалив до конца матча. Ну а центральным событием встречи стал приезд Дастина Бойда. Канадец много лет верой и правдой служил команде из Астаны и впервые приехал в столицу Казахстана в качестве гостя. Болельщики даже вывесили на трибунах баннер с его номером. Во втором периоде Бойд вывел «Динамо» вперёд, реализовав большинство, но дуэль своему экс-напарнику по звену проиграл. Найджел Доус ответил старому товарищу дублем. Впрочем, за индивидуальными успехами капитана «Барыса» командных не последовало. Подопечные Владимира Воробьёва, который сам не так давно работал в Астане, помогая Андрею Назарову, увезли три очка.

«Слован» разорвали «витязи» из четвёртого звена

Судьба матча между командами, которые не попадают в плей-офф на Западе, решилась за какие-то 19 секунд. Именно столько потребовалось «Витязю» в начале второй двадцатиминутки, чтобы сначала открыть счёт, а затем сразу же его и удвоить. Причём сделали всё вовсе не лидеры, а ребята из четвёртого звена. Сначала Иван Петраков, проводивший всего четвёртый матч в сезоне, попал в «девятку», а следом за ним шайбу забросил Александр Кулагин, для которого она стала первой в КХЛ. Интрига оказалась при смерти, а добили её хозяева в заключительном периоде. В том числе руками Кулагина, который закончил матч с дублем. Михаил Бирюков, в свою очередь, оформил первый «сухарь» с 3 октября 2015. Тогда, будучи ещё вратарём «Торпедо», он не дал забить «Барысу».

Кагарлицкий вытащил «Северсталь» на себе

Как и «Витязь», команда из Череповца стреляла дуплетом. И тоже во втором периоде. Только не в начале, а в конце. И счёт к тому моменту был уже 0:2 не в пользу команды Александра Гулявцева. «Адмирал» успешно начал встречу благодаря голам Павла Махановского и Максима Казакова. Особенно стоит отметить вторую шайбу, которую один из ведущих форвардов дальневосточной команды забросил в падении, выбираясь из-под опеки защитника. Но «Северсталь» собралась и сравняла счёт усилиями Дмитрия Кагарлицкого. Сначала он помог отличиться Павлу Чернову, а за 2 (!) секунды до сирены на перерыв забил сам не без помощи рикошета. Хозяева, доминировавшие весь второй период, добились своего. На серию буллитов Кагарлицкий не выходил, а победную для «Северстали» попытку исполнил другой местный воспитанник Юрий Трубачёв.

«Торпедо» вымучило победу у «Амура»

Хоккей – не футбол, однако даже в «шайбе» нулевыми ничьями мало кого удивишь. Однако на фоне субботней сверхрезультативности «Торпедо» и «Амур» выглядели бедными родственниками. На двоих они не сообразили ни одной шайбы за все 60 минут основного времени. Отчасти тому виной надёжная игра Станислава Галимова и Юхи Метсолы. Чуть больше работы было у финского вратаря. Хабаровчане чаще проводили время в меньшинстве, что выливалось как в броски по владениям Метсолы, так и в общее напряжение в зоне «Амура». Нижегородцы в целом владели преимуществом, за пять минут до сирены даже вынудили гостей взять тайм-аут, но больно уж беззубо выглядело нападение «Торпедо». Когда показалось, что буллиты неизбежны, Каспарс Даугавиньш принёс-таки волжанам вымученную победу. Для «Амура» это поражение стало уже седьмым подряд.